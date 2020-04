   Se adaptan

La pandemia del coronavirus ha provocado que los involucrados en el sector agroalimentos hayan cambiado sus tiempos de producción y los clientes a los que se dirigen. Con el cierre temporal de restaurantes, hoteles y sus proveedores, 170 mipymes que exportan sus productos en Guanajuato han tenido que enfocarse ahora en la atención a supermercados, lugares en donde ahora la compra de alimentos está concentrada.

De acuerdo con Mauricio Preciado, coordinador de Promoción del Sector Agroalimentos de Cofoce entre enero y febrero, el sector ya tenía un crecimiento del 40% en comparación con los primeros dos meses del 2019. Pero entre marzo y abril, la situación como en todos los sectores ha sido complicada; aunque por ahora no hay datos de las pérdidas que la pandemia ha provocado a este sector que es el segundo con mejores números en exportaciones en Guanajuato.

Mauricio Preciado explica que algunos cambios a los que han tenido que adaptarse los productores de alimentos son: modificaciones en fronteras, medidas en sanitización de la carga, tiempos de entrega y volúmenes de alimentos.

En la parte operativa, la industria de alimentos tiene una ventaja con respecto a otros sectores, y es que los protocolos de sanidad son muy exigentes todo el año, y no únicamente durante el brote del virus. Y para tratar de no depender únicamente de la compra directa a supermercados y abarroteras, en el área de inteligencia comercial de la Cofoce buscan alternativas en otros canales de venta, como la comercialización en línea, un tema al que han apostado fuertemente desde la creación del ForoGo en 2017, y que ahora la coyuntura los ha obligado a acelerar los procesos.

Zara, la firma propiedad de Amancio Ortega a anunciado que comenzará reabrir sus tiendas en varios países, entre ellos Estados Unidos. Al conocer las diferentes medidas que implementarán, nos damos una idea de lo que podría suceder posteriormente en México.

El protocolo creado por la marca española, contempla el uso obligatorio de cubrebocas y guantes en sus empleados, excepto aquellos que sean parte de los grupos vulnerables, que seguirán ausentes en el piso de ventas. A diario habrá chequeo de temperatura, y de ser mayor a los 37 grados tendrán que regresar a casa.

En diferentes espacios de sus tiendas habrá dispensadores de gel antibacterial, principalmente en las entradas y zona de probadores. Además a la hora de pagar formarán a los clientes en línea recta, respetando un espacio considerable entre una y otra persona y la entrada será limitada a cierto número de compradores.

No hay producción, no hay ventas, no hay pedidos”,