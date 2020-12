***Se busca ombudsperson

Se cerró el registro y son 10 los aspirantes a ser el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso evaluará los perfiles y enviará una terna para que el Pleno lo elija.

***Panista anotado

De la lista ‘brinca el nombre’ de Vicente de Jesús Esqueda Méndez, abogado panista que fue Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. También fue Secretario General del PAN Estatal de 2006 a 2010, en la era de Fernando Torres.

***La revancha

Como Magistrado Administrativo pudo ser ratificado por otro periodo de 7 años en 2017, pero no tuvo la venia del entonces gobernador Miguel Márquez. Vicente ha tomado distancia de Torres Graciano y confía, por eso se apunta, en ser favorecido.

***10 en la lista

Los 10 aspirantes a Ombudsperson son: Beatriz Márquez, Karla Gabriela Alcaraz, Edna Aguilar, Andrés Avelino Cuéllar, Sergio Claudio Arellano, José Manuel Pérez, José Manuel Ramos, Isis Nevai Albarrán, José Luis Vargas y Vicente Esqueda.

*Sin continuidad

A diferencia de hace cuatro años en el que Gustavo Rodríguez heredó la silla a uno de sus subprocuradores, José Raúl Montero, esta vez no hay funcionarios de la PDHEG que se hayan inscrito. Karla y Edna fueron subprocuradoras hace tiempo.

*El conocido

En la esfera política es el panista Vicente el conocido de la lista, aunque eso tampoco es garantía de nada pues el proceso debe evaluar la trayectoria, respaldos y la propuesta para fortalecer la autonomía y los resultados de la Procuraduría.

*Sin impedimento

La ley pone un candado para que no se postulen quienes hayan dirigido partidos o fueron candidatos a puestos de elección en los cinco años anteriores. Esqueda no tiene problema con ese requisito. Aunque su militancia panista seguro que será un argumento fuerte para las voces que no quieren pintar el Organismo de color azul.

*El rival

A bote pronto (falta conocer el perfil de cada uno y su propuesta) aparece como un contendiente fuerte José Manuel Ramos, el abogado de la Ibero León es propuesta de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato y por los colectivos de personas desaparecidas “Buscadoras Guanajuato” y “De pie hasta encontrarte”.

*Contra reloj

Como el Congreso emitió la convocatoria tarde, el proceso va a toda prisa. El Procurador debe elegirse a más tardar en la sesión del 18 de diciembre. Grupos promotores de Derechos Humanos ya anunciaron que pondrán lupa al proceso.

***Redes progresistas

Este nuevo partido que a nivel nacional comanda Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, y en Guanajuato el expriista de Salamanca, Alejandro Soto, inaugurará hoy una oficina en León y dará color de qué buscan para el 2021.

*Chachis, en pláticas

En León es un hecho que RSP tiene pláticas avanzadas con Aurelio Martínez para hacerlo su candidato a Alcalde. El ex dirigente de Coparmex, ex regidor y ex dirigente del PRI, tenía rato apareciendo en las filas de Morena, pero ya no. Las Redes serán un aliado de la 4T pero, al ser de nuevo registro, deben jugar solos.

***Ex rector por Salamanca

Entre las 16 asociaciones registradas con intención de ser candidatos independientes a las alcaldías, destaca el nombre de José Manuel Cabrera Sixto, ex rector de la Universidad de Guanajuato (UG) de septiembre de 2011 a 2015. El académico quiere ser alternativa en Salamanca, que se pelean Morena y el PAN.

***Confirmado

La ex Secretario de Ayuntamiento, ex Tesorera y diputada local Lorena Alfaro ya alzó la mano para buscar la candidatura a la Presidencia y dice que su trabajo y trayectoria serán su carta de presentación para los procesos internos de su partido.

*Consejos

Y hablando de los próximos comicios, el alcalde Ricardo Ortiz le pide a los candidatos independientes que tomen en serio sus aspiraciones, dando a entender que no cualquiera puede, como siempre, algo ‘sobrado’ en sus declaraciones.

*Richo otra vez

El que buscará revancha como independiente en Irapuato es Ricardo Castro Torres, quien en el proceso de 2018 metió un representante en el Cabildo. ‘Richo’ fue Presidente de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado, Drenaje y Saneamiento Municipal (Japami) en el periodo de Sixto Zetina como Presidente Municipal.

Promueve amparo por fideicomisos

El diputado federal guanajuatense por Movimiento Ciudadano, Ariel Rodríguez Vázquez, presentó el lunes un amparo indirecto en contra del decreto que ordena la extinción de Fideicomisos y desaparición de Fondos, en materia de cultura, deporte, campo, ciencia, protección a derechos humanos, desastres naturales, y otros. "Espero que la autoridad judicial, como única autorizada para la interpretación de nuestra Constitución, atienda cada uno de los conceptos de violación sobre derechos humanos, tales como: el derecho al buen gasto público; al ambiente libre de corrupción; el de progresividad de los derechos, y por lo tanto a la no regresión de los mismos", sentenció el legislador del distrito electoral 01 de Guanajuato.

Foto: Cortesía MC.