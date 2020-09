Se mueven las fichas en el PAN y en Morena

Los movimientos políticos en los partidos no cesan y continuarán de manera notable en las próximas semanas. En el PAN por ejemplo me dicen que altos jerarcas del blanquiazul ya hablaron con el diputado local Paulo Bañuelos para informarle que no será candidato a la presidencia municipal de Celaya y que esa posición será ocupada por un miembro del sector empresarial.

Mi fuente me comenta que al parecer Bañuelos no cuenta con las simpatías del gobernador, que incluso tampoco lo quisiera como candidato para reelegirse en la diputación local, pero habría estado dispuesto a ofrecer ese premio de consolación por la popularidad del diputado y para evitar una ruptura en el partido.

Información sin confirmar apunta a que Bañuelos está muy molesto y habría amagado con aliarse a Leopoldo Almanza en caso de que el empresario sea el candidato de MORENA, pero dicho escenario no parece viable.

De confirmarse lo dicho a Bañuelos la candidatura de los azules apuntaría a dos personajes: el exalcalde Ismael Pérez Ordaz o Juan Yúdico. Me parece que el elegido será Pérez Ordaz. Ya tiene experiencia, es un hombre conciliador y pragmático que seguramente abrirá espacios para los distintos grupos de la militancia. Creo que es una buena carta del partido. Mi intuición me indica que hacia él apunta la designación.

En otras cosas, me informan que el actual Subsecretario de Gobierno y ex alcalde de Apaseo el Alto Martín López Camacho estaría en la baraja como opción emergente. Ya tiene residencia en Celaya, es candidato a consejero estatal y nacional por esta ciudad y recientemente abrió sus páginas en redes sociales. Ya tuvo reuniones con la cúpula y con la militancia. Quienes lo conocen me aseguran que es un hombre serio, discreto y trabajador, que no se le descarte. Sin embargo, su gran negativo es que en Celaya muy pocos lo conocen y el PAN ya no atraviesa por aquellos momentos de gloria en los cuales cualquier candidato tenía el triunfo asegurado ¿estarían dispuestos a arriesgarse? Me parece que no.

En MORENA todo se alinea hacia Leopoldo Almanza. Me afirman que está muy animado por participar, pero quiere esperar a que haya humo blanco en la dirigencia nacional pues en Celaya hay por lo menos cuatro grupos, cada uno con sus intereses y apuntadísimos para participar, lo cual dificulta la negociación. El empresario está consciente de los innumerables problemas que tiene el municipio y está estableciendo prioridades, siendo la seguridad su principal preocupación. Es por ello que ya ha tenido reuniones con un importante funcionario de la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.

Por cierto, este fin de semana tendrá verificativo una reunión a puerta cerrada a la que asistirán Mario Delgado, Miguel Ángel Chico y otras personalidades del partido con Leopoldo Almanza. En dicho evento se afinarían detalles para apuntalar su candidatura.

LA INCÓGNITA

¿Hacia dónde se dirigirán los independientes? Se sabe que en esta ocasión no buscarán posiciones por esa vía. Se sabe también que su mentor, el expresidente Javier Mendoza, ha tenido reuniones con actores políticos de Movimiento Ciudadano, Morena, Verde e incluso del PAN, tratando de encontrar acomodo para los regidores que abanderan la causa y que desde mi punto de vista han realizado un gran trabajo.

Importante será conocer su definición pues sin lugar a dudas podrían convertirse en factor determinante del próximo proceso electoral, inclinando la balanza hacia uno u otro lado.

Twitter: @gomez_cortina

hgomezdelacortina@hotmail.com