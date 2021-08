Seguridad para el paciente: meta y obligación

Los eventos adversos en la atención a la salud, cuando esta se vuelve poco segura, no son infrecuentes. Incluso, se estima que la atención insegura es probablemente una de las principales diez causas de muerte y discapacidad a nivel global.

Es notable que incluso en países desarrollados, se infiera que uno de cada diez pacientes es víctima de daño o afección al recibir atención sanitaria y como en otros asuntos de salud pública, la problemática es mayor en los países en desarrollo, en los cuales se asientan dos terceras partes de estos eventos adversos, los cuales se traducen en discapacidad y mortalidad, además de dilapidación de multitud de recursos.

Por ello, es importante hablar de este tema: porque es un problema que existe en nuestro país, porque ocurre de manera frecuente y porque cuesta mucho. Entonces, es importante conocer que los modelos de “seguridad del paciente” son parte del núcleo de las medidas de atención sanitaria, que tienen como objetivo la prevención y reducción de riesgos, así como disminuir errores y los consiguientes daños que sufren los pacientes al recibir atención médica.

Estos riesgos, errores y daños, tienen su origen en la complejidad propia de los procesos de asistencialismo clínico, lo que hace más propensos a los prestadores de servicios a cometer dichas fallas. Cuando no existen medidas que garanticen la seguridad en la atención, es muy complicado la identificación y corrección oportuna de errores en los mismos. La comunicación no efectiva, falta de verificación e incluso la falta de participación de los propios pacientes en su autocuidado, son generadores de incertidumbre y equivocaciones, con consecuencias nefastas.

Hay varios principios que tienen un enfoque de sistematización e integración de todos lo elementos de la organización sanitaria, para lograr un trabajo en equipo interdisciplinario que se fundamenta en el análisis, toma de decisiones e implementación de medidas orientadas a mejorar la calidad en la atención y la seguridad del paciente. En este enfoque, se deberían considerar varios principios fundamentales como entender que errar es humano y esperar la perfección individual en el actuar de los profesionales sanitarios, bajo ambientes complejos y de gran carga de estrés no es realista, entendiendo también que para evitar estos fallos en la atención y seguridad, estas personas como individuos deben estar situadas en un entorno que, este sí, sea a prueba de errores, bajo un diseño adecuado de tareas y procesos.

Los errores en la administración de medicamentos, infecciones asociadas con la atención de la salud, cirugías poco seguras, errores diagnósticos, prácticas transfusionales inadecuadas, errores en la administración de radiación, septicemia y tromboembolismo, que son causas frecuentes y prevenibles de daño a pacientes, son problemas que pueden paliarse con la implementación de estos sistemas orientados a la disminución de incertidumbre, error y mejora de la seguridad.

Ahora bien, este modelo no es componente universalizado en la atención clínica en nuestro país y es un hecho que los esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios de salud, quedan en proyectos estériles que no pasan de procesos de simulación documental y generación de estructuras administrativas y burocráticas que no transforman la realidad del asistencialismo. Por ello, es imperativo para esta nueva realidad de servicios médicos, el demostrar un liderazgo que establezca directrices e instrumentos de implementación de modelos de seguridad, con apoyo técnico, financiero, tecnológico y humano, además de un seguimiento puntual de avances en los indicadores de mejora en la seguridad de los pacientes.

Se debe recordar el viejo adagio de “primero no hacer daño”. Es tiempo.

Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación altruista de sangre

