Apenas comienza la semana santa y ya se pronostica un repunte, es decir, una tercera oleada de contagios por la resistencia de la gente para quedarse en casa, usar mascarilla, la sana distancia, lavado de manos, uso de gel, toma de temperatura y saturación de O2.

El prolongado encierro hace que la gente desespere por acceder a algún sitio vacacional ya se ven aeropuertos, terminales y playas repletas y sin respetar los protocolos preventivos correspondientes por lo que se teme ocurra lo mismo, un aumento de casos.

En algunos países europeos ya proponen el otorgamiento de un pase, certificado o constancia de vacunación que se use entre ellos y permita el libre desplazamiento de aquellos que estén vacunados o ya hayan padecido del coronavirus y no infecten a otros.

La aparición de nuevas cepas más agresivas y más contagiosas preocupa por la posible resistencia que pueden tener a las vacunas que apenas se empiezan a aplicar y que se prepararon en relación a las primeras que se prepararon con las variedades conocidas.

Por otra parte, el cambio de semáforos preventivos de rojo para amarillo o de éste para verde animan a la gente a salir y disfrutar de actividades que hacía mucho tiempo no realizaban, ya abren los gimnasios, albercas, discotecas, restaurantes que invitan a usar.

Se conocen ya varios casos de personas reinfectadas tanto de adultos mayores como de jóvenes por lo que se confirma la existencia de variedades distintas y menor resistencia en la población que muchas veces ignora las medidas preventivas al sentirse seguros.

Aparecen también, vacunas falsas que hacen caer a los incautos que buscan protegerse ante el retraso de los diferentes sistemas de salud para inocularlos por la falta de recursos económicos o por el acaparamiento que las naciones más ricas hacen de los biológicos.

Tampoco faltan los grupos que se oponen a la vacunación y protestan contra un supuesto intento de controlar a la población al implantarles un chip a través de las vacunas y diseminan noticias falsas o suposiciones que desorientan a las personas.

Existen también las curas milagrosas que ofrecen resultados inmediatos, claro mediante la compra de productos caros que finalmente no sirven al usuario, conozco casos que usaron dióxido de cloro por largo tiempo y de todos modos se contagiaron de COVID-19

Conviene seguir con las medidas preventivas ya conocidas, esperar la vacunación y no evitarla, no concurrir a lugares atestados, en caso de enfermedad recurrir a médicos capaces y honrados y no caer con charlatanes, ser pacientes, todo esto pasará pronto.