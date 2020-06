La insistencia-terquedad ciudadana por el cuidado del agua tiene algunas veces su recompensa cuando la autoridad tiene sensibilidad y pone su voluntad para hacer realidad buenas ideas. Al inicio de su trienio como Alcalde, Ricardo Sheffield hizo algo -que confieso- pensé no haría realidad por más que insistí lo incluyera en su plan de gobierno: “sembrar agua”, infiltrar agua de lluvia para recargar los mantos freáticos. Les diré por qué: proteger el Valle de Señora y su principal recurso, el agua, no es solo asunto de coherencia en nuestra vida diaria, sino -en el caso de aquel plan de gobierno-, de nuevos paradigmas para plantear los problemas y resolverlos.

Considero que hay dos grandes enfoques: trabajar para explotar más las aguas subterráneas (mantos freáticos) y atender la demanda de los usuarios que pagan, o trabajar obsesivamente en la cultura y tecnología para reciclarla, para recargar los mantos subterráneos, para gravar con altas tarifas los altos consumos e incentivar con apoyos al ahorrador. Sería la diferencia entre ser “minero” (el que busca agua y la explota) y ser “sembrador” de agua (el que tiene poca agua y la infiltra). Son dos enfoques diferentes; nada que ver lo uno con lo otro. Con el primer enfoque se buscan fuentes externas en otras cuencas (el eterno Zapotillo hoy y mañana San Luis Potosí o la Presa Solís); el segundo enfoque es interno, de autosuficiencia, de reducción de pérdidas, de reciclamiento, de cultura. En el primero, el presupuesto está en presas que traen de lejos el agua; en el segundo está en fideicomisos de ahorro y uso eficiente, en cultura de ahorro, en tecnología de reciclamiento… y en pequeñas represas de captación que captan como se pretendió hacer en “La Loma”, con apoyo técnico del Instituto de Geofísica de la UNAM para infiltrar el agua y recargar los mantos freáticos.

En el mundo, países como Israel y España han hecho de su necesidad, de su escasez de agua, un negocio, una pujante industria; dominan las patentes sobre el agua, becan a sus jóvenes para estudiar carreras de futuro (ingeniería del agua, geología, ingeniería hidrológica, ambiental, ingeniería química, etc.), venden servicios ambientales sus empresas, arman plantas de tratamiento a domicilio y no andan construyendo enormes presas. León se convertirá en un desierto si no incrementamos la velocidad de infiltración del agua de lluvia. El desierto de San Luis se acerca; los remolinos de viento se incrementan; el periodo de lluvias de reduce a 8 semanas, la humedad relativa es menor, crecen las “islas de calor” y el incremento de la temperatura en el pico de junio se acerca a los 36 grados.

Este es el nuevo, el indispensable enfoque: la solución sustentable al problema del agua en León no está en la mancha urbana, sino en la sierra; no en explotar más el subsuelo, sino en cuidar la parte alta de la cuenca donde comienza el ciclo del agua, donde el bosque forma nubes. Por eso, estos próximos días lluviosos solo veremos pasar el agua de lluvia; 70% de ella se irá por nuestro Río de los Gómez, pues perdimos la capacidad de retener el agua en la sierra y tener humedad en el suelo, reforestar, “sembrar”, retener erosión.

Bueno, la propuesta que logré meter al gobierno de Sheffield en cuestiones de agua se basaba precisamente en esa innovación: “sembrar agua”; incluían armar un fondo mixto municipal de investigación; armar el fondo de apoyo a ahorradores de SPALA, pilotos de pozos de absorción, crear la Carrera de ingeniería del agua, atraer talentos de otras latitudes, y hacer del aprovechamiento del agua una industria.

El agua debe ser el eje orientador para hacer sustentable una ciudad como León. Es cierto que los demás problemas como el desempleo (el que preocupa a quien genera riqueza), la inseguridad y el COVID (que preocupan sobre todo a los más ricos), la pobreza que arrastra a las mayorías a la desesperanza, son de atención inmediata. Pero el valor actuarial de la ciudad, su capacidad de atracción de inversiones y talentos, están en proporción directa con su disponibilidad de agua.

Tenemos todo para lograrlo si el presupuesto de SAPAL incluyera aprovechar el agua de lluvia (tenemos una isoyeta de 800 mm, una buena precipitación), casi 155 mil hectáreas y lluvia por 1,500 millones de metros cúbicos y captamos solamente 20 millones. Nos faltará gestionar una norma con la CONAGUA para incrementar la velocidad de infiltración; aprovechar estacionamientos enormes como el de Plaza Mayor, techumbres de fábricas, e identificar en la topografía de la ciudad los mejores lugares para infiltrar el agua y “sembrarla”. Se pueden hacer áreas de infiltración con eco-creto en las grandes planchas de cemento, en los enormes techos industriales, en las universidades, en los edificios públicos. Debemos “sembrar agua” en las microcuencas de recarga, al construir vasos reguladores en el norte de la ciudad para infiltrarla, con lo que se reducirá el riesgo de inundaciones en el sur (tenemos 17 cuencas de recarga: La Patiña, Venadero, Alfaro, Castillos, Ibarrilla, Ojo de Agua, Duarte…). Se lograría con inversión relativamente pequeña.

Nuestros indicadores de eficacia del amor al agua serían: el incremento de captación del agua de lluvia, porcentaje de recarga de los acuíferos, porcentaje de retención de agua en vasos reguladores, porcentaje de suelo retenido, porcentaje de agua tratada, número de empresas de base tecnológica, porcentaje de la matrícula de ingeniería especializados en agua. Soñar, no cuesta nada…

DA