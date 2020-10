Sembrar semilla es una buena forma de vivir

En el proyecto de “Escuela en el Árbol”, el más beneficiado he sido yo; pues mi vida adquirió un nuevo sentido y el tiempo invertido me da alegría.

R- Guarraguauuu, mi Santias, no entiendo lo que dices, la impresión que tengo de Uds. los humanos, es que son convenencieros, dinereros, interesados, ojais y gandayas; cosa de leer los periódicos para ver que todos están viendo como sacan ventaja de los demás o cómo delinquen para hacerse ricos sin trabajar.

S- Nada que alegar, perro, ¡tienes razón!, el ser humano moderno se caracteriza por ser egoísta y gacho y por atropellar a todos con tal de estar bien, salvo honrosas excepciones; pero, desde mi punto de vista, hay una razón: hemos caído en el juego perverso de un modelo socioeconómico que privilegia el tener sobre el ser y hemos construido una cultura hedonista, en donde, la búsqueda del placer es el motor de nuestro actuar, ello, para mantener un sistema que se sustenta en el consumo y el dispendio con tal de mantener una planta productiva que, consiente del daño y destrucción que causa, es indiferente con tal de tener ganancias.

R- Grrr. Pero eso está llevando a la destrucción del planeta y de los sistemas que sustentan la vida al contaminar aire, agua y suelos…

S- Lo que más temprano que tarde se revertirá poniendo en riesgo la sustentabilidad de la vida humana, afectando a todos, inclusive a los que hoy lucran con la depredación del ambiente, de los recursos naturales y del planeta.

R- Auuu, confirmas mi perruna percepción de que en términos generales, la raza humana es estúpida.

S- Sin duda tu percepción es correcta, mi Rufo, ya que parte de la realidad en cuanto a que la raza humana hemos actuado de forma estúpida poniendo en riesgo todos los ecosistemas, pero, quizás porque soy humano, no quiero aceptar que como raza lo seamos y le apuesto a un despertar de conciencias en donde, teniendo como motivador el tener buena vida, entendamos que se vive mejor sirviendo que acumulando.

R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que tengo mis perrunos labios partidos. No veo forma de que los humanos entiendan lo que es calidad de vida si no es acumulando y consumiendo, Uds. ya están muy dañados del cerebro.

S- Por eso, el sembrar semilla para despertar a quienes quieran escuchar se vuelve una actividad gratificante, mi Rufo, sobre todo si encuentras personas que quieran escuchar y entender el ¿por qué todo está podrido? y quieran encontrar caminos de solución.

R- Guauuu, necesitarían volver a nacer; los que ya están en este planeta están muy dañados con el modelito de consumo a lo idiota.

S- No creo que sea necesario volver a nacer, perro, de hecho, una de las tareas de sembrar semilla que hago, es con niños y jóvenes entre los 8 y 15 años y es de llamar la atención la forma en que los mayores explican sus opiniones o cuestionamientos para que los pequeños entiendan; está en la naturaleza humana el ser buena “onda” y ayudar al prójimo, el problema es que, el modelo educativo institucional y familiar ha perdido rumbo y nos han puesto una venda respecto a nuestra propia humanidad; pero sin duda, es mi esperanza, con un pequeño empujoncito en el camino adecuado, poco a poco, como una bola de nieve que crece, más y más personas despierten a la realidad de: 1.- Entender que somos, es decir, reconocer nuestra humanidad y nuestra vocación projimal y social, y 2.- Tener una experiencia vivencial que realmente nos enseñe a tener calidad de vida, no a través del consumo o de acumular, sino a través de la solidaridad, la subsidiaridad y el servicio, es decir, entender y vivir la experiencia de ser humanos de tiempo completo, no “borregos” consumistas en una sociedad que ya perdió el rumbo, pero que con paciencia y amorosamente, puede despertar para reconocer cual es el sentido de la vida y el propósito de existir, el que te puedo asegurar: ¡no es tener ni acumular riqueza a lo pendejo!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador