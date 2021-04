Hay muchos tipos de colecciones, hay quien enloquece por las monedas, las estampillas o las conchas, y la lista sería interminable, hay tantas cosas que se almacenan sin ninguna utilidad. Ya pasado el momento, se van mimetizando en el olvido y empiezan a guardar polvo, hasta que ese mecanismo de ambición se activa de nuevo, moviendo los dientes de sus engranes.

Yo, no soy la excepción, tengo mis libros que me cuentan historias y me gusta observarlos como celosos guardianes protegiendo sus letras con sus corazas. Por falta de espacio, ahora los colecciono de manera electrónica, y aunque no sean tangibles, los aprecio, porque sé que las mejores cosas, son invisibles.

El otro día, un jardinero, subido en su escalera, cortaba las vainas de un árbol, yo, no me pude resistir, porque de las cosas que sí ambiciono, es tener frascos llenos de semillas. Me cruce la calle, él, con una mirada de extrañeza, accedió a dármelas, así que con mi valioso tesoro resonante, regresé a mi casa.

Me pongo a pensar en la cantidad de árboles que reforestarían mi planeta si yo las sembrara, me gusta imaginar colinas rojas de flores, de colibríes tornasolados y abejas que llegan a sus ramas y desde mi ensoñación, me saludan mientras contemplo mis frascos.

Un día, a ella, le anuncié: te traigo un regalo; sonrió con ojos ambiciosos. Le dije: te vengo a regalar un bosque. Mis semillas, también notaron la decepción de su cara, sentí, en su sonrisa forzada su frustración y molestia, quise llevármelas de vuelta, pero ya era tarde. Las puso, detrás de una fotografía ocultándolas por completo, y me imagino que siguen ahí, si no es que tomaron un peor derrotero.

Ese día, regresé triste a mi casa, muchas cosas pasaban por mi pensamiento, porque, ¿cuántas veces nos equivocamos y damos cosas valiosas a personas incorrectas? ¿Cuántas ocasiones se confía el corazón y le cierran la puerta o le voltean la espalda, cuántas? Tal vez, el desaire de mi regalo no debiera resultarme extraño.

A mí, me gusta ver mis semillas, que alegres, me saludan tras el cristal como cientos de promesas buenas, asegurándome que un día florecerán. Yo creo que algo similar, sucede con muchas personas, se quedan en ese estado larvario viendo pasar la vida, y nunca se sabe qué pudieron aportar al mundo, porque se anquilosan y secan dentro de las armaduras de sí mismos.

Anoche, soñé que paseaba por un bosque de colores vivos, supe que era el mío. Me senté orgullosa a la sombra de mis árboles, pensando que también se irán conmigo, y así, podría guarecerme toda una eternidad bajo su sombra.