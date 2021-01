‘Señor Presidente, ya párele con las mañaneras’

Amables lectores, increíblemente uno de los personajes más célebres hoy en día en nuestro país, así como de las mentes más lúcidas que sin condiciones, de manera espontánea y sincera apoyaron al Presidente López Obrador en sus tres campañas electorales, como lo es la gran escritora Elena Poniatowska, una de mis preferidas, se atrevió a pedir al Presidente que ya detenga sus conferencias o pláticas mañaneras que viene haciendo desde que tomó posesión, así como también sin tapujos ni ambages, o sea sin rodeos, expresa una serie de críticas al actual Mandatario Nacional; todo ello a través de una entrevista concedida al periodista Edmundo Cázarez C. (mxpolitico.com/diagonal/política 17/01/2021), la cual invito a que lean completa, no tiene desperdicio pues hace referencia a otros personajes que a lo largo de sus 89 años de vida pudo conocer y oportunidad de tratar como a María Félix, Renato Leduc, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes (a quien calificó como “mujerujo”), Gabriel García Márquez, Martha Lamas, Ana Cecilia Treviño (Bambi) cronista de sociales de Excélsior, Edmundo Valadez, “La China” Mendoza, Antonio Ortiz Mena, al insoportable Luis Buñuel, a quien finalmente soportó, y de otros muy variados temas.

Pero retornando a nuestro tema principal que son las referencias a las mañaneras del Presidente López Obrador, aclara diversos puntos al periodista Edmundo Cázarez con facilidad de palabra y sencillez, abundando en que no es cierto que AMLO sea el Presidente más atacado en toda la historia, sino que él mismo se expone al ataque al hablar todos los días; es un exceso del Presidente con tantas mañaneras y un abuso de su poder obligar a los periodistas a que vayan todas las madrugadas a hacer preguntas a modo y remata de golpe: “las mañaneras son innecesarias y hasta contraproducentes”. Nosotros agregaríamos que después del impacto y posible trascendencia que hubieran tenido al principio, con el paso del tiempo, 785 días, se ha perdido toda atención o interés sobre lo que expresa López Obrador; en ese sentido tiene razón Elena Poniatowska, porque efectivamente la opinión generalizada es que esa rutina del equipo presidencial ha sufrido un desgaste tal que ya casi a nadie le interesan, pues han resultado insulsas, sosas, vacuas, repetitivas y sin sentido; da la impresión que ya los calificativos, ocurrencias hasta chistoretes e ironías que al principio tuvieron impacto, ahora se aprecian reiterativas y ya no provocan atención.

Aquí, en Guanajuato, muchos ciudadanos teníamos interés en ver los lunes a un político coterráneo, aunque no del Gabinete principal, sí de gran relevancia por alguna de sus funciones que destacaba el Presidente López Obrador, al Lic. Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor, pero ya de cierto tiempo a la fecha, también ha perdido atractivo su presencia y hasta desatención por ese efecto de desgaste y exposición hueca y superficial, constante, e inercial.

La Poniatowska afirma que hay un hartazgo nacional y cansancio ante esa desmesura y ante la sugerencia del periodista Cázarez a que dé un buen consejo al Presidente, ella responde que no le hace caso a nadie y que es sumamente más difícil acercársele, verlo y hablar con él; el Presidente López Obrador “ya nos tiene a todos al borde de la irritación social”; no es necesario que se exponga cada mañana en la forma en que lo sigue haciendo, máxime cuando las mañaneras se han convertido en “una comedia de equivocaciones desde el emblemático Palacio Nacional y además, en nada le favorecen ni al propio Presidente ni mucho menos al país”.

Ojalá López Obrador, su círculo cercano y sus asesores tuvieran un momento de reflexión, de sensatez, para valorar, analizar y tomar en cuenta estos conceptos y expresiones tan atinados y tan de buena fe que les brinda una correligionaria y seguidora fiel de tantos años sobre la carrera y figura, por qué no decirlo, hasta de las luchas emprendidas por el propio López Obrador. Les vendría bien tomarla en cuenta, aunque fuera un poco. Claro que posteriormente hubo una retractación de Elena Poniatowska alegando que no dijo lo que se dice que dijo, no sabemos porqué causa; pero la entrevista original allí quedó registrada.