Señor, vivimos de tu misericordia

IV domingo de cuaresma

Vamos prácticamente a la mitad del camino cuaresmal, y la palabra de Dios nos invita a levantar nuestra mirada hacia la meta, hacia el hecho que ilumina y sostiene nuestro caminar: “Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna” (Jn. 1, 14). En efecto, Cristo fue levantado en lo alto, y, desde entonces, la fe nos mueve a contemplar a Cristo en la Cruz, porque ahí encontramos el testimonio más contundente del amor misericordioso de Dios. Nuestras prácticas cuaresmales y nuestra vida entera perderían todo sentido sin este hecho contundente.

“La misericordia y el amor de Dios son muy grandes; porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo” (Ef. 2, 4ss). Dios siempre ha sido misericordioso, pero en la Cruz nos recuerda, como en ningún otro lugar, que “el perdón de Dios por nuestros pecados no tiene límites” (Francisco, M. V. 22).

Vamos a mitad de cuaresma y Dios nos sigue proponiendo que optemos por los caminos que nos dan vida, pero que, igual, cuando alguien elige algo diferente, aunque a Dios le duela, está dispuesto a respetar nuestras decisiones. Así lo hizo con el pueblo de Israel: “Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario” (2 Crón. 36, 14-16). El pueblo no quiso vivir en los preceptos de Dios, por lo que cayeron en sus equivocaciones, yendo así a la destrucción, la esclavitud, el destierro.

No nos equivoquemos más, no nos fiemos de nuestras capacidades, de nuestros planes. Los dolores más complicados son aquellos que padecemos como consecuencia de nuestros propios pecados, nuestras propias terquedades. Es tiempo de refrendar nuestra confianza en el poder misericordioso de Dios, mostrado desde la Cruz. Recordemos que Él tiene el poder de convertir la debilidad en fortaleza, Él saca comprensión de donde solo hay prepotencia y sucio poderío. Así lo experimentó el pueblo de Israel: el pueblo lloraba sus errores, pero Dios movió el corazón a un rey pagano, como lo narra el libro de las Crónicas: “Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe” (2 Crón. 36, 23).

Y si Cristo escogió la Cruz, fue porque quiso ponerse del lado del más débil, quiso poner el trono de la misericordia en donde antes era el lugar de condena para los pecadores. En la Cruz se estableció “el juicio de Dios sobre todos nosotros y sobre el mundo, porque desde ahí nos ofrece la certeza del amor y de la vida” (Francisco, M. V. 21).

La Cruz, en sí misma, con una lectura solo humana, significa crueldad, maldad, aberración; pero Cristo, por voluntad de Dios, la convierte en signo de misericordia, de redención. Se convierte en el remedio. Así lo entendieron los cristianos desde los primeros años. Por eso aparece pintada y gravada en las catacumbas, en paredes y sarcófagos. Tertuliano, entre otros, habla de la señal de la cruz que se hacía en el pulgar y en el índice de la mano derecha y que se trazaba sobre la frente. Igual, cuando la Iglesia salió de las catacumbas y empezó a hacerse presente en las casas, se usaba la cruz como uno de los signos importantes que distinguían a los cristianos.

Por eso, como dice San Juan Crisóstomo: “Que nadie se avergüence de los símbolos sagrados de nuestra salvación… llevemos más bien por todas partes, como corona, la Cruz de Cristo”.