Ser diputado

Se acerca el 2021 y con ello el dilema: ¿Quiénes serán los candidatos?

S- Tradicionalmente, mí Rufo, los candidatos han sido los que sirven a los intereses de las cúpulas partidistas, con un problema conceptual: esos candidatos representan al partido y no a la ciudadanía.

R- Grrr, mi Santias, no sé para qué te metes en “camisa de once varas”, sabemos que la repartición de candidaturas, salvo honrosas excepciones, se da en función de cuotas de grupo dentro los partidos, de pago de servicios partidarios, de decisiones cupulares o de intereses de grupos de poder, narcos y criminales incluidos… ¿De que otra manera podemos entender que el entramado legal favorezca a los criminales?, si no es porque quienes hacen las leyes las hacen para su beneficio y protección y no para un marco jurídico que siente las bases de una convivencia fundamentada en la equidad y la justicia al servicio de la ciudadanía. Me explico: Ya casi no es noticia el que atrapen a un delincuente y lo liberen por fallas en procedimientos o al armar expedientes, ojo, sin que haya castigo para quienes con errores, que en mi opinión se cometen de manera deliberada y permiten impunemente la libertad de malandros, lo que los convierte en cómplices de facto, construyen un círculo vicioso de impunidad “legal”.

Lo mismo podemos decir de la triste excusa que esgrimió el Presidente de la República para ordenar, de forma ilegal e impune la liberación de Ovidio Guzmán, acusado de traficar con Fentanilo de México a USA o de como la hermana y la mamá de Lozoya, al igual que la esposa de Javier Duarte, en mi opinión cómplices de fraude y lavado de dinero de los pillos, están libres a cambio de “arreglos” políticos. Podemos hablar de jueces y ministerios públicos cooptados o al servicio del crimen organizado, podemos hablar de componendas entre políticos y criminales; pero el inicio de la madeja está en el entramado legal que favorece a los delincuentes … Por eso tenemos lagunas jurídicas propuestas por diputados que dejan a la sociedad en estado de indefensión ante los delincuentes… ¡De ahí la urgencia de tener candidatos de calidad para el 2021 con la capacidad y vocación que requiere el momento!, de ahí la urgencia de una sociedad organizada, crítica y participativa, que en una relación respetuosa, exija a la clase política y gobernante el actuar con “altitud de miras”, con la intención de que quienes lleguen al Congreso estatal y al Congreso federal a hacer las leyes, realmente representen el interés ciudadano; es decir, candidatos con un perfil acorde con la responsabilidad que aceptan, que si bien conlleva un compromiso con el partido o grupo al que pertenecen, al actuar de forma ética privilegien el bien común y el servicio a la ciudadanía que los elige, candidatos que tengan el valor, el carácter y el compromiso para enfrentar presiones de grupos de poder o delincuenciales, actuando siempre de acuerdo a su conciencia, candidatos que entiendan que, inclusive con una visión egoísta, si hacen lo necesario y actúan de forma correcta, saldrán beneficiados ellos y sus familias, y candidatos que comprendan la diferencia entre lealtad y complicidad, porque es común, en el entorno político, que bajo el pretexto de “lavar la ropa sucia en casa” se cometan actos de complicidad disfrazados de “lealtad”.

El 2018 nos dio una lección, ni Anaya, manchado por abusos e imposiciones dentro de su propio partido, ni Meade, exhibido con su silencio cómplice en la Estafa Maestra y la complicidad con el “peñismo depredador”, ni AMLO, en mi opinión rodeado de ratas y caracterizado por mentir un día sí y al otro también, tenían las características para dirigir la República, es decir, los partidos políticos, todos, presentaron bazofia política… Ya conocemos los resultados: México en quiebra, miles de muertes injustas por un mal manejo de la pandemia, Pemex en un hoyo sin salida, un tren Maya, chatarra del siglo pasado, soldados trabajando de albañiles, una Guardia Nacional al servicio de Trump, “abrazos no balazos” mientras secuestros y extorsiones están a todo lo que dan y un Presidente que olvidando el precepto juarista del estado laico, pontifica diariamente, estampita en mano, desde el púlpito de La Mañanera…

R- Grrr, lo dicho, te estás metiendo en “camisa de once varas”, mi Santias. ¿Tú crees que algún partido va a reflexionar para poner candidatos al servicio de la ciudadanía y no al servicio de ellos mismos?

S- Es posible, pero requeriríamos de dos premisas, mi Rufo: 1.- Que la sociedad civil se organice y exija o proponga candidatos a la altura de lo que Guanajuato y México requieren,… 2.- Qué en los partidos políticos exista la inteligencia y la generosidad para, en este 2021, privilegiar propuestas de la sociedad civil organizada y presentar candidatos capaces y honestos, con el perfil propuesto, que realmente sirvan a la ciudadanía, renunciando a los beneficios personales, grupales y partidistas en beneficio de la sociedad, lo que por cierto: ¡Es su obligación!… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador