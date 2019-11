Ser oposición

R- Auuu. Mi crítica al gobierno federal y su mentada 4aT tiene cinco vertientes: mienten recurrentemente, dividen a la república, son corruptos e ineficaces y pervierten el Estado laico.

S- Me parece objetivo tu análisis, mi Rufo, pero, ¿no crees que es muy poco tiempo para exigir resultados? Tenemos que reconocer que heredaron enormes niveles de corrupción, incluida la colusión en instituciones y la colocación de compadres, correligionarios y cómplices en puestos de gobierno, lo que entorpece la gestión del nuevo gobierno.

R- Grrr, no cierro los ojos a la realidad, mi Santias, y estoy convencido de que el éxito de Andrés Manuel deriva de los niveles de corrupción e ineficacia de gobiernos anteriores, lo que por hartazgo llevó a muchos a votar por él, pero, ¿acaso no se votó el cambio precisamente para eso, para acabar con la corrupción, el compadrazgo y la ineficiencia?; cosa que no ha sucedido, sino que se ha incrementado.

Te comparto reflexión atribuida a Ángela Merkel, líder de Alemania: "Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hace elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre"

S- ¡Tienes razón!, perro, los plazos que libremente se asignó AMLO para corregir rumbo y dar resultados, ya terminaron y no cumplió.

R- Grrr, y no solo eso, la realidad en el día a día ha tenido un deterioro enorme para la ciudadanía, tanto en o lo económico, como en lo político, lo institucional y lo social, hoy los niveles de inseguridad son los peores en la historia moderna de México y lo peor, las estrategias para corregir rumbo rayan desde la estupidez de denigrar al ejército y brindar amnistía a la delincuencia, que toma ventaja de la “pax narca” (patentada por el PRI) para reforzar sus organizaciones e incrementar la extorsión, el robo el secuestro, el asesinato y toda clase de delitos en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos, hasta imponer funcionarios a modo, adecuando o violentado la ley, pasando por decisiones caprichosas que dañan la economía o una justificación mentirosa a casi cualquier crítica, con la infantil respuesta de: “Tengo otros datos”, lo que corrompe y deteriora la institución presidencial.

S- Ta´ güeno, mi Rufo, ya para tu carrito. Dejemos la crítica y pasemos a las propuestas: ¿cuál partido, en tu opinión sería opción de gobierno?

R- Grrr. La opción no es ¿Cuál partido?, las instituciones no gobiernan, mi Santias, lo hacen las personas. Pongo tres ejemplos: el PRI de Peña Nieto, los moreirás, los duarte´s y Alito Moreno ¡Impresentable!, el PRD de los Chuchos, de Barrales, de Mancera y de Silvano ¡Inservible!, y el PAN de Felipe Calderón, Germán Martínez o Manuel Espino, todos tránsfugas y chaqueteros, hoy presidido por Marko que venera al traidor de Chente Fox y se acompaña de Creel, el que lucró dando permisos de casinos, ¿qué te digo?

S- Ni hablar, perro, nada que alegar, ¿entonces, qué hacer?

R- Auuu, te comparto lo que entiendo es una propuesta de Carlos Medina Plascencia, mi Santias, buscar respuestas: desde los partidos, en la sociedad civil y desde la sociedad civil, en la organización social.

S- Mientras nos organizamos, mi Rufo, ¿no tienes alguna sugerencia para los partidos políticos?, finalmente ya vimos que los “independientes”, como Margarita, la señora 3% y el Bronco, fueron un fiasco.

R- Grrr, vaya que fueron y son un fiasco, cosa de ver al Bronco desgobernando Nuevo León y la intención de la expareja presidencial de Felipe y Margarita con su proyecto de partido “México Libre”. Hoy que somos críticos del continuismo de Evo Morales y sus intenciones reeleccionistas en Bolivia, Felipe, como en su momento lo intento Chente, se quiere reelegir a través de Margarita y de un nuevo partido… ¡De locos!

S- ¿Ton´s?

R- Mi sugerencia a Acción Nacional, dado que el PRI, el PRD y la chiquillada no tienen remedio y los partidos en formación, en mi opinión son pandillas de vividores, es que, si de verdad en beneficio de México quieren ser una oposición viable y alternativa real de gobierno: 1.- Quiten liderazgos ineficaces y corruptos. 2.- Tomen una o dos banderas que hagan diferencia con Morena, por ejemplo: hablar siempre con la verdad y combatir cacicazgos en el partido, 3.- Tener proyectos exitosos que les identifiquen y realmente beneficien al pueblo en donde son gobierno; es decir, gobernar bien, y 4.- Ser congruentes y estrictos en el cumplimiento de sus estatutos fundacionales en lo referente a ética, moral, honestidad y democracia… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador