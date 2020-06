SESIÓN DE CONSEJO

En medio de la peor crisis de violencia en la historia reciente del estado de Guanajuato, por fin se convocó a una sesión virtual para este próximo miércoles 24 de junio del Consejo Estatal de Seguridad Pública que encabeza el Gobernador.

LOS COMPROMISOS

El tema es el avance en el cumplimiento de los compromisos municipales pactados para acceder a recurso del Fondo Estatal para la Seguridad Pública Municipal. Y las excepciones que se otorgarán a algunos incumplidos ante la emergencia sanitaria.

LO QUE NO ES

A un año siete meses de la instalación de este Consejo Estatal es pertinente la reflexión de que, por su extensa integración y la periodicidad de sus sesiones, sirve para la validación de acuerdos, pero no para dar rumbo a la política de seguridad.

VIOLENCIA

El municipio de Celaya sigue escalando en los hechos de horror y esta vez la violencia dejó niños asesinados, en una pesadilla que parece no tener fin. La Secretaría de Seguridad Ciudadana condenó los hechos. El Estado nada dijo.

AUXILIO

En sesión de Ayuntamiento, la alcaldesa Elvira Paniagua leyó parte de ese comunicado e insistió en pedir apoyo de elementos al Estado y la Federación, al tiempo de admitir que, a pesar de la coordinación, la violencia se sigue dando.

LE VALIÓ

El obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, se queda sin sanción después de oficiar una misa a puerta abierta y más de 30 asistentes, en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, aun cuando en este municipio no está permitida la apertura de lugares de culto durante el pico más alto de contagio de Covid-19.

PACIENCIA

Adultos mayores, niños, y más, estuvieron en el atrio del templo escuchando la misa, y aunque algunos guardaron sana distancia, no tomaron en cuenta que la pandemia está en una etapa álgida, y que hay que esperar para celebraciones.

ACTA Y ADIÓS

El director de Fiscalización, Javier Ortega Salas, poco pudo hacer pues sólo dejó un acta de suspensión y, aunque entró al templo, no pudo evitar terminara la celebración y su única respuesta fue que el Obispo hablaría con el Alcalde.

LA INDICACIÓN

El arzobispo Alfonso Cortés no se ha cansado de repetir una y otra vez que no es momento de celebraciones litúrgicas pidiendo disciplina a los sacerdotes y paciencia a los files. Muy mala señal que quien se brinque la indicación sea un Obispo.

AUSTERICIDIO

En una conferencia de prensa virtual encabezada por el vicecoordinador de los senadores del PAN, el penjamense Erandi Bermúdez Méndez, rechazaron que se pretenda desaparecer organismos, órganos autónomos, reguladores y fideicomisos.

MÁS DEUDA

Erandi cuestionó el manejo de las finanzas pública y señaló que ya se contrató deuda por 2 mil 300 millones de dólares en cinco créditos con el Banco Mundial y se ha colocado más de 6 mil millones de dólares de deuda en bonos gubernamentales.

MAL ADMINISTRADOR

“La realidad es que estamos frente a un gobierno que ha resultado un pésimo administrador: en 18 meses se han perdido al menos 1 billón 144 mil pesos”, dijo.

LAS PÉRDIDAS

El guanajuatense consideró en el monto las pérdidas de Pemex, la desaparición de casi la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, del Fondo de Gastos Catastróficos, y los gastos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

LO LAMENTA

La senadora por Morena, Malú Mícher, lamentó la renuncia de Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. “Hace muchos años la conocí como una de las mujeres más importantes en la construcción de una izquierda social y progresista, su contribución al sector salud ha sido extraordinaria”.