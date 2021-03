***Sheffield por León

Del mero mero López Obrador vendría el manotazo para que sea el hoy titular de Profeco, Ricardo Sheffield, el candidato de Morena en León. No estaba en los planes de quien tiene la mira puesta en el 2024, pero tampoco pudo decir que no.

***Sabor al caldo

Si bien dentro y fuera de Morena Ricardo es un personaje polémico, en lo que sí coinciden todos es que se trata del perfil más competitivo para enfrentar al PAN. Viene a ponerle sabor a la contienda contra quien fuera su tesorera, Ale Gutiérrez.

***Con la mira en el 2024

Los morenistas que no quieren a Sheffield como candidato a Gobernador en 2024 interpretan su salida como un traspié al quitarle los reflectores en el equipo del Presidente. Pero, conociéndolo, gane o pierda no se bajará de esa aspiración.

***Silencios que hablan

En política hay silencios que dicen más que mil palabras, es el caso del titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, y su postulación como candidato a la Alcaldía de León. Ayer no salió a decir ni pío, pero no dijo no, y es que la suerte está echada.

*AMLO, el elector

Desde el equipo cercano al abogado leonés es muy clara la decisión que se tenía que tomar: las órdenes del 1 (dígase López Obrador) no se discuten, se acatan.

*Bateador emergente

Ricardo no había manifestado su interés de ser candidato, siempre repitió que estaba puesto pero para intentar la revancha a la gubernatura en el 2024. Es una jugada arriesgada para él, sin duda, aquí Morena lo que busca es más votos en León en 2021, ya después llegará el momento de pelear por la siguiente elección.

***Prisas

La prisa por dar las buenas noticias propició que ayer, como reguero de pólvora, circulara una noticia que resultó ser “falsa”, cuando el secretario de Salud estatal, Daniel Díaz Martínez aseguró en Twitter que hoy comenzaría la vacunación de los adultos mayores de 60 años en Celaya y difundió una lista con los 14 puntos.

*Siempre no

Tras unos minutos el Secretario borró el tuit y Comunicación Social de la dependencia aseguró que los 14 puntos de vacunación sí serán donde se aplicarán las vacunas en Celaya, cuando éstas lleguen.

*¿Para cuándo?

Ni las autoridades estatales ni las federales saben cuándo llegarán más vacunas al estado y tampoco saben si las próximas que lleguen serán para Celaya o algún otro municipio de Guanajuato. Ellos pensaban que ayer las vacunas llegarían al Aeropuerto Internacional del Bajío, pero al parecer todo cambió. Paciencia.

***Reforma eléctrica, va

La polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aprobó ayer en el Senado con 68 votos a favor y 58 en contra. Como era de esperarse, de los representantes por el estado de Guanajuato dijeron “no” los panistas Alejandra “La Wera” Reynoso y Erandi Bermúdez, y “sí” las morenistas Martha Lucía Mícher y Antares Vázquez.

*Llamado empresarial

Coparmex León, que comanda Alberto Ruenes Escoto, hizo el lunes 1 de marzo a través de redes sociales un cuestionamiento directo a los cuatro senadores por Guanajuato respecto a cuál sería el sentido de su voto. “¿Votarán a favor de la reforma o por las familias y el medio ambiente?”. Llamaron a votar en contra.

*Oídos sordos

La panista Reynoso Sánchez mandó una carta a los ciudadanos y organismos que se acercaron a ella planteando su inquietud por dicha reforma, en ella explica que el Grupo de Morena se negó a escuchar y debatir la iniciativa en Parlamento Abierto.

*Anticonstitucional

La también integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, les expuso los argumentos en los que argumentó su voto en contra, empezando porque la reforma vulnera el artículo 4 constitucional del derecho a la salud y un medio ambiente sano, además de tratados internacionales suscritos.

*A sus órdenes jefe

Llamó “traidores” a los senadores de Morena porque obedecieron ciegamente las órdenes de su jefe (Andrés López Obrador), en vez de escuchar a los ciudadanos.

*'Bravo Morena'

En su intervención en la sesión virtual del Senado expuso: “Si su objetivo es no garantizar el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y además si su objetivo es vulnerar la libre competencia, bravo Morena (y les aplaude), lo están logrando”.

*Sin comentarios

Ni Malú ni Antares han fijado una postura pública sobre esta reforma. La primera celebró el logro de las feministas de Quintana Roo porque el Congreso del Estado dio un paso al aprobar en comisiones el dictamen sobre la interrupción del embarazo. Y la segunda resaltó una encuesta sobre la aprobación de AMLO.

Entregan obras en León

Una Unidad Médica en Lomas de Echeveste y un Centro de Impulso Social en Los Castillos entregaron este martes el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el alcalde Héctor López Santillana, con una inversión total de 29.7 millones de pesos. La UMAPS beneficiará a más de 12 mil personas sin seguridad social en esa zona. El Centro Impulso en Los Castillos promoverá actividades, eventos y talleres para toda la comunidad; tendrá impacto en 12,200 personas en 12 colonias cercanas.

Foto: Gobierno de Guanajuato.