Si me intuban ¡me muero!

Mi esposo no quiere que lo intuben, porque si lo intuban se muere, me han dicho dos personas de nuestro círculo de conocidos que fueron contagiados por el SARS-Cov-2 y desarrollaron una enfermedad grave por COVID-19. Este temor no solo era de los dos enfermos, sino también de los familiares. En el primer caso, el paciente terminó aceptando la intubación cuando estaba cansado de luchar con la insuficiencia respiratoria estando boca abajo y en el segundo nunca la aceptó; ambos con tristeza y pena fallecieron.

Seguramente ustedes amables lectores habrán oído también este temor en algún conocido o familiar. Qué recomendaciones y consejos les di a ambas esposas son el motivo de esta colaboración.

Hace dos días en nuestro estado había por COVID-19 hospitalizados “estables” 52 personas; 505 “Graves” y “Críticos-Intubados” 98. ¿Cuáles debieran ser los límites máximos de atención para cada uno de ellos? ¿Quién o quiénes debieran determinarlo? ¿Cuándo se deberían tomar este tipo de decisiones?

Todos los pacientes que ingresen a un hospital firman un “consentimiento informado” genérico de que aceptan los tratamientos que allí se le pueden otorgar, sin embargo, creo con firmeza, que los niveles máximos de atención deben ser establecidos lo antes posible en los pacientes con COVID-19 ya en el hospital o ya en la comunidad, puesto que muchos de ellos, tampoco aceptan ir a un hospital para atenderse por el temor a morir. De hecho, un trabajador de una tenería comentó que un médico le dijo que no fuera a atenderse del posible COVID-19 al IMSS, pues de allí ya no saldría vivo.

El paciente es quien debe establecer el nivel máximo de atención que le gustaría recibir. Sus familiares y sus médicos deben también ayudarle a tomar la mejor decisión, considerando sus deseos (o los de sus defensores), las comorbilidades subyacentes -obesidad, diabetes, cáncer, insuficiencia renal, etc.- y la fragilidad percibida. Este límite de atención, por ejemplo, aceptar o no ser intubado, debe discutirse y acordarse antes que el paciente pueda enfermar gravemente o no pueda expresar ya sus deseos.

Por supuesto que la intubación no mata a los pacientes con COVID-19, sino que la intubación y la ventilación invasiva se indican cuando un paciente se deteriora a pesar de haberse otorgado otras alternativas como el oxígeno en puntillas o mascarilla nasal u otras medidas para mejorar su oxigenación. La intubación entonces debe hacerse oportunamente, y con ello, el paciente tendrá mayores probabilidades de sobrevivir.

En Guanajuato al 5 de este mes han sido atendidos 25,029 pacientes confirmados de COVID-19; habiendo fallecido 1,457 (7%), que es una de las letalidades más bajas en nuestro país. De los fallecidos, 269 (18%) recibieron atención “ambulatoria”, es decir, en su casa. De los 1,188 que recibieron atención hospitalaria fueron “intubados” 193 (16%), procedimiento realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el 62% (119) y 38% (74) fuera de ella. De los 993 pacientes que no fueron intubados, estuvieron en la UCI el 3% (30) y 963 (97%) en las camas generales.

De los pacientes con COVID-19 que sobrevivieron (20,600) el 84% recibió atención ambulatoria, es decir, en su casa y el 16% (3,380) en hospitales. Fueron intubados 125 personas (4%), de ellos el 26% (33) en la UCI y 92 (74%) fuera de ella. De los que no fueron intubados, ingresaron a la UCI 116 (4%) y 3,139 (96%) fueron atendidos fuera de ella.

Focalizando: De las 25,029 personas con COVID-19 en Guanajuato fueron intubados 318 (1%), habiendo sobrevivido el 39% (125) y fallecido 193 (61%). De aquí, es fácil deducir, que la gravedad de la enfermedad es la causante del fallecimiento y no la “intubación”. Concluyo recomendando ampliamente conversen pacientes, familiares y médicos la decisión del máximo nivel de atención a que están dispuestos a recibir cuando ingresen al área hospitalaria, pues la comunicación dadas políticas implementadas al ingresar al “Área COVID-19” hace casi imposible pueda establecerse después. Si yo tuviera COVID-19 y me propusieran “intubarme” sin duda lo aceptaría.

DA