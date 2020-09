Si no es tuyo es de alguien

Hace unos días mi querido Jorge me solicitó que titulará un artículo adjuntando un video con la encomienda: escribe. Su solicitud de inmediato tuvo respuesta y aquí esta.

El asunto de la historia que relata el corto estriba en la congruencia de retener esas ansias locas de quedarnos con lo que no es nuestro, renunciar a la creencia de que la providencia decide dejarte en ese lavabo un hermoso y reluciente celular o la cartera con la documentación importante de otra persona. O, que se me pegue ese cambio que olvidaste ahí, infiriendo que ya no lo querías o ibas a utilizar…¿risa socarrona, presiento por ahí?

Hablaba -el video- de esa bellísima filosofía japonesa con la leyenda de que hay un tambo de paraguas afuera del metro y las personas los usan y después los devuelven; es la teoría que radica en el bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener (C Kasuga)

En lo personal, no creo que tenga nacionalidad esta actitud y disciplina, más bien, es un tema de valores que se adquieren en casa y persevera por el sano hábito en el que deseamos escuchar esa vocecita interior que nos dice: No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan que sería lo mismo: haz lo que te gustaría te hicieran.

Una gran mayoría de personas desde pequeños hemos escuchamos las palabras: devuelve lo que no es tuyo. Más, qué tanta conciencia tenemos en esa palabra y lo que significa devolver, si entendemos que es la acción de regresar o dar la posesión de un “algo” que tiene dueño y ese dueño no soy yo podemos inferir que ¿devolvemos la ofensa; sabemos que esas palabras pertenecen al otro; las suspendemos en el limbo? O ¿raudos y veloces nos aferramos a ellas para responder? ¿regresamos la sonrisa que nos brinda el desconocido? ¿Retornamos el favor recibido? ¿devolvemos cariño con amor, gratitud con devoción?

¿Qué si decidimos devolver y que no? ¿por qué somos tan selectivos? ¿tenemos claro lo que significa y delimita la propiedad? Si aseguramos que la propiedad es el bien o el dominio o la cualidad o la pertenencia de otro o mía, si entendemos que no es agradable que las personas te arrebaten lo que es propio ¿Por qué se hace? ¿son mañas? ¿hábitos? o ¿estamos contaminados por un deseo insano de poseer lo que no es nuestro? ¿sabe mejor lo ajeno? Debo presumir que nos gusta ese dolor que produce que nos arrebaten lo propio ¿será? Mmm y, que tal ese delicioso sabor que te envuelve al devolver eso que sabes aquel perdió. Ayudar a encontrar o simplemente si en tu mano esta reponer. Que suave cobija tiendes al otro y que bonito entibia el alma.

Recordar ese delicioso masaje al corazón cuando te estrujas los ojos y tallas la memoria para intentar recordar ese ¿en dónde deje…? Y alguien con una bella sonrisa levanta su mano para decir: ¿son éstos? O la extraña voz que responde ¿es tu teléfono? No te apures yo lo recogí, ¿dónde te lo dejo?... ¿Qué tal si nos ponemos de primer nombre Honestidad y vamos luciendo título, modo y estrategia? ¿qué opina?