Siete extraordinarias leyendas de la Cultura Maya (Primera Parte)

Eli Montero realiza un análisis muy interesante sobre siete extraordinarias leyendas de la Cultura Maya.

Se dice que los mayas tuvieron una presencia muy importante en México, desde que establecieron sus primeras aldeas hace más de 3,500 años, teniendo como principal referencia a la Península de Yucatán hasta el sometimiento de los españoles en los siglos XVI y XVIII.

Actualmente la cultura maya prevalece en sus territorios, hablan su lengua y conservan algunas de sus tradiciones, es sin lugar a dudas una de las culturas más interesantes. Leyenda The Maya people; lo más emblemático son sus pirámides, un claro ejemplo es Chichén Itzá que se erigió en honor a Kukulcán, una de sus obras arquitectónicas más increíbles que sigue dejando a millones con la boca abierta con solo verla y saber sobre su historia.

La mayoría de su arquitectura se ha construido de forma escalonada hasta una cima que no precisamente terminaba en punta, en su lugar había un centro donde se oraba, de esta manera los mayas se sentían más cerca de sus dioses.

Otros regalos que nos ha dejado la cultura maya son sus tradiciones llenas de colores y donde todo tiene un significado muy especial, desde comienzos de su civilización fueron elaborando cuentos, leyendas y fabulas que hacen referencia a personajes míticos, al orden y a la naturaleza.

De esta manera podemos entender su forma de vida y adentrarnos un poco más en una de las culturas más importantes de la historia y es por eso que decidimos contarles algunas de ellas donde veremos la gran conexión que los mayas tenían con los animales y naturaleza.

1- Sac Muyal.- Es la historia de un guerrero que buscaba en el bosque a su amada que había sido robada por Sac Muyal, en el camino se encontró con una serpiente que le dijo lo que debía hacer para encontrar a la joven, luego fue una mujer la que le indico lo que tenía que hacer, más tarde un venado le indico el camino que debía seguir, también lo hizo el águila y el escarabajo, así es como llega a una cueva en la que se encuentra a todos los que anteriormente lo ayudaron, cada uno le dijo que hiciera algo diferente para recuperar a la muchacha, pero a él simplemente se le nubló la visión, le hizo caso a todos y se despertó como de un sueño con su amada en brazos y lejos del Sac Muyal que la había robado.

2.-El colibrí maya-colibrí; Hubo un día en que los Dioses estaban formando en barro a todos los animales e insectos de la tierra, de pronto se les acabo el material y decidieron seguir con una piedra de jade, moldearon una pequeña y fina flecha, le dieron vida y al instante salió volando, así se formó el colibrí, era bello en todos los sentidos, el sol hacia que sus plumas brillaran, pero el hombre lo quiso atrapar y los Dioses se enojaron diciendo que si alguien lo atrapaba, entonces el colibrí moriría, desde entonces nunca nadie se atrevió a intentarlo, solamente se les deja volar tranquilamente y hacer su trabajo en paz, dejando a los hombres admirar su belleza y rapidez.

3.- El hombre que vendió su alma. Esta leyenda habla de un hombre que pensó en vender su alma, para eso invoco al demonio Kizín y le dijo que le iba a entregar su alma a cambio de obtener 7 deseos, uno para cada día de la semana antes de irse, como el siempre había sido un buen hombre el diablo acepto. Su primer deseo era dinero, el segundo era salud, al tercer día fue poder, el cuarto quería comida, el quinto deseo fue viajar, el sexto día pidió mujeres y el séptimo, cuando ya solo le quedaba un deseo, le dijo a Kizín que quería que lavara unos frijoles negros hasta que se pusieran blancos, comenzó a hacerlo, pero los frijoles nunca cambiaron de color, es por eso que desde ahí para que no vuelva a suceder esto existen frijoles negros, blancos, rojos y amarillos.

4. El perro y Kaskabal.- Había un perro al que su dueño siempre le pegaba, por eso Kaskabal que era el espíritu del mal quiso aprovecharse de la circunstancia para llevarse un alma consigo, le dijo al perro que se escapara de los malos tratos de su amo porque seguramente no lo quería de verdad, el perro se negó diciendo que no cometería tal traición pero el espíritu insiste hasta convencerlo y para eso el perro le tendría que dar el alma para irse, a cambio de eso le pide un hueso por cada uno de los pelos que tiene en su cuerpo, le ordeno a Kaskabal que comenzara a contar. Contó hasta que el perro se acordó de su amo y salto para que perdiera la cuenta diciendo que no aguantaba las pulgas, de esta forma hizo que Kaskabal contara cien veces hasta que le dijo al perro que ya estaba cansado y que era mejor que se quedara con su alma. Kaskabal aprendió la lección de que era más fácil hacer tratos con humanos para llevarse sus almas que con los animales. “No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños, Cicerón”.

