Sin ánimo de barullo con argumento, exijo REVISIÓN

Soy una mujer de trabajo, de acción; esposa, madre y amiga; como miles de otras con las que comparto el mismo género.

Las actividades, puestos y ocupaciones que a lo largo de mi vida he desempeñado he buscado se califiquen no por mi condición de sexo, color de piel o nacionalidad sino por la aptitud o el conocimiento o la sagacidad o la inteligencia para sacarlas adelante o bien todo en suma; me revienta y ofende usar mi realidad natural para sostener una postura o “salirme con la mía” más cuando se me ha obligado -las condiciones o circunstancias o personajes de autoridad- a usarlo, me he rehusado a sabiendas que me traicionó y con ese engaño, a todas las que conmigo han nacido de igual forma, entonces, quizá sin ningún apuro al encontrarme arrinconada, lo he cobrado en beneficio de las causas.

Mis defensas, han sido los argumentos, así como el trabajo desempeñado; mis herramientas indispensables son la tenacidad, el estudio, la observación, asertividad o simplemente la innovación y por siempre el trabajo efectuado. Cientos de miles he fallado, me he doblado para besar el suelo y enfangar la cara para desde ahí a ras del suelo mirar en donde está la poza en la que lavaré, una vez más mi cara, para empezar de nuevo. ¿Débil? En relación con qué o con quién; ¿hormonal? por cada poro que respiró. Solitaria y amiguera, rebuscada e insolente; en esencia se complementa la totalidad para solamente SER uno más, de los que transitan en este maravilloso paisaje llamado vida. Sé que al final de los días seré juzgada, por todos esos dones que no usé o en daño apliqué, más nunca la balanza se inclinará, por la condición de género con la que por bendición nací, pues fueron justamente esas, las que me ayudaron a dar de mí lo que podía, quería y tenía para dar.

Toda esta palabrería va en razón, pues hace unos días leo a un Tribunal Electoral -que vaya usted a saber, qué géneros, intereses lo conformen y quiénes se sumen, escondiendo ideologías tras el nombre masivo de una institución- juzgar el pensamiento, las palabras y análisis evidentes que a lo largo de sus columnas expresa el compañero Enrique Gómez Orozco desde su columna “Perspectiva” pidiéndole, no sé cuánta bárbara disculpa para encubrir la verdad que en sus letras con asertividad, evidencia y respeto señala. Algunas veces, no he estado de acuerdo en su forma o en su tono, en sus juicios que refieren metodología; más coincido con argumentos con los que sostiene tal o cual postura, reconozco de fondo y aprendo el análisis, la documentación, la bravura para sostener la palabra y la coma que deja impresa. Por lo que NO deberá jamás, disculparse un SER que con su juicio argumentativo, de análisis, con la luz de la razón, muestra, señala y evidencia remarcando en negritas para que la ciudadanía forje y repunte actitud, pues esa es la labor periodística de todos aquellos, quienes nos atrevemos por placer y deber genuino, buscar e incentivar en la ciudadanía: conciencia, análisis y responsabilidad por lo que pido a esta Institución así como a la ciudadanía suma y exigencia.

Con respeto a la Institución, a través de estas líneas, exijo revisión con análisis, más argumentos del caso y evidencias, para pedir así una disculpa a tan valiente y responsable editorialista quien en sus datos refleja las realidades que como ciudadanos vivimos, dejo para ello la comprobación de suficiencia para estos insignes consejeros, la respuesta de lo que se hace, se vive en la ciudad con mis compatriotas celayenses, quienes seguro tendrán la honra de hablar con verdad y conciencia ( anexo datos de referencia: Violencia política de género contra Elvira Paniagua)

