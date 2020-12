Sistemas de abastecimiento en salud

El equipamiento, medicamentos y otros insumos médicos, representan una parte significativa de los costos de atención a la salud. De lo anterior se deriva el hecho de contar con una capacidad de proveer de manera racional, sensata, eficiente y efectiva de estos materiales, para poder satisfacer las necesidades de atención y evitar el desperdicio de los ya de por sí limitados recursos financieros destinados para ello.

Las diferentes fases y ciclos de los insumos médicos (provisión, adquisición y utilización) deben llevarse a cabo de manera integral para poder lograr resultados significativos, asegurando que los bienes correctos estén disponibles en los sitios apropiados y en las cantidades requeridas, en afán de utilizarlos en los procesos para los que fueron diseñados.

El establecimiento de políticas de abastecimiento fundamentadas en buenas prácticas de provisión de insumos, no solamente se traduce en ahorros al momento de realizar las adquisiciones, sino que facilitan otras acciones durante la fase de utilización de los diferentes materiales, como son los mantenimientos en el caso del equipamiento, por citar un ejemplo.

Es frecuente que se preste poca atención o se lleven a cabo sin una metodología establecida estos procesos de provisión, adquisición y utilización, lo que resulta en proveer insumos y equipos inapropiados para el sitio de acción en los que serán utilizados. En el caso de tecnología y equipamiento esto puede deberse a que son inadecuados técnicamente o incompatibles con equipamiento existente, porque los accesorios o partes de repuesto no están disponibles o porque estos equipos e insumos no están relacionados con las capacidades del personal que los operará o utilizará. En el caso de fármacos, pueden existir problemas en dosis, presentaciones o formulaciones, que no son acordes a las necesidades de atención clínica de un establecimiento sanitario en particular o no corresponden a los requeridos por el espectro de atención, omitiendo la realidad epidemiológica particular de distribución de padecimientos.

La falta de efectividad y eficiencia de equipamiento e insumos, se debe entender entonces como resultado de procesos administrativos endebles y pobre gestión, cuyos resultados (el desabasto o mal abastecimiento) más allá del impacto a nivel sistemático o institucional por dispendio y dilapidación de recursos, provocan a nivel operativo no menos que desorden, ansiedad y tribulación por el impacto directo a la atención asistencial y disminución de la capacidad de respuesta para la prestación de servicios clínicos a los pacientes y usuarios.

La profesionalización de estas tareas y la asignación de personas competentes para realizar estas acciones de provisión y adquisición son fundamentales, puesto que estos personajes son los encargados de decidir cuáles equipos e insumos son requeridos de acuerdo a las necesidades de prevención y tratamiento de los padecimientos más comunes, además de organizarlos y categorizarlos por su uso vital, esencial y no esencial. Así mismo se encargan de vigilar y promover el uso de tecnología y materiales estandarizados, colaborar con las áreas usuarias, tomar decisiones sobre la distribución de los materiales e insumos, asegurar su disponibilidad, evitar compras de productos de infrecuente o rara utilización, reducir la duplicación de insumos orientados a un mismo uso, prevenir el costoso sobre-ordenamiento, además de uniformar criterios en cuestión de control del abasto, solicitud de insumos y mantenimientos, entre otros.

La cadena de abastecimiento es entonces un concepto generado por y para el sistema sanitario, institución u hospital al que corresponda y por lo tanto la alta dirección de estas entidades tienen un par de alternativas: pueden tomar la decisión de planificar, organizar y unir de manera correcta los eslabones de suministro de manera razonada y conteniendo costos, o no tomar esa decisión y permitir la desorganización y desarticulación de estos procesos, con las consecuencias negativas en la calidad de atención y la generación de altos costos.

Se sugiere apostar por la primera alternativa.

DA