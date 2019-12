Sobrevivir, no es Vivir V

En un planeta redondo, un modelo económico de consumo al infinito lleva a la destrucción vía el agotamiento de recursos y a la catástrofe del medio ambiente que sustenta la vida vía contaminación.

Hoy la realidad está así: En términos generales, la mayoría de las cosas que benefician la vida del ser humano disminuyen y la mayoría de las cosas que perjudican al ser humano van en aumento. La pregunta es: ¿Qué sucederá primero?, el colapso o el cambio de tendencia mundial hacia un entorno que proteja la vida, consecuencia del actuar individual que promueve y contagia un esfuerzo de equipo (colectivo) de la especie humana.

Vivimos en un planeta redondo con un inventario finito de recursos. No hace falta ser un genio para deducir que, con una población en aumento que gasta y consume recursos a una velocidad mayor a la que éstos se renuevan, el resultado es la extinción de nuestra especie. Lo sabemos, suena catastrófico porque lo es. Ahora bien, el problema inicia porque nuestra atención se centra en el día a día, en sobrevivir resolviendo los problemas de la vida cotidiana: el trabajo, cubrir las cuentas del mes y, cuando tenemos un momento libre, asegurarnos de distraernos y evitar la realidad con la TV, chats, películas, fiestas, reuniones, salidas, comidas, para recibir a cuenta gotas momentos de alegría que compensen el drama y el estrés de todos los días, mientras tanto, no prestamos atención a cómo nuestro entorno se deteriora y los recursos naturales se agotan; esto genera un segundo problema: creemos que la crisis va a suceder en el futuro y que no nos va a tocar a nosotros ni a nuestros hijos y nietos; como consecuencia vivimos como si nada nos fuera a pasar, no entendemos que el colapso comenzó desde que acabamos con la primer especie animal, cuando hicimos un agujero en la capa de ozono con la contaminación, cuando matamos la vida en miles de kilómetros cuadrados de arrecifes y deforestamos millones de hectáreas de bosques; por eso la realidad demanda que actuemos ¡hoy!, no mañana, no el próximo año.

De acuerdo con datos del programa Aqueduct del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) 17 países tienen un índice extremadamente alto de estrés hídrico, lo que significa que la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. De más de 150 países que conforman el estudio, México se encuentra en el lugar #24 (https://www.wri.org/applications/aqueduct/country-rankings/) ¡La crisis del agua ya comenzó! El 16 de abril 2018 fue anunciado como el Día Cero del agua para Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Desafortunadamente el problema del agua no es el único, de acuerdo con Stephen Emmott, Director de Ciencias Informáticas de Microsoft y su equipo de científicos, para finales de este siglo habrá 10 mil millones de personas habitando el planeta y las consecuencias de esta sobrepoblación mundial no es un panorama alentador (fuente: documental 10 mil millones. YouTube).

Pero no todo son malas noticias, la alternativa al colapso existe y depende de cada uno de nosotros, de la suma de esfuerzos individuales. Es imperativo que cada uno pongamos un granito de arena, aunque no lo notemos cada pequeña acción que tomemos contribuye para mejorar la situación y revertir la tendencia actual.

Para vivir bien y no sólo sobrevivir, hay que consumir menos, no contaminar y cuidar los recursos naturales, esta es la solución, no importa si tengo dinero para comprar, se trata del consumo de recursos y desperdicios que origino. Es probable que el resultado de las buenas acciones que tomemos quienes leemos este artículo no nos toque vivirlas, lo que hoy nos toca es sembrar la semilla del cambio, aunque no estemos vivos para disfrutar los resultados, ya que tenemos un compromiso con las generaciones futuras, este es el momento de sembrar, de actuar y como consecuencia, durante el proceso de hacer lo correcto, tendremos una vida que vale la pena vivir… Así de sencillo... ¡Felices fiestas!

