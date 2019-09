Soltando al tigre

Esta semana, las senadoras de Guanajuato por Morena, a quienes mucho estimo, pero que, -en ocasiones como ésta, de plano no entiendo-, soltaron al tigre guanajuatense al solicitar la desaparición de poderes en la entidad. Esta estrategia, lanzada seguramente para mermar imagen o popularidad al gobernador del estado o al panismo, no calculó el nivel de rechazo que tendría en pocas horas, hasta hacerse “trend topic” en redes sociales y lograr una ola de rechazo general. Y aquí está el asunto: se transformó en una ola de apoyo al gobernador, quien dijo que Morena “había soltado al tigre”.

Cuando Fox intentó a la mala quitar de la carrera presidencial a AMLO, le “salió el tiro por la culata”; esa medida torpe, que era puro revanchismo político, logró hacer crecer enormemente el buen nombre de un opositor hasta llevarlo a las alturas de la popularidad.

Hacerlo víctima sin medir las consecuencias, provocó el efecto contrario al deseado: la opinión pública nos volcamos en simpatía con un líder golpeado por el poder político y reclamamos contra esa injusticia.

El panismo está arraigado en el Bajío. Las preferencias electorales en Guanajuato fueron claramente diferenciadas. Diego Sinhué ganó abrumadoramente y fuimos el único estado donde AMLO no ganó la contienda presidencial. La inseguridad nos ubica en el primer lugar nacional medido por los crímenes violentos, pero la economía funciona y el ciudadano gusta del trabajo. Aunque el desafío es enorme al igual que en México para reducir la pobreza, nuestros indicadores de acuerdo al Coneval nos ubican en el promedio nacional; el sistema de salud es uno de los 3 mejores del País; el sistema educativo es uno de los 5 mejores en cobertura y calidad.

Para cambiar estas tendencias tendrían que darse enormes escándalos de corrupción en el gobierno estatal y que la oposición construyera alternativas, discursos, hechos, ejemplos, que arrasaran a la opinión pública a favor de MORENA, dado que aquí el PRI está muerto hace décadas. Tendrían que volcar mucho más dinero en subsidios al pueblo y en marketing político.

En un sondeo realizado entre jueves y viernes a 250 leoneses por teléfono, encontramos que “se enteraron del asunto” en León el 63% y de ellos, 59% “por redes sociales”.

Consideran los encuestados como principal razón de la solicitud de las senadoras de Morena, que es “pura política”. Dijo el 79%, que “no hay condiciones para pedir la desaparición de poder” contra 11% que afirma que “sí hay condiciones”. Respondió el 69% que la delincuencia y el narcotráfico son “asunto federal”, contra con el 23% que dijo que “es estatal” y solo el 8% que es “municipal”. Que “no están de acuerdo con MORENA en desaparecer poderes y poner un gobernador” el 89% y “si” fue escasamente el 6%. Pero lo interesante fue la respuesta a: “usted que propondría para reducir la inseguridad”, la respuesta más frecuente (el 48%) fue “cambiar a los encargados de la seguridad” y “enfocarse a reducir la pobreza” el 36%.

Conociendo a los políticos y su pugna por el poder, el ciudadano común pide más desesperadamente que sumen y no resten, que multipliquen y no dividan. Queremos ver que los 3 niveles de gobierno trabajen juntos. Que no haya revanchismos políticos.

Considero que si el gobierno federal devuelve menos dinero que el que aportamos los guanajuatenses y esto es identificado por los electores, se convertirá en rechazo a Morena. Si el préstamo que ha solicitado el gobernador de Guanajuato se transforma en crecimiento económico por arriba del 0% nacional (crecemos 3 veces más en nuestro PIB que el País), se convertirá en mayor apoyo al gobierno panista.

Escucho a la gente sencilla en las calles, dialogo con los jóvenes, procuro siempre tener los pies en el piso y recordar el barro del que estamos hechos. Frente a la competencia mundial, sabiendo de la voracidad de Trump y viendo el futuro cercano con los retos que nos plantea, estoy seguro que es solo con concordia como podremos tener un mañana más próspero. La nueva composición del Congreso estatal y las victorias de MORENA son una señal clara al panismo de que su discurso y hechos deben considerar al pueblo pobre, ausente siempre en sus plataformas y estrategias. Por el bien de todos, esperamos que lo hagan, pues ése sí, es el “verdadero tigre”.

* Director de la Universidad Meridiano

director@universidadmeridiano.edu.mx