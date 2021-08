***Sube de tono

La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer es más que las descalificaciones anteriores del fiscal Carlos Zamarripa. Es un dardo directo en contra del PAN-Gobierno y lo que representa 30 años de su poder.

*Siempre en mi mente

Diego le contestó con la canción de Juan Gabriel “Siempre en mi mente”, en referencia a las ocasiones en que Guanajuato es el tema de sus conferencias. Aunque esa preocupación no se traduce ni en visitas ni en un encuentro directo.

*La esperanza

Los ciudadanos están hartos de pleitos y quisieran que AMLO y Diego se dedicaran sólo una de las estrofas de otra famosa canción del ídolo de Juárez, que dice así: “No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás”.

***Una probadita

El Congreso de Autoridades Electas terminó ayer con buena asistencia en tres días, el programa de actividades cumplió con el objetivo de ofrecer herramientas básicas a alcaldes (as), síndicos (as) y regidores (as) que tomarán protesta el 10 de octubre.

*El buen ánimo

Como siempre todos empiezan con muchas ganas y compañerismo entre las distintas fuerzas políticas que integran los ayuntamientos. Por eso Libia García, secretaria de Gobierno, cerró el evento recordándoles que no se olviden del ambiente de camaradería, que los que están a un lado son aliados, no enemigos.

*La selfie

Por cierto luego de cerrar el evento con su conferencia y realizar la clausura oficial, Libia se quedó por espacio de varios minutos tomándose fotografías y selfies que autoridades de distintos municipios y partidos le pedían, sonriente se dejaba querer.

*Con los alcaldes

Por ejemplo al final se acercaron la alcaldesa electa de Moroleón, Alma Barragán (hija de Alma Rosa, asesinada en campaña) y se fundieron en emotivo abrazo. También se sumó a la foto el expriista y hoy alcalde por MC en Pueblo Nuevo, Leonardo Solórzano. Lo mismo que ayuntamientos completos de todos los colores.

*Tender puentes

Como Secretaria de Gobierno la panista leonesa es responsable de la interlocución con los 46 ayuntamientos, con los otros Poderes (Legislativo y Judicial), con organismos autónomos, con partidos políticos. La apertura mostrada le abre las puertas, aunque sabe que eso no es suficiente, lo importante son los resultados.

*Con su voto

En sintonía con el Gobernador Libia ironizó frente a López Obrador y una mañanera más en la que arremetió contra el Fiscal del Estado, a quien ella defendió. Como legisladora local votó hace dos años por la ratificación del funcionario por ¡9 años!

***Peso de ser mujer

En su charla “Gobernabilidad: El Municipio pieza clave en Guanajuato”, Libia García habló del tema de género y lamentó que a las mujeres en cargos públicos se les sigue señalando por el trabajo de otras que las antecedieron, y a los hombres no.

*El ejemplo

Sin decir su nombre, Libia se refirió en su charla al gobierno de Bárbara Botello en León. Al salir a campaña en 2015, citó la panista, había un rechazo de un sector que decía que no iba a votar otra vez por una mujer por el trabajo de la entonces priista.

*Abrir brecha

Por eso, agregó la panista, ser la primera Secretaria de Gobierno es un orgullo y una responsabilidad, “sé que de mi trabajo depende que otras lleguen al cargo”.

***Prioridades 2022

Asignar recursos al Fortaseg (Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad), retomar el Seguro Popular o un esquema que permita generar recursos para la salud, el tema de los medicamentos, así como recursos para la reactivación económica.

*Agenda panista

Esas son las prioridades para los diputados federales del PAN de Guanajuato en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación que iniciará el 8 de septiembre, anticipó el diputado Jorge Espadas, coordinador de la bancada. En esta agenda buscarán hacer equipo con otras fuerzas como PRI, PRD y MC.

*Ver con alcaldes

Los proyectos específicos los discutirán con los presidentes municipales, dijo. “Salud, seguridad y reactivación económica serán los temas por los que estaremos luchando a partir del 8 de septiembre”, sintetizó el legislador leonés reelecto.

*Fortaseg, en cero

Y es que este año, por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg -antes el Subsemun-) que ejercían los municipios, aunque no desapareció, quedó en cero pesos, que es lo mismo.

*Salud, sin garantía

En 2020 también desapareció el Seguro Popular para crear el Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), pero la oposición, y sobre todo los ciudadanos, lo que perciben es que están peor que antes, sin garantías de atención a la salud.

*Ni una coma

La discusión y aprobación del PEF 2022 toca a la Legislatura que inicia funciones el 1 de septiembre próximo. Morena y aliados tienen la mayoría simple para aprobarlo. Al igual que en 2019 y 2020, no hay esperanzas de que vayan a mover una coma.

Gabriela da propuestas a Alejandra Gutiérrez

La regidora en funciones y electa por Morena en León, Gabriela Echeverría, aprovechó el Congreso de Autoridades Electas para presentarle a la alcaldesa electa, Alejandra Gutiérrez, propuestas de trabajo. Le pidió que la fracción morenista (son tres) sea considerada para encabezar comisiones en el Ayuntamiento.

Le planteó que los organismos ciudadanos como en el Sapal, la Feria Estatal, Parque Metropolitano y Zoológico, no tomen decisiones por encima del Cabildo.

También la operación de centros de tratamiento contra las adicciones. Y prohibir la venta en establecimientos comerciales y en la vía pública de aparatos como celulares y laptops, bicicletas, y otros, que tienen una dudosa procedencia.

Foto: Gabriela Echeverría.

