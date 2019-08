Subsiste el día del Presidente

Morena, quien domina, de una o de otra forma el escenario gubernamental, ya tiene en marcha la estrategia para que AMLO Presidente rinda cuentas el primero de septiembre ante el Honorable Congreso de la Unión.

Que si acude personalmente a escuchar a los oradores de los otros grupos o envía los volúmenes con la titular de Gobernación, para luego el Mandatario dar un mensaje desde Palacio Nacional; también está la tentación de comunicarle de viva voz al pueblo bueno y sabio... desde el Zócalo de la Ciudad de México.

La estrategia que se prefiera no cambia la realidad.

Los informantes de todos los niveles no son autocríticos o sea que jamás dirán en tales ocasiones desde una tribuna, lo que no hicieron; sus omisiones las callan para no desalentarse ni despertar en los ciudadanos el menor respingo.

Lo de López Obrador va a ser, para sus seguidores no pocos cautivos, histórico.

Pero, en eso del informe, bajémonos a nuestro nivel. Ya le preparan a don Héctor René el volumen que leerá.

Este procedimiento tiene un mucho de arcaico y curioso. Veamos: lo que se va a informar se lee primero en reunión del Cabildo. Se escuchan opiniones, juicios sobre todo de la oposición, en este caso de quienes no son azules. Nada sustancial cambia, porque ese sello totalitario subsiste.

Luego se convoca al pueblo. Generalmente se llevan personas afines, no sostengo que acarreados para no ofender a quienes por necesidad de unos pesos o una torta, se dejan trasladar al acontecimiento emblemático.

Allí, con toda la solemnidad del protocolo, se le da lectura al documento que plagado de cifras merece los aplausos del respetable.

¿Quién pregunta, quién inquiere, alza la mano o la voz? Nadie, porque no hay espacio para ello. El atrevido o la atrevida que se le ocurra decir si se va a hacer un panteón en Las Joyas, para no traer a sus muertos tan lejos, le darán un jalón de falda o de blusa para decirle por lo bajo, que eso no lo contempló el plan de gobierno. Así que “chitón”.

O pudiera ser que un asistente del Alcalde le diga a la persona inquieta que “espera el Gobierno que un particular se interese en ese negocio”. (Ya les estoy abriendo el apetito a los nada benefactores inversionistas).

Ese informe del Alcalde va a ser una oportunidad para que se nos diga, con pelos y señales, puntos y comas, cómo está eso de las bicicletas de alquiler.

El ex colombiano le agregó al tema un nuevo punto: que si funciona se hará la licitación. Si esa idea bulle en el caletre del Honorable, estaremos peor que perdidos ya que podría suceder (es eventualidad tontuela), que otra empresa le ganara a la ya encarrerada. ¿Y cómo quedarían no digo que los que ya la “ordeñaron” sino cuantos se comprometieron con los primeros pasos de la gestora inicial?

Estaremos pendientes igualmente de la ilustración del señor Héctor, respecto al City Manager, que tal vez para entonces ya estará operando.

Ese personaje y su equipo ¿qué sí hará y qué no? Tal vez en los tiempos que ya están aquí le va a sobrar espacio al Presidente para, igual que un doctor sustituto de Bárbara Botello, dedicarse a puras inauguraciones.

Si se resucita el Miércoles Ciudadano o se lleva a cabo por barrios y colonias, el oidor será el City Manager, con su cuadrilla, con lo que síndicos, regidores y demás personal de alto y mediano nivel tendrá tiempo para sus asuntos particulares.

Ya no habrá quién se duela como el diputado Castor que lanzó el suspiro lánguido con la queja de que ganaban muy poco. La verdad si les pagaran por resultados, no por poses o verborrea, no tendrían ni siquiera para gasolina.

Don Héctor, en campaña, para tomar agua de Celiz, ofreció que promovería (no digo que ejecutaría, para no usar términos que se puedan calificar de drásticos) varias preparatorias. A estas alturas del partido, como dicen los coloquialistas, ¿cuántas ha puesto ya en marcha? Escucharemos para calificar ese avance.

Luego del informe viene reunión con los “medios de comunicación”.

Tengo la anécdota de que cuando estaba Jorge Carlos Obregón me invitaron. Ingenuo de mí acudí. Comenzaron a pasar lo mismo que ya habían proyectado. Protesté. Sensatamente en ese momento terminó el evento rumiantístico.

Para cubrir el expediente algunos alcaldes salen a barrios y colonias para hacer el “paseillo”. Aplausos y hurras. Todo festivo; pero con eso la democracia no avanza porque se convierte al pueblo en oidor, pero no partícipe.

Parece ya tiempo de cambiar esos manipuleos. ¿O no?