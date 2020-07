TACTO DE ELEFANTE

Una anunciada protesta de familiares de desaparecidos terminó en un zafarrancho con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. El tacto de elefante desde la Secretaría de Gobierno exhibió al Gobierno de Guanajuato como intolerante. Mal.

MEJOR IMITARLOS

Si el Estado quiere imitar al elefante lo pueden hacer de esta forma: orejas grandes, para aprender a escuchar; piel dura, para aguantar las críticas por las omisiones de años; y memoria para no olvidar que, a quienes les mandan policías, son víctimas.

EL PLANTÓN

El plantón instalado desde el jueves 9 afuera del Teatro Juárez se mantiene hasta no tener una respuesta a sus demandas: mesas de trabajo para atender a las víctimas, reponer el proceso del titular de la Comisión de Búsqueda, y una disculpa.

UNA PENA

Lo más triste de todo es que el conflicto haya dejado una mujer, Sandra Cervantes, quien busca a su hermana desaparecida en enero en Irapuato, con una fractura en una pierna. La primera tarea de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de Gobierno Estatal, es investigar para deslindar la responsabilidad en este caso.

LA BURLA

El operativo de las FSPE quedó exhibido cuando uno de los detenidos por ‘disturbios’ fue el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Rubio, quien fue a tomar nota de la atención a este grupo, y sí que se llevó material.

LO QUE NO FUE

Una de las dudas es el por qué desde antes de la marcha no se dio el acercamiento y un acuerdo con los manifestantes sobre la forma más ordenada de hacerla para no entorpecer el tráfico, y no pararlos, sino cuidarlos hasta llegar al Teatro Juárez.

LA DEFENSA

El PAN-Gobierno defiende que la fuerza pública debió intervenir por la afectación a los derechos de cientos de conductores y que los manifestantes se tornaron violentos. Los diputados panista salen en defensa con el mismo argumento y piden no utilizar la desgracia de estas personas por intereses políticos y personales.

LOS EMPRESARIOS

El sector empresarial intentó una postura equilibrada al demandar que la autoridad tenga la sensibilidad para atender la tragedia de estas personas, pero también les piden que sus manifestaciones las hagan en el marco del orden y de la legalidad.

NO CEDEN

Y en el otro bando están los familiares que reclaman que la voluntad de diálogo que prometió el Gobernador se convirtió en represión. Y no van a ceder en su rechazo al nombramiento de Héctor Díaz Ezquerra como titular de la Comisión de Búsqueda. Ellos siguen esperando al Gobernador, pero no hay señales de que los atienda.

MANO NEGRA

La versión de la Secretaría de Gobierno y del PAN, de que hay intereses personales, no lo dicen pero lleva dedicatoria a José Gutiérrez, el activista que ha acompañado al grupo “A tu Encuentro” quien fuera postulado para ser el Comisionado y no fuera electo. Ellos creen que agita el avispero en su beneficio.

MORENA PRESTO

A Morena el tema le cayó ‘como anillo al dedo’. El diputado local Ernesto Prieto se presentó en el plantón del Teatro Juárez para manifestar su apoyo a las familias. Alma Alcaraz, jefa estatal, exigió la liberación de las personas (aunque ya estaban liberadas) y acusó que además de no resolver los casos, ahora los repriman.

FUE LO MEJOR

En reunión virtual con mandos del sector Salud Diego ratificó que no adherirse al INSABI fue lo mejor, y un alivio para encarar la pandemia. “Nunca fue decisión política, era simplemente que en Guanajuato hemos construido un gran sistema de salud, además de equipamiento e infraestructura que no podíamos entregar”.

DA