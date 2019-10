***TARDE PERO SEGURO

El gobierno de Diego Sinhue por fin aterrizó una de sus promesas, la del Fondo Estatal de Seguridad Pública para fortalecer a las policías municipales. Después de 10 meses se les entregó equipamiento por un monto total de 126 millones.

***200 MILLONES

El compromiso es un fondo plurianual de 600 millones de pesos. Se anunció que para este año la meta era invertir al menos los primeros $200 millones, 70% inicial de forma equitativa y el otro 30% evaluando el cumplimiento de 45 compromisos.

***NO SE PUDO

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que encabeza Marco Antonio Sánchez, concentró todita la licitación para tener más control. El proceso fue complejo y no se cumplió el objetivo.

***ENTREGA, RESERVA

A unas horas de que venza, el último minuto del jueves, el plazo para entregar el Estadio León y terrenos aledaños a Héctor González y Roberto Zermeño Jr. (presidente y vicepresidente del Club Social y Deportivo León A.C) no hay noticia de la hora precisa, lugar, asistentes, los detalles, del acto que todos están pendientes.

*HORAS CONTADAS

Ni de los particulares, ni del Grupo Pachuca y tampoco del Municipio, dicen ni pío. No sabemos si porque aún no lo definen o prefieren no hacer olas antes. Lo cierto es que tendrán que informarlo porque la ciudadanía tiene derecho a saberlo.

***JUSTINO VS. OCTAVIO

En la comparecencia del director general de Pemex, Octavio Romero, en la Cámara de Diputados, el que se puso rudo fue el legislador salmantino, Justino Arriaga. Le hizo cinco preguntas concretas pero no hubo respuestas claras. “Lamentable el desempeño de este funcionario”, resumió el panista en sus redes sociales.

*¿Y LA REFINERÍA?

Justino recordó que en mayo el presidente López Obrador anunció en una visita a la refinería de Salamanca que destinaría para su rehabilitación 2 mil millones de pesos. Le preguntó cuáles son las fechas precisas para su aplicación. No dijo nada. Además en el proyecto del presupuesto de egresos 2020 está en cero esa promesa.

*SIN RESPUESTAS

También le preguntó de la corrupción al interior de las terminales y si el personal de Pemex ha sido amenazado por el crimen organizado. Y otra vez el silencio. Otro tema que cuestionó el legislador es cómo será la relación con el Sindicato (tras el relevo de Carlos Romero) y contestó que no se ha reunido con el nuevo dirigente. Lo que sí anotó es que hoy la cúpula sindical maneja unos 2 mil millones al año.

*LA PREOCUPACIÓN

El ex Alcalde de Salamanca guardará sus preguntas, sobre todo las de la situación presente y futura de la refinería Ing. Antonio M. Amor, para el 12 de noviembre que comparezca la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

***PRI Y SECRETARIO

Aunque al principio le dio el beneficio de la duda, la dirigencia del PRI leonés manifiesta que ya se desencantó del relevo en la Secretaría de Seguridad Pública. A cuatro meses de la llegada de Mario Bravo Arrona la violencia homicida está peor que nunca, y también preocupa la incidencia de robos con violencia de todo tipo.

*INTENCIONES NO BASTA

El dirigente municipal tricolores, Denny Méndez, dice que con buenas intenciones no se combate a la delincuencia, que urge inteligencia, estrategia, mano firme. Y acusó que el equipo del Secretario no le ayuda para dar mejores resultados.

***AUDITORÍA A SAPAL

En el tema de SAPAL y las dos recientes denuncias que presentó la Contraloría Municipal ante la Fiscalía Anticorrupción por condonación de adeudos y evadir licitar la compra de combustible, la exregidora y actual secretaria general del PRI leonés, Norma López, pidió una auditoría integral externa al Organismo de los últimos años.

* EL PAPEL DEL CONSEJO

También cuestionó el que tengan ‘un cochinito’ de grandes ahorros. En lo que sí parece que se ‘emocionó’ es en la propuesta de desaparecer el Consejo Directivo del SAPAL con el argumento de que mal entienden su autonomía. En lo que sí nadie tiene duda es que se debe redefinir el rol de la participación ciudadana en el organismo.