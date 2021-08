Taxis en mercado negro

Al cobijo del poder

Se destapó una cloaca con la reciente vinculación a proceso penal por el delito de cohecho del ex director general de Transporte del Estado, Jorge Valencia Gallo.

Ese proceso penal en particular es de una denuncia por solicitar 2.2 millones para otorgar permisos de taxis ejecutivos y verdes. Pero hay más casos por lo mismo, como el que reveló AM este sábado por 3.9 millones a un grupo de 35 taxistas de San Miguel de Allende en una denuncia que fue presentada el 2 de julio de 2020.

El abogado panista asumió como Director de Transporte en abril del 2019 en sustitución de Juan Carlos Martínez Hernández, quien en el sexenio de Miguel Márquez mantuvo una complicada relación con el gremio taxista de la entidad. Se creó un Instituto de Movilidad que no funcionó y regresó a ser una Dirección.

Jorge antes fue asesor y representante político, así como Investigador de la Defensa Pública dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en la Dirección General de Defensoría Pública. Y colaboró como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados entre noviembre de 2019 y diciembre de 2010.

El nombramiento lo hizo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, en un comunicado que decía que para “fortalecer el desarrollo de los programas”. El joven abogado capitalino no tenía ninguna experiencia en este sector en su trayectoria.

Un año después dejó el cargo sin ninguna explicación oficial. Es más, ni siquiera había todavía un relevo. Hasta después se informó de la llegada de Guillermo Gama, asesor en la Secretaría de Gobierno y cuñado del exgobernador Miguel Márquez, como el nuevo Director General de Transporte del Estado.

Ese día el relevo que llamó la atención no fue ese sino el de la Secretaría de Turismo con la salida de Teresa Matamoros y la llegada de Juan José Álvarez.





La razón del despido

Desde la salida de Gallo en radio pasillo se comentaba el motivo: la corrupción.

Sin embargo, y es lo que tendrán que explicar en el Gobierno, el ahora procesado fue cobijado con un cargo como Director de Información y Participación Social en el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg). Ahí permaneció desde que dejó Transporte y hasta enero pasado, es decir, 10 meses más en la nómina.

El detalle es que una de las denuncias formales presentadas por presunción de hechos de corrupción data de julio de 2020, pero siguió cobrando como servidor público hasta que seguramente fue insostenible su permanencia ante la bola de nieve en que se convirtió el caso de “moches” a cambio de permisos de taxis.

En esta última denuncia se relata con todo detalle que fue desde el año 2019 que Ricardo Hernández Gallo, primo de Jorge, ofreció a nombre del funcionario estatal que ahora sí habría permisos de taxis ejecutivos (cuya ventanilla desde el sexenio anterior estaba cerrada) pero el costo por fuera era de ¡100 mil pesos cada uno!

En la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato del 2021 el permiso de servicio especial de transporte ejecutivo por año tiene un costo de sólo $2,538.00.

Así que los taxistas sabían bien que se trataba de un acto de corrupción a todas luces, pues además el dinero era entregado en efectivo al primo del funcionario. Pero querían su permiso a como diera lugar y fueron cómplices. Al final terminaron endeudados con lo que dieron, la compra de un auto nuevo y sin ningún permiso.

El delito de cohecho está contemplado en el Código Penal de Guanajuato en el Título Segundo de los Delitos por Hechos de Corrupción en el artículo 247:

“Al servidor público que por sí o por medio de otro solicite, reciba o acepte promesas, dádivas o ventajas para hacer u omitir un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones, se le aplicará prisión de uno a ocho años y de diez a ochenta días multa”.

Y agrega: “A quien dé o haga promesas, dádivas o ventajas a un servidor público para que haga u omita un acto lícito o ilícito relacionado con sus funciones, se le aplicará la misma pena de prisión establecida en el párrafo anterior”.

La Fiscalía Anticorrupción de Guanajuato que comanda Marco Antonio Medina y el Poder Judicial por el magistrado Héctor Tinajero, están a prueba si habrá justicia y gracia para los amigos o el cumplimiento de la ley para castigar la corrupción.



¿Y ahora qué sigue?

Pero la crisis con los permisos de taxis no va a terminar por arte de magia.

La aparición del servicio de plataformas tecnológicas llegó para cambiar totalmente la forma en que el consumidor interactúa con productos y servicios en el mundo. Lo que pasa en el transporte es un ejemplo de eso y los gobiernos deben adaptarse.

En Guanajuato permanece el juego del gato y al ratón entre los taxis verdes que demandan aplicar la ley y realizar operativos para parar a los taxis ejecutivos que no cuentan con el permiso (que son casi todos). Los prestadores del servicio ejecutivo quieren tramitar un permiso y no pueden porque el Estado fija un límite y no hay.

Mientras tanto la Dirección de Transporte realiza algunos operativos para quedar bien con los gremios de taxis verdes, y afloja un poco para no ahorcar a los ejecutivos que están en la calle porque tienen demanda y generan competencia.

La Ley de Movilidad fue aprobada en marzo del 2016, con el gobernador Miguel Márquez; el secretario de Gobierno, Salvador García López; y como presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso, Juan Carlos Muñoz.

El artículo 220 cita que “la unidad administrativa de transporte determinará sobre la necesidad del servicio, mediante el estudio técnico que se efectúe con base en los datos de que disponga”.

Hasta donde se supo sólo se hizo un estudio y se entregaron 1,400 permisos de transporte ejecutivo y desde entonces no hay opción para más, en regla claro, porque hay miles que prestan el servicio sin contar con el permiso del Estado.

En abril del 2018 en campaña Diego Sinhue declaró abiertamente lo siguiente:

Lo que yo voy a comentar es que yo no estaría en condiciones de estar persiguiendo los Uber; fortalecer a los taxis verdes pero también hay que dejar trabajar a las plataformas, muchas familias tienen el sustento y es algo que hay que respetar esta libre competencia”.

La promesa fue alentar la libre competencia en favor de los usuarios.

En octubre del 2019 el diputado también panista presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso Local, Rolando Alcántar Rojas, puso sobre la mesa la necesidad de una reforma a ley para, de una vez, liberar los permisos para taxis tanto ejecutivos como verdes.

Pero hasta hoy ni el Ejecutivo ni el Legislativo se han atrevido a tocar la ley. El PAN-Gobierno tiene la presión de los gremios taxistas tradicionales muchos de los cuales han sido base de su estructura de movilización en muchas campañas.

Lo cierto es que solamente se patea el bote, la guerra entre taxistas sigue y la actual legislación no ayuda en nada para tener reglas claras, cancha pareja, y, de paso, terminar con cualquier resquicio de discrecionalidad que facilita las corruptelas.

Rolando repetirá como Presidente de esta Comisión. Y Diego, a través de la secretaria de Gobierno, Libia García, tendrán que hacer algo y no nadar de muertito.





Subsecretaría vacante

Ya pasaron más de cuatro meses de que la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno está acéfala y sólo con una encargada del despacho: Pilar Gómez Camacho, quien, para fortuna de todos, ya laboraba ahí desde hace tiempo y conoce al derecho y al revés el funcionamiento de la misma.

Como se recordará, se quedó sin titular en marzo pasado, cuando el anterior subsecretario Martín López Camacho fue forzado por su partido, el PAN, a dejarla, de un momento a otro, para entrar de “bateador emergente” como candidato a diputado local por uno de los dos distritos de Celaya, pues tuvieron que “bajar” a Paulo Bañuelos de última hora, para cumplir con la obligación de la paridad.

Ya fue mucho tiempo el que duró esta vacante, si tomamos en cuenta la gran importancia de esta Subsecretaría, que tiene nada más y nada menos que el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y Notarías, Transporte y la Defensoría Pública, direcciones que atienden a miles todos los días.

Pero los bien enterados de los asuntos de la Secretaría de Gobierno dicen que ya se están barajando nombres para cubrir esa subsecretaría y que sobre todo se planea que sea una mujer la titular, para cumplir con la Ley de Paridad de Género, de la que ya nadie se acuerda, aprobada en la Legislatura local pasada y que obliga a tener el mismo número de hombres que de mujeres en el gabinete estatal.

En los altos mandos del Gobierno estatal analizan cumplir con esta ley -que el propio PAN propuso en el Congreso- porque los demás subsecretarios son hombres: Alfonso Ruiz Chico, de Vinculación y Desarrollo Político, y Marco Antonio Rodríguez Vázquez, del Trabajo y Previsión Social. Así que la próxima subsecretaria tiene que ser mujer, casi a fuerzas.





Una de las dos Pilar

Dicen que las candidatas podrían ser: ratificar a la propia Pilar Gómez Camacho o bien, nombrar a la diputada federal Pilar Ortega Martínez, actual presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, quien ya termina su encargo el 31 de agosto, y como no buscó la reelección, se tendrá que regresar a su casa. Pero que también se están analizando otros nombres.

En caso de optar por la segunda, tendría lógica el tiempo que lleva sin designarse al Subsecretario, pues quiere decir que desde hace meses están esperando a que termine su periodo como Diputada para poder darle el nombramiento.

Cumple con el perfil para el cargo: es Licenciada en Derecho con dos posgrados en la materia: uno en Notaría Pública y otro en Derecho Constitucional. Además de su experiencia legislativa, ha sido dos veces diputada federal y Senadora.

Pero no sólo eso, fue Procuradora de la Defensa del Trabajo de 1995 a 1997, Directora de Notarías del Gobierno del Estado de 2000 a 2003, Directora General del Registro Público de Notarías de 2003 a 2006, es decir, trabajó y tiene amplia experiencia en dos de las áreas que tiene bajo su cargo la Subsecretaría.



Elige a su equipo

A dos meses del inicio de su administración, el alcalde electo en Celaya, Javier Mendoza, tiene prácticamente listo el gabinete que lo acompañará en la aventura.

Dicen que el Alcalde electo tiene sobre tu escritorio cientos de currículums de quienes se han acercado a pedirle una oportunidad en la nueva administración.

Seguramente veremos el regreso de algunas caras conocidas y la llegada de nuevos perfiles al gobierno celayense.

Uno de los que ha estado muy de cerca a Mendoza Márquez en los últimos años es el joven empresario Jorge Gámez Campos quien será el nuevo Secretario del Ayuntamiento.

Ramón Medellín Aguirre es otro de los perfiles de todas las confianzas de Mendoza Márquez a quien le encargará la Secretaría Particular.

Otro de los elegidos es Bernardo Llamas Pérez para Desarrollo Urbano, quien trae a cuestas una mala reputación.

También regresa al IMIPE Sergio Martínez León para beneplácito de algunos sectores que veían con malos ojos el trabajo que está desarrollando actualmente Rodolfo Amate.

El que ya es seguro que repetirá, es el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Simental. Esta semana, el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez aseguró que recomendaría su continuidad. Lo único que falta es analizar los cambios que habrá en las direcciones de las áreas que dependen de la Secretaría.

Otra de las que podría repetir, es la tesorera municipal Lourdes Herrera, quien además de tener reconocimientos nacionales por su desempeño, cuenta con el respaldo del PAN para que Celaya siga presumiendo de finanzas sanas.

Todo indica que también repetirá el director de Movilidad, Trinidad Martinez Soto, muy cercano al grupo panista que impulsó la candidatura de Javier, sin embargo, dicen que ahora sí lo pondrá a trabajar para poner orden en el transporte público.

Dos nombres más que han trascendido son el arquitecto Marco Antonio Hernández quien podría ir a Obras Públicas y Eduardo Knapp a Desarrollo Económico.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos