TAXIS, SIN SALIDA

Por enésima vez el Gobierno del Estado enfrenta broncas con el servicio de taxis ejecutivos. Los operadores de Uber protestaron por los operativos para detener unidades que no tienen el permiso que la Ley de Movilidad les obliga para circular.

GUERRA SIN FIN

Desde marzo 2016 que se aprobó la Ley de Movilidad toparon los permisos para este servicio a los estudios del Estado para determinar el número. Lo que siguió fue una guerra entre los taxis verde vs. otras plataformas. ¿Y quién defiende al usuario?

OLVIDADIZOS

El gobernador Diego Sinhue y el presidente de la Comisión de Seguridad y Comunicaciones del Congreso, Rolando Alcántar, se han pronunciado por una regulación de mayor apertura, pero pasa el tiempo y ‘olvidan’ revisar el tema.

JUSTICIA LABORAL

El estado de Guanajuato tendrá que esperar para arrancar con la implementación del nuevo sistema de Justicia Laboral que transitará de las Juntas Locales de Conciliación -dependientes del Poder Ejecutivo- a la operación del Poder Judicial.

ADIÓS AL PLAN

El plan original era la implementación gradual por regiones geográficas, tal y como lo hicieron con éxito para el nuevo Sistema de Justicia Penal. Ya estaban listos para arrancar en octubre próximo con la sede de Guanajuato capital, seguir en 2021 con las sedes de Irapuato y de Celaya y concluir en el plazo legal con la región León.

FINALES DEL 2021

La Secretaría del Trabajo federal, que comanda Luisa María Alcalde, les pidió que arrancarán las cuatro regiones al mismo tiempo, y eso será el último trimestre 2021. El Poder Judicial de Guanajuato hizo su propuesta hace dos años y hubo luz verde, y justo cuando están a un par de meses del arranque les aplican el todo o nada.

MISIÓN IMPOSIBLE

Iniciar todo en 2020 era imposible pues los juzgados están apenas en construcción, el más adelantado es el de Irapuato con el 27% de avance físico, era misión imposible. En el caso de la capital el plan era iniciar con instalaciones provisionales.

REFORMAS LEGALES

Lo cierto es que también el Congreso Local tiene pendientes las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral, éste último que será un nuevo organismo de mediación dependiente del Ejecutivo.

LOS PROCESOS

El abogado Roberto Saucedo, quien tiene a su cargo la defensa de las cuatro mujeres (una es activista social de la capital y las otras tres son familiares de personas desaparecidas) se les sigue un proceso derivado de la detención por la protesta del 10 de julio, se entrevistó con la fiscal que lleva la investigación.

A ESPERAR

La acusación contra las cuatro mujeres es supuestamente por una agresión a agentes de las FSPE y por ataque a vías de comunicación. La agente no ha podido resolver si judicializa la carpeta o decreta el no ejercicio de la acción penal, pues dice que se está analizando una grabación que presentara uno de los policías.

SIN VOLUNTAD

Las acusadas presentaron en su momento un video de aproximadamente 30 minutos que aseguran es suficiente para dejar más que claro que no hubo agresión a policías y que tampoco obstruyeron el tránsito vial del acceso a Guanajuato. Por lo visto pues el Estado no tiene la intención de retirar tal acusación, y el caso sigue.

HOSTIGAMIENTO

Para echarle más leña al fuego el jueves se denunció la presencia de policías ministeriales afuera del domicilio de una de las mujeres, en Irapuato. El abogado preguntó si la visita era motivo de la investigación, y la respuesta fue que no. La FGE no lo aclara y “Sembrando Comunidad” pide apoyo a Derechos Humanos.

COLEGIATURAS

El delegado de la SEG en la región Irapuato, Gabriel Espinoza, informó que hasta el jueves se hizo el proceso para transferir de escuelas privadas a públicas a 169 estudiantes, lo que da muestra de que el impacto de la pandemia al sector es fuerte.

