Escribir, dictar consejos, hablar, señalar opciones. Así no, esto sí. Nadologos de teología; Master en Pikecorona, otros opinadores de naturaleza y muchos más atónitos abren, cierran los telefonitos para leer, entender y darle al alma un buen sofocón. Un metro, no mejor dos. ¡Enciérrate! ¿para qué? No qué sí.

Cierra la boca, te vas a arrepentir, si te vas a morir, no, te vas a quedar chueco, no, te vas a quedar sin trabajo, no…no...no… Se cierran las ventanas, se apagan los motores, pareciera que sin ganas o con ellas nos guardamos resignados dentro del ataúd.

Algunos no sabemos someternos, la naturaleza interna nos obliga a luchar, resolver, confrontar.

La resignación parece que no tiene significado o significante en nuestras vidas. Así somos los que nacimos para luchar, cada no suena a reto, huele a montaña por escalar. Un quieto es revisa, analiza, busca. El silencio ayuda a levar ideas y a que zarpe este barco añoso por nuevos mares.

Ante las crisis los líderes perfilan y la suma de talentos razonados permiten que los lodos se asienten y el agua se aclare. Hoy una exigencia como empresaria y ciudadana cumplida me dice, debo exigir al gobierno federal, estatal, municipal resuelva en favor de todos los mexicanos, basta de chabacanerías y payasadas. No pueden mantenernos en vilo: diciendo paguen impuestos, sufraguen las necesidades, cumplan la ley que yo incumplo; subvencionen como puedan pues es forzoso cumplir porque, sino lo hacen los amuelo; pues sí ese es su pensar y actuar, pobres hombres, están acabados, ellos serán los amolados. Es tiempo de hacer alianzas, de sumar no de restar. La avalancha cayó en un pueblo dividido y cansado, harto de violencia, en ciudades sin orden ni ley.

Hoy te propongo amable lector que afilemos esas ideas, destilemos creatividad y propongamos ¿Qué podemos hacer para salir y llegar todos, juntos, a tiempo, como diría León Felipe? Propongo algunas ideas: mantener una información veraz -comprobar las fuentes antes de darlo por cierto o hecho- hace unos días me llegaba un concierto masivo con Jorge Negrete, mi inolvidable Rocío Dúrcal, el entrañable Juan Gabriel no lograba explicarme cómo los escucharían si serian conciertos grabados o sí doblaje, imitadores…hasta que caí a la cuenta, los boletos los mandaba el cielo.

Ojalá todas esas notas fueran simpáticas, más sabemos que no, las hay harto hirientes -como las de chicos que se meten en línea para decir palabrotas y ofender a maestros, compañeros- Propongo que se establezca un organismo ciudadano para atender las necesidades de los negocios informales, conociendo cuáles son sus necesidades, qué pueden ofrecer, de tal manera de poderlos canalizar en una oferta y demanda quizá diferente o con nuevas logísticas. Propongo que hagamos una lista de personas con diferentes perfiles -salud, higiene, comercio, industria, logística, seguridad, educación etc.- para que puedan ser líderes de sectores y organizar a los mismos.

Propongo que seamos solidarios y critiquemos menos, que si sale que si no, sí se queda o si se va…¿Qué sabes tú del porqué de esa salida o llegada? Propongo que usted, que tú propongas...te leo, te escucho.

