Tomo prestado el título de este artículo a un poema de Nicolás Guillén que en los 70 Pablo Milanés musicalizó y obedece a la etapa de defensa de la Revolución Cubana. Es un balance de lo logrado y se debe leer en el contexto de pensamiento de este cantautor que ha sido muy crítico con los errores que él visualiza en el proceso revolucionario socialista.

Tengo, vamos a ver... una familia que es mi soporte afectivo, vital, mi relación primaria con la realidad. Son mi Betania y mi oasis en el complicado mundo de la política.

Cuando me reúno con mis hermanas y hermanos o llego a mi casa, se abre una dimensión de afectividad y amor que no encuentro en otra parte. Encuentro comprensión, apoyo y ánimo para continuar luchando por un país justo y humano.

Tengo, vamos a ver… un proyecto político y un grupo de compañeros y compañeras con aspiraciones similares y que toma concreción en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Nada ni nadie es perfecto en esta vida y con todas las contradicciones que podemos tener, es el partido que mejor llena mis aspiraciones de país. Este año ha estado signado por el vencimiento de inercias, pero sobre todo de legislar haciendo realidad viejas aspiraciones que he anhelado en estos casi 50 años de andar por la izquierda.

Tengo, vamos a ver… un movimiento feminista, que me proporciona identidad, que expresa en realidades viejos sueños de compañeras que ahora me acompañan para mi gozo y otras que nos abrieron el camino.

El año que ahora declina ha proporcionado un horizonte de esperanza al ver a tantas jóvenes en nuestro Guanajuato, en nuestro país y en el resto del mundo, echadas para adelante.

Las niñas y las mujeres no somos las mismas, tenemos mayor claridad en nuestros derechos y en la enorme posibilidad de construir una sociedad lejos de las pautas patriarcales.

Tengo, vamos a ver… una gran cantidad de retos aquí en mi Guanajuato querido. La desigualdad no acaba de ceder, siguen los asesinatos de policías, funcionarios y de población civil, las autoridades no entienden que no entienden, la inseguridad permea las charlas de todas las mesas y los feminicidios forman parte de un panorama que nunca debe normalizarse.

Ojalá la valentía de las y los estudiantes de la UdeGto para exigir respeto a sus derechos, se trasladara a todos los sectores en Guanajuato y en una sola voz se proclamara el alto a la violencia y la definición de una estrategia urgente.

Tengo, vamos a ver… un estado laico que me permite expresar con libertad lo que creo y en quien creo, sin anteponer mis creencias y principios religiosos a mi quehacer legislativo y por ello puedo compartirles que para quienes intentamos seguir al Jesús histórico y por tanto trascendente, la Navidad es un buen momento para plantear lo logrado y lo que falta por hacer.

Y sí, con firmeza y convicción debo decir que me mueve una fe cristiana que se cocinó en mi familia, en el horno de ideas jesuitas y de las madres del Espíritu Santo. Una fe preñada por la teología de la liberación y que está bien expresada por el P. Albert Nolan OP:

“Creer en Jesús es creer que el bien puede y tiene que triunfar sobre el mal. A pesar del sistema, y a pesar de la magnitud, la complejidad y la aparente insolubilidad de nuestros actuales problemas, el ser humano puede ser, y acabará siendo, liberado. Toda forma de mal -el pecado y todas sus consecuencias: la enfermedad, el sufrimiento, la miseria, la frustración, el miedo, la opresión y la injusticia- puede ser superada. Y el único poder capaz de lograrlo es el poder de una fe que crea en ello. Porque la fe, es el poder del bien y la verdad, el poder de Dios”.

Hago caso en mi andar político de aquella vieja frase de los años 40, que dice “la política es una de las formas más altas de amor” pero lamentablemente también, de opresión y agandalle.

De cara a la población más pobre y marginada puedo decir con orgullo que esto apenas empieza, estamos barbechando, preparando la tierra en la 4T para que tengamos una cosecha de paz y justicia abundante. No tengo la menor duda.

Disfruten estos días con su gente, felices fiestas.