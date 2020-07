El mundo está viviendo todas las características que definen un caso de cisne negro. La COVID-19 no tocó a la puerta, ni pidió permiso para entrometerse en la vida de los humanos, invadió hasta el aire que se respira; aunque, no agredió a los animales y plantas, que los humanos se niegan a respetar. Probablemente, el mundo ya nunca será el mismo, otros paradigmas habrán de construirse, porque algo no se está haciendo bien, se está abusando del planeta. La pandemia se hizo sentir y arrasó con las expectativas de débiles y poderosos.

La Teoría del cisne negro es una metáfora en economía, que describe aque- sucesos que ocurren por sorpresa, y que los analistas no habían previsto, ni tenido en cuenta previamente debido a que se consideraban improbables o no habían sucedido antes, pero suceden, y con repercusiones trascendentes. Hoy, la Teoría del cisne negro vuelve a sonar con fuerza debido a COVID-19.

Pero, ¿qué es y dónde nace esta teoría? La Historia nunca descansará en paz: El creador de esta teoría es el economista Nassim Nicholas Taleb, que la bautizó así porque, hasta la llegada de los primeros exploradores a Australia en el siglo XVII, en Europa se pensaba que todos los cisnes eran blancos. El descubrimiento de este tipo de aves negras fue un hecho que se consideraba altamente improbable, pero sucedió. Y, es así que cambió la percepción, el significado de lo improbable, de esa época. Entonces, Taleb trata de cuestionar los análisis económicos que se hacen basándose en el pasado, para pre-decir el futuro; porque tarde o temprano, se verían confrontados por la aparición de un cisne negro.

La pandemia de COVID-19 que está viviendo el mundo reúne todas las ca-racterísticas del cisne negro de Taleb. Sin embargo, algunas ONGS y la co-munidad científica consideran que podrían haberse minimizado las conse-cuencias de la COVID-19 si se hubiera prestado atención a las señales de alerta. “Por desgracia, el modelo económico mundial es frio y descarnado y ha generado un dañó casi irreversible a nuestro planeta; una pandemia podría cobrarnos lo que no hemos hecho bien y el mundo no está preparado para enfrentarla:” Bill Gates.

Es cierto que antes de esta crisis sanitaria ya estábamos inmersos en una pro-funda crisis medioambiental y social que progresivamente estaba socavando la confianza de la ciudadanía en la globalización, la democracia y en un modelo económico que, si bien ha generado inmensa prosperidad en algunas regiones y sectores, también agudizó la desigualdad y dañó ecológicamente al planeta…

“Los profundos efectos sanitarios, económicos y sociales de esta crisis nos impulsan a redefinir sustancialmente las empresas y la economía. Debemos, como organizaciones, sociedades e individuos de adaptarnos a eventos ines-perados, los llamados cisnes negros. En este contexto, no es realista pensar en una recuperación rápida y en un restablecimiento de la situación anterior. Por el contrario, es altamente probable que se establezca un nuevo escenario, un nuevo comienzo de los modelos de negocios:” EGADE Business School, Tec., Mty.

Pero, siempre hay una luz en el oscuro camino… y el EGADE envía a los empresarios un mensaje, estructurado en mentes brillantes y lúcidas, para transmitir esperanza: “Queremos hacer un llamado al optimismo, a la solidaridad y al talento colectivo que tantas veces a lo largo de la historia de México y de la humanidad han contribuido a un renacer esplendoroso de situaciones tan críticas como la que hoy enfrentamos.”

Entre las más de ochenta mil palabras que existen en el Diccionario de la Real Academia Española, “esperanza” es la palabra más buscada, y la más pronunciada. La crisis de la COVID-19 nos brinda la extraordinaria oportunidad de redefinir nuestro propósito como seres humanos y el rol de las empresas en la sociedad. Recuerde: Los cisnes son blancos, pero puede aparecer uno negro.

