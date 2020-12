***Terna, derechos humanos

Hoy lunes 14 la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso Local, que comanda la perredista Claudia Silva, debe definir la terna que enviará al Pleno para que en la sesión del jueves 17 elijan al nuevo Ombudsperson.

***Los nombres

Todo apunta a que los nombres que serán incluidos son: Karla Alcaraz, ex subprocuradora de Derechos Humanos en la región León; José Manuel Ramos, asesor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y Vicente Esqueda Méndez, panista ex presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

***El elegido

Si no pasa nada raro la mayoría azul optará por Vicente aguantando la candela de la oposición de favorecer a un compañero panista. Del Procurador electo no sólo se espera responsabilidad e imparcialidad, sino un compromiso total con las víctimas.

***Morena, un lío

En Morena Guanajuato ven la tempestad electoral en puerta, pero no se hincan. Terminó otra semana igual que todo el año, en donde más que la organización, la plataforma electoral y la consolidación de candidaturas, la nota es la disputa de Ernesto Prieto y Alma Alcaraz por el liderazgo del Comité Ejecutivo Estatal.

*Ernesto insiste

El salmantino, aunque sigue cobrando como diputado local, intenta por todos los medios posibles aparecer y acreditarse como el ‘presidente legítimo del partido’.

*Alma resiste

La sinaloense pregona a los cuatro vientos que es la Secretaria General en funciones de Presidenta mientras que las autoridades electorales no digan otra cosa. Se toma fotos con los mandos nacionales y está de gira en los municipios.

*Mueven hilos

Ernesto presumió que asistió, y hasta tomó la palabra el martes en una reunión de dirigentes estatales con el presidente nacional Mario Delgado. El jueves Alma le reviró con un encuentro con la secretaria general, Citlalli Hernández, quien la reconoció como la que tiene las riendas formales del partido en el terruño.

*La visita

Mario ha dicho que vendrá el próximo 21 de diciembre a Salamanca, invitado por la alcaldesa Beatriz Hernández, quien no abandona el sueño de la reelección. Vamos a ver si viene y, de una vez por todas, da un manotazo para poner orden en la casa.

***Mendoza, va

Javier Mendoza al final fue arropado por la plana mayor del panismo de Celaya para ser su candidato a la Presidencia Municipal y ayer lo acompañaron a su registro. Pasó lista el más resistente a abandonar el sueño de ser el ‘gallo azul’, el diputado local y ex secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Paulo Bañuelos.

*Faltó Elvira

La que no acompañó a Javier fue la alcaldesa Elvira Paniagua, quien a pesar de que también presentó su carta intención para que su partido la considerara para un período consecutivo, no fue así. No se ha querido pronunciar sobre la candidatura de quien en 2018 fuera su rival más complicado desde la trinchera independiente.

*Distantes

El también ex Alcalde tricolor no quiso opinar de la gestión de Elvira. “No sé qué piensa del proyecto, no he platicado con ella, ya habrá oportunidad de platicar”.

*Dicho al hecho

Don Javier sabe bien que tiene dos retos de inicio: primero convencer de su brinco de opositor a candidato del partido en el poder. Y, segundo, afinar una propuesta concreta frente a la violencia y la inseguridad que aqueja a la ciudad cajetera, más allá de lo que todos ya sabemos: que falta coordinación y más coordinación.

***En solitario

Para complementar la jornada de registros dominicales en el PAN, se apuntó para una regiduría del municipio de Pénjamo Diego Isauro Mosqueda. La convocatoria abre la puerta para los registros individuales sin la necesidad de estar dentro de una planilla completa. Lo que no tienen es garantía de que en la buena sean incluidos.

*El caso León

En León por ejemplo hay dos aspirantes a la candidatura a la Alcaldía (Alejandra Gutiérrez y Libia García) cada una con su planilla al Ayuntamiento. Lo que no tiene ninguna es la certeza de que los nombres de quienes acompañen a la no designada sean considerados en la lista definitiva. El que gana arrebata parece ser. Atentos.

Agradece IMSS a médicos

El titular del IMSS en Guanajuato, Dr. Marco Antonio Hernández Carrillo, se reunió con los médicos reconocidos por el Congreso del Estado, acompañado del doctor Luis Alberto Martínez Lares, secretario general de la Sección XV del SNTSS y el doctor Juan Germán Celis Quintal, director de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No.1, para agradecer el trabajo institucional. Lo mismo para todos los trabajadores del IMSS que han estado al frente en la emergencia sanitaria de forma profesional y comprometida al Instituto. Resaltó que el trabajo unido con el Sindicato ha sido clave para enfrentar la crisis.

Foto: Cortesía IMSS Guanajuato.