*** TODOS CULPABLES

Hacen falta dos para bailar un tango, pero ni el Estado ni la Federación agarran el ritmo para poner un alto a la violencia, que -esa sí- nos está llevando al baile a los guanajuatenses. Agréguele que los municipios se tropiezan con sus propios paso.

*** ¿Y... Responsables?

Diego y AMLO tienen responsabilidad, no puede decir que no les toca parar masacres o perseguir criminales. Es inútil sentarse a escuchar explicaciones que suenan a justificación. Urgen resultados, y no llegan.

*** LAS FISCALÍAS

Tampoco pueden decir que sus respectivas fiscalías son autónomas, y no pueden tocarlas ni con el pétalo de la rendición de cuentas. La violencia encuentra su caldo de cultivo en la impunidad, Carlos Zamarripa y Alejandro Gertz deben responder.

***UNO, DOS Y TRES

En el penoso caso de la liberación (entre ellos la madre del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima), hay tres instituciones que principalmente deben responder: la Secretaría de la Defensa, la Fiscalía de la República y la del Estado. La primera por entrar a la brava, la segunda por su omisión y la tercera al tomar la ‘papa caliente’.

*LO INCONCEBIBLE

La Secretaría de la Defensa Nacional comandó el operativo en Celaya que ahora sabemos que empezó a temprana hora de la tarde del sábado 20. Pero, ojo, la solicitud de cateo se ingresó al Poder Judicial a las 18:31 y se concedió a las 20:31 horas. Varias horas antes del cateo habían hecho detenciones y aseguramientos.

*LOS AUSENTES

La otra gran interrogante son los motivos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) no intervino en ninguna etapa del operativo, ¿por qué?, si, como el boletín de la Sedena lo informó, se trataba de presunta delincuencia organizada.

*PAPA CALIENTE

Y por último está la Fiscalía de Guanajuato, que si bien, como se dice, la Sedena le pidió el apoyo, ¿en base a qué fundamentos decidieron solicitar la orden de cateo? ¿No sabían que ya iban tarde al operativo? ¿se emocionaron, los chamaquearon?

*NUNCA ES TARDE

Casi 14 meses después de su última cita, el Congreso llamará este viernes al Fiscal para que les amplíe la información de su primer informe (que fue en febrero) pero sobre todo para explicar los resultados de su encomienda: combatir la impunidad.

***PETICIÓN

Tanto a la Federación como al Estado, la alcaldesa panista Elvira Paniagua Rodríguez les volvió a pedir que hagan algo para liberar a los celayenses de la inseguridad y violencia que la ciudad viene padeciendo sin tregua.

*URGENTE

Es la segunda ocasión que públicamente hace la solicitud, la desatención que acusa la ciudad por parte de las autoridades estatales y federales no es nueva, sólo hay que recodar que Diego Sinhue Rodríguez no venía ni por equivocación a Celaya, ni se pronuncia ni con un tweet sobre los hechos violentos que son más comunes.

***CONTAGIOS

En la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato ya se han dado casos de COVID-19, todos ellos asintomáticos, pero no se ha compartido la cifra de personas infectadas, como lo han hecho otras corporaciones en distintos municipios.

*YA 14

De acuerdo con Pedro Cortés Zavala, secretario de Seguridad en Irapuato, ya son 14 los contagiados de coronavirus en la todas las áreas de la administración pública de Irapuato, entre ellos un fallecido; serían tres casos más que la semana pasada.

***HOTELES, YA

En San Miguel de Allende ahora sí ya hay fecha para la reapertura de hoteles, será el 15 de julio, al 40% de su capacidad, dice el acuerdo que firmó ayer el Alcalde. Además, se establece un protocolo específico y el requisito de las certificaciones.