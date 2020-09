***Todos quieren

A su derecho a aspirar a la reelección pocos le pueden decir que no. Por eso de los 22 alcaldes panistas que tienen esa posibilidad, pues los de León, Irapuato y Pénjamo ya no, solamente los de Tarimoro y Coroneo pintaron su raya desde ahora.

***Ni se emocionen

Los 19 diputados locales también presentaron su aviso de intención. Después de todo su derecho legal es el de aspirar, no el de ser candidato en automático. Sus partidos tienen la última palabra si dejarlos, postularlos a otro cargo, o a la banca.

***Oposición, igual

Lo mismo pasa en el Verde, Morena y el PRI, sus alcaldes con esa posibilidad tampoco dejaron pasar la oportunidad de levantar la mano para ser considerados. Los partidos todavía ni siquiera definen bajo qué método elegirán sus candidatos.

***Reelección

Las intenciones de las alcaldesas de Celaya y Salamanca, Elvira Paniagua (PAN) y Beatriz Hernández (Morena) de reelegirse, son tomadas por la ciudadanía, empresarios y políticos, como una ocurrencia, por los pobres resultados de ambas.

*Duda

Muchos creen que quizá sólo lo hayan hecho como mero trámite cuando sus administraciones han sido muy cuestionadas por la falta de eficacia y transparencia. Beatriz ha sido señalada por la Auditoría Superior del Estado y Elvira ha sido ampliamente repudiada por la ciudadanía por su pasividad ante la inseguridad.

*Intención

Todo indica que sus aspiraciones quedarán sólo en eso, la verdad es que tanto en el PAN como en Morena piensan en buscar otros ciudadanos porque, si repiten con las actuales Alcaldesas, los dos estarían sepultando sus posibilidades de victoria.

***En un espejo

La salida de 10 gobernadores de la Conago provocó que PAN y Morena se acusaran de lo mismo. Juan Carlos Romero Hicks, pastor azul en San Lázaro, lamentó que el Presidente centralista casi no se reúne con gobernadores uno a uno, y mucho menos con los ayuntamientos. Y los estados están urgidos de recursos.

*Antares y Elvira

La senadora por Morena, Antares Vázquez, respondió que Diego no pela a los municipios que reclaman auxilio en seguridad. Pa´pronto la alcaldesa de Celaya, Evira Paniagua, salió en redes a su defensa argumentando que los alcaldes (as) forman parte del Consejo de Seguridad y hay un fondo para fortalecer a las policías.

***Apoyo a Yeidckol

El lunes fue Malú Mícher la que acompañó al diputado Mario Delgado a su registro para la Presidencia de Morena. Ayer la otra senadora de casa, Antares Vázquez, lo mismo que la dirigente estatal, Alma Alcaraz, estuvieron con Yeidckol Polevnsky.

*Los elogios

Antares resaltó que “es la única mujer en la contienda y que ha demostrado ser de fuertes convicciones y el dique de protección de Morena”. Mientras que Alma tiene puesta en su amiga Yeidckol la esperanza para afianzarse en la dirigencia local. Destacó que la ex Jefa nacional es fundadora y acompañó el triunfo de AMLO.

***Ooootra vez

Por segunda ocasión en menos de una semana, el Ayuntamiento de Celaya pospuso la aprobación del Segundo Informe de Gobierno de Elvira Paniagua porque no se han subsanado los señalamientos que hicieron los miembros del Cabildo.

*Incapacidad

La Alcaldesa no da una en la Dirección de Comunicación, donde no sólo han desfilado tres titulares, sino que la actual, Lynnet Rubio, cuya prioridad era preparar precisamente el Segundo Informe, no ha podido cumplir con dicha encomienda.

***PRI, suspensión

Hoy están citados en el Comité Nacional del PRI los seis militantes a quienes se les sigue un proceso de expulsión por tomar la sede del Comité Estatal, por lo pronto ya les suspendieron sus derechos. Es su derecho de audiencia. Tienen un pie afuera.

Diego y otro intento en la SCT

Después de intentar sin éxito desde el inicio de su gestión que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le entregue al Gobierno del Estado la concesión y la vía liberada para la autopista Silao-San Miguel para construir, y tener respaldo económico para proyectos como la ampliación de la Silao-San Felipe, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se reunió con el titular, Jorge Arganis Díaz. Le presentaron otra vez los proyectos y el impacto para Guanajuato. Estuvieron los secretarios de Finanzas y de Infraestructura, Héctor Salgado y Tarcisio Rodríguez.

Foto: Twitter Diego Sinhue.