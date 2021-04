Tome nota

Ánimo que ya es lunes. Hablemos del sector inmobiliario; De acuerdo al Banco Inmobiliario Mexicano (BIM), existen 11 entidades con potencial de crecimiento para este año, entre ellas Guanajuato.

Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán componen el listado.

En BIM que dirige Rodrigo Padilla consideran que los desarrollos inmobiliarios son una solución al imparable crecimiento de las ciudades, al incentivar la inversión y generación de empleos.

Existen datos interesantes que permiten pensar en un 2021 más próspero en la industria inmobiliaria de México, uno de ellos es que en el Registro Único de Vivienda (RUV) en enero de este año creció un 58% versus el mismo mes del 2020.

Hay que recordar que el desarrollo de vivienda de acuerdo al RUV tuvo una caída del 16.4% del 2019 al 2020, y el año pasado cerró con números negativos que no se tenían desde el 2013.

Los primeros

Recientemente el INEGI en equipo con la Canadevi, publicaron el estudio: “Conociendo la Industria de la Vivienda”.

En el trabajo de recopilación aparecen datos relevantes como el que la producción bruta en la Construcción, se concentra en 6 estados de México con el 57.3% del total: En primer lugar está la Ciudad de México con el 22.2%, seguido de Nuevo León con 9.7%, Jalisco tiene el 8.2%, Chihuahua 4.6%, México 4.6%, Guanajuato aparece con el 4% y Coahuila con el mismo porcentaje.

En cuanto a la Edificación residencial, son 7 entidades las que acumulan el 51.3% del total: Nuevo León con el 13%, Jalisco 11.4%, Ciudad de México 10.2%, Guanajuato 6.6%, Yucatán 5.5% y Sinaloa 4.6%.

Otro dato más en donde aparece Guanajuato es que junto con Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz, suman el 50.8% del total de personas ocupadas en el sector de la construcción.

Mientras que en particular de empleados para la construcción residencial, son Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato, Sinaloa y Yucatán que acumulan el 47.5% del total en México.

Seremos más

No le asombre si después de la pandemia somos más los que viviremos en Guanajuato, y no, no hablamos solamente por los que nacerán, sino por los que también llegarán.

La pandemia entre sus efectos ha venido provocando que exista una migración nacional de las grandes ciudades como la capital del país a estados cercanos a la zona, pero sin los grandes ajetreos que en aquellas calles se vive.

Este efecto ha creado de acuerdo al Lamudi que exista un crecimiento del 25% en la búsqueda de inmuebles para cambiar de casa. La cifra de mexicanos que tienen la intención de hacer el cambio de residencia, no es menor, calculan que por lo menos 10 millones de mexicanos han pensado en el tema.

La CDMX es el estado que ocupa el primer lugar de migración, con un 23%, en segundo lugar Veracruz con un 9,2%, el Estado de México en tercero con 6,2%; en cuarto el estado de Puebla con 5% y en quinto, Jalisco con 4%, tomando como referencia cifras recientes del INEGI.

¿Pero a dónde quieren irse? A lugares cercanos a la Ciudad de México, quizá para el momento de visitar a familiares el traslado no sea largo, lo cierto es que por esa razón es que su primera opción para migrar es Querétaro, luego Guanajuato seguido de Yucatán, en particular “la blanca” Mérida y Puebla.