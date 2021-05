Tome nota

Es constante leer o escuchar como a la gran mayoría de empresas les ha sido complicado poder adaptar estrategias que permitan que los conocidos como “Millenials” permanezcan más tiempo laboral.

Estas personas nacidas entre 1980 y el 2000, es decir que tienen entre 21 y 40 años representan la mayor parte de la fuerza laboral en la actualidad.

El INEGI consigna que representan el 46% de la población ocupada en México; y de acuerdo con proyecciones de la consultora Deloitte, para 2025 serán el 75% de la fuerza laboral en el mundo.

Una de las claves para lograr una relación duradera, es ofrecerles además de un salario equitativo, capacitación, un buen clima laboral, prestaciones son parte de los temas que más valoran.

Lo que quieren

De acuerdo a una encuesta de Up Sí Vale* entre trabajadores de diferentes sectores el 85% declaró que las prestaciones o incentivos adicionales a su salario son muy importantes para ellos; aunado a esto 9 de cada 10 declara que influyen para permanecer en ella y son un factor importante para no buscar otro empleo. Los empleados Millennial tienen muy presente este tipo de apoyos y no dudarán en irse a otra empresa si la única diferencia son esos incentivos extras.

Entonces ¿Cómo retener entonces al talento Millennial? El llamado salario emocional, es decir, todas aquellas retribuciones no económicas que una empresa pueda ofrecerles, son una opción con la que las empresas pueden enriquecer su paquete de prestaciones, incentivar de forma positiva el ambiente laboral, incrementar su productividad; y evitar la fuga de talento.

De acuerdo a la información que generó la misma encuesta de Up Sí Vale, 4 de cada 10 empleados declararon que este tipo de incentivos o beneficios adicionales los motivan a hacer mejor su trabajo; 5 de esos 10 afirmaron que los hace sentir valorados, pues demuestra que su empresa está buscando maneras de premiar su trabajo. Solo 1 de cada 10 indicó que le resultan indiferentes.

Respecto a cuál es el mejor incentivo o prestación extra favorita, los vales de despensa o monederos electrónicos son los más populares (55%); seguidos por el acceso a créditos o adelantos de nómina (14%); y las prestaciones médicas (14%), finalmente, se encuentran los regalos en fechas especiales como Día de la Madre, Navidad, Día del Trabajo; y los reconocimientos a la productividad (11%).

Lo bueno y lo malo

El retorno a las clases presenciales sin dudarlo, será todo un respecto, por un lado se espera que favorezca en la economía de diversos sectores, así mismo en la parte mental de los alumnos, sobre todo los pequeños que en muchos de los casos han caído en depresión por el cambio tan radical que comenzaron a partir del año pasado.

Platicando con una directora de una escuela reconocida en León comentaba que el nicho de mercado en donde se concentran los padres de sus alumnos ha mostrado una negativa a participar en el regreso de clases piloto.

¿Las causas? Son variadas, desde que ya se acostumbraron a no tener que levantarse más temprano y desplazarse a la escuela, hasta cierto temor de que su hijo pueda llevar el virus a casa en familias donde hay padres que no rebasan los 60 años y aún no están vacunados.

Ahora imagínese en otros sectores de la población en donde con una cartera diezmada los papás tendrán que considerar nuevamente una cantidad para los traslados en el transporte público, para el almuerzo, para los cubrebocas, así como útiles escolares y en una de esas, zapatos y uniformes por aquello de que ya nos les quede.

El caso de las escuelas como muchos otros durante esta coyuntura, si bien es cierto es una misma pandemia las formas de enfrentar y las condiciones en que sea hecho frente son totalmente distintas en unas personas que en otras.

Por lo pronto ya es cuestión de horas para que comience la aplicación de la vacuna para los docentes y el regreso a las escuelas algo estamos seguros de que provocará que es una reactivación en diferentes sectores de la economía.