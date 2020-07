Torpeza descomunal: nueva ciclovía

De pronto se cimbró la tierra leonesa y un número muy importante se ciudadanos se percataron que el H. Ayuntamiento había aprobado "estrangular" parte del bulevar López Mateos.

Seguramente no se trató de una ocurrencia o "puntada" ya que en lo de la movilidad hay experiencia y sabiduría: un ex colombiano llamado Luis Enrique Moreno y todo un equipo de expertos en esa y otras materias, bajo el mando del Secretario Ejecutivo. Sí,el personaje casi de leyenda que se descubrió a sí mismo.¡Ni Diógenes!.

Es de presuponer que luego de trazos, evaluación del flujo vial y la presunción de lo que requiere nuestro muy noble pueblo bicicletero, concluyeron, esos sapientísimos señores (la verdad no se si en el equipo hay también señoras), en restarle a esa arteria un carril.

Así se hizo y se dejaron tres, uno para la oruga, dos para el resto de unidades automotoras.

El nivel de tráfico es, por ahora, con la idea de "quédate en casa", muy menor. Y aún así se saturó, congestionó ese tramo con la pérdida de tiempo para muchas familias. De persistir en tal humorada, ¿qué va a ocurrir cuando se retorne a la normalidad?.

Tan causó estragos la medida que el mismo diputado panista, Miguel Angel Salim, alzó la voz en contra. Sí, ya sabemos que este señor quiere tomar carbonato, pero esa es otra historia y la verdad que en cuento a este enredo descomunal, no le falta razón.

El City Manager no ha dado la cara; pero el experto en movilidad , ex colombiano, ya aclaró que no fue la medida una "puntada" sino que se aplicó para "evitar contagios".¡Vaya por la razón de la sinrazón!. Un hurra por la ocurrencia.

Es cierto que la tendencia en el mundo se encamina al uso de los biciclos preferentemente, pero el estatus y la necesidad imponen la utilización de auto particular y transporte colectivo. No entenderlo así es vivir fuera de la realidad.

Puede resultar alguien con la ocurrencia de que se usen ahora bici-motos o que la familia vaya a la escuela o trabajo en triciclo y que el H. Ayuntamiento regale las bicicletas que recoge y por falta de factura ya no las reclaman. Eso estaría bien; pero (el pero que nunca falta) la realidad sociológica y económica va creando situaciones que una buena autoridad debe encauzar.

Si alguien sabe contar, cuénteme los millones que le costarán al pueblo leonés, este fallido experimento.

Y hablando de bicicletas ya van dos ensayos frustrados.

¿ No habrá alguien que le diga al oído al Señor Alcalde que lo están haciendo muy requetebien, pero para perder las elecciones que ya vienen?.