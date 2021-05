Trabajadores agrícolas mexicanos migrantes

El jueves 29 de abril en la Sección Valor de este periódico a.m., se publicó que en este año se esperan más remesas en dólares para Guanajuato por parte de los trabajadores migrantes que residen en Estados Unidos; en la misma nota se aclara que desde los dos años anteriores consistentemente se han ido incrementando estos envíos hasta en un 5% anual; no obstante lo anterior, el sacrificio y sufrimiento de estos nobles guanajuatenses que lo hacen por el bienestar de sus familiares, no tienen parangón en ningún otro punto del orbe, pues padecen de muchos abusos por parte de toda una cadena de intermediarios y hasta de organizaciones criminales que desde que deciden ir a trabajar al país vecino son objeto de explotación, extorsión, pago de comisiones y en ocasiones hasta de fraudes.

Todas estas vejaciones de que son objeto estos trabajadores principalmente agrícolas tan necesarios en la Unión Americana, podrían evitarse de una manera institucionalizada por parte ya fuere del Gobierno Federal o del Gobierno Estatal, con un poco de creatividad jurídico-administrativa y voluntad política.

Debido a ello y gracias a su gran experiencia, estudio, observación de este fenómeno migratorio específicamente y solo en el Estado de California, mi ex alumno y ahora excelente abogado Omar Silva, ha realizado un trabajo analítico y pormenorizado sobre estos aspectos para mejorar y normalizar los programas de trabajadores agrícolas para los Estados Unidos. Su estudio, el cual agradezco haya compartido, está protegido por derechos de autor, para que no pueda ser plagiado, aunque no exista por el momento ni la voluntad ni la oportunidad política por implementarlo por parte del Gobierno Estatal ni de su rimbombante elefante blanco denominada “Secretaría del Migrante”; por ello se está promoviendo y buscando la forma de crear una Fundación para su organización y operación administrativa en beneficio de este grupo tan productivo de trabajadores que le quitan un gran peso sobre las estadísticas de desempleo al propio Estado de Guanajuato, en el caso concreto.

Nos parece magnifica la idea del Lic. Omar Silva puesto que después de analizar con datos estadísticos concretos, por ejemplo los de la Universidad de California en Davis que calcula a la industria agrícola que genera un monto de más de 54 mil millones de dólares, en la cual el 70% de los trabajadores agrícolas solo en el Estado de California asciende a 560 mil nacidos en México y que están irregulares, nos ilustra la magnitud de esa fuerza laboral.

Antes de concretar su propuesta, previamente el Lic. Silva explica varios temas, tales como la situación de los trabajadores en relación a su situación migratoria; el panorama general en la actualidad; la realidad laboral, los tipos de trabajo, donde se explican las jornadas laborales, los salarios, las condiciones y las uniones o sindicatos existentes; también explica los riesgos para la salud y la seguridad; la calidad de vida según la NAWS (National Agricultural Workers Survey); y el objeto de su plan que es la esperanza de un futuro mejor.

Después de estos rubros previos, viene la propuesta de creación de una “Bolsa de Trabajo para Trabajadores Agrícolas Mexicanos” (BTTAM), la cual explicaremos la próxima semana en este mismo espacio y que abre un horizonte de oportunidades también para abogados, administradores, técnicos en servicios consulares, trabajo social y expertos en protección de trabajadores migrantes.