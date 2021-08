Transas y ¿nadie sabía?

Jorge Valencia, la realidad desmontó la impunidad

En la saga de diversas denuncias que AM ha hecho públicas este mes contra el panista Jorge Valencia Gallo, exdirector general de Transporte del Estado, cargo que aprovechó para pedir sobornos a cambio de otorgar permisos de taxis ejecutivos y concesiones de taxis verdes, la pregunta es ¿nadie lo sabía?

Son por lo menos media docena de funcionarios y exfuncionarios públicos de primer nivel que deben muchas explicaciones al pueblo de Guanajuato sobre por qué le permitieron seguir operando con total impunidad durante varios años.

La lista comienza con Gustavo Rodríguez Junquera, exsecretario de Gobierno y hoy magistrado del Poder Judicial, y el también panista Galo Carrillo Villalpando, director de la Defensoría de Oficio del Gobierno del Estado.

A ellos los cuestionó un ciudadano que hizo una solicitud de acceso a la información a la Unidad del Poder Ejecutivo el 25 de junio de 2018. En ella, Jorge Valencia Gallo fue señalado por presunto acoso sexual contra defensoras de oficio, amenazar con correrlas en caso de que no aceptaran o aumentarles el sueldo si accedían a sus favores sexuales.

También se denunció que a los defensores de oficio les cobraba dinero por tomarse fotos con los candidatos a puestos de elección popular y que les había advertido a los defensores públicos que deberían “apoyar” en la jornada electoral del 1 de julio de ese año, “y en caso de no hacerlo los va a despedir en cuanto llegue el próximo gobernador”.

Esto ocurrió cuando Jorge Valencia Gallo trabajaba en la Dirección General de Defensoría Pública del 16 de noviembre de 2016 al 7 de mayo de 2018, donde recibía un sueldo mensual neto de 36 mil 986 pesos.

En esa época Galo Carrillo era el director de la Defensoría de Oficio, cargo que mantiene actualmente, y por lo tanto jefe de Valencia Gallo. Y Gustavo Rodríguez era el Secretario de Gobierno, que tiene bajo su mando la Defensoría de Oficio.

Las peticiones del ciudadano concluyeron con este llamado: “Señor Secretario y Director General, por favor no dejen que personas así sigan en el Gobierno, abusan del poder, no cumplen con un horario, no cumplen metas, no tienen dominio del tema, por favor, ayúdenos”.

Pero lejos de atender la petición, Jorge Valencia Gallo fue “premiado” con la Dirección de Transporte del Estado en abril de 2019.

Si bien es cierto que Jesús Soria Narváez, entonces titular de la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo no era el indicado para atender dichas denuncias, sí podía haberlas hecho del conocimiento tanto de la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para que ambas investigaran esas conductas, que de ser ciertas, fueron graves.

E incluso del Ministerio Público, pues el acoso sexual es un delito y la Constitución federal establece que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos posiblemente delictuosos debe denunciarlos ante la autoridad. Por lo visto no lo hizo.

Ya como Director General de Transporte del Estado, del 16 de abril de 2019 al 30 de marzo de 2020, Valencia Gallo tenía como su jefe al también panista Martín López Camacho, subsecretario de Servicios a la Comunidad. Hoy es Diputado local electo.

Y su jefe mayor era el igualmente panista Luis Ernesto Ayala Torres, entonces Secretario de Gobierno, hoy diputado local y futuro coordinador de la fracción del PAN en el Congreso del Estado, quien no ha dicho absolutamente nada sobre el caso y ha guardado un cómodo silencio del funcionario que él nombró.





Y de premio...el Iplaneg

Es posible que ellos no supieran nada de los negocios sucios que operaba Valencia Gallo a sus espaldas con los permisos ilegales de taxis mientras estuvo en el cargo.

Pero estos fueron denunciados en julio de 2020, ante Guillermo Gama (Director de Transporte) cuatro meses después de que lo quitaron de ese cargo, por Manuel Mendieta Tovar, el representante de la agrupación de taxistas de San Miguel de Allende a las que el funcionario panista les había sacado 2 millones 200 mil pesos por los permisos y concesiones de 8 taxis ilegales.

Pero por segunda ocasión, lejos de separar a Jorge Valencia de cualquier función pública para investigarlo, ya lo habían “premiado” con otro puesto en el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, dirigido por Juan Pablo Luna, en donde cobró como Director de Información y Participación Social hasta enero de 2021.

Y a pesar de que esa denuncia verbal se expresó hace más de un año -desconocemos cuándo se presentó la denuncia ante el Ministerio Público por parte de Manuel Mendieta- apenas la audiencia judicial inicial de vinculación a proceso se llevó a cabo el 6 de julio pasado, es decir, un año después de que el actual Director del Transporte conoció los hechos y un año y cuatro meses después de que Valencia Gallo dejara ese cargo y sus transas.

Mucho tiempo y muchos funcionarios pasaron antes de que el panista fuera llevado ante la justicia para rendir cuentas por sus actos. La lucha anticorrupción a prueba.





Todos contra la pobreza

Este próximo martes 31 de agosto un grupo de ciudadanos leoneses preocupados y ocupados por los retos sociales, presentan la iniciativa “No + Pobreza Guanajuato”.

“¡Podemos hacer de Guanajuato un estado con menos pobreza!”, es la motivación de este grupo de empresarios, activistas sociales, académicos, bajo la coordinación del maestro David Herrerías Guerra, quien entiende y atiende el desarrollo social.

En el estado de Guanajuato, según el reciente reporte del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), un 42.7% de la población, es decir 2 millones 649 mil personas, están en situación de pobreza.

Son 2 millones 303 mil en pobreza moderada y 281 mil en pobreza extrema.

“Guanajuato no es un estado pobre y no debería de tener los niveles de pobreza que tenemos”, expone David Herrerías, quien encabeza AUGE (Autogestión y Educación Comunitaria A.C), asociación que impulsa el desarrollo comunitario en Las Joyas, con acciones como la orquesta infantil y juvenil Sonar Las Joyas, etc.

El objetivo central será incidir en políticas públicas que atiendan de fondo las causas de la pobreza y en la cultura empresarial con más oportunidades de trabajo digno.

“Ser una voz que aporte propuestas, desde la corresponsabilidad con los sectores públicos, privados y la sociedad civil para fomentar la equidad, disminuir la pobreza y garantizar una vida digna para todos y todas en el estado de Guanajuato".

"En No+Pobreza creemos que esto es posible, si sumamos voluntades y compromisos, por ello impulsamos alianzas con otros grupos locales y nacionales que pueden contribuir a que esto se logre”, destacan.

Otros nombres son los de Rafael Yamín, Mauricio Bataglia, Salvador Suárez, Miguel Gómez Orozco, entre otros ciudadanos que desde su trinchera ya trabajan en diversas iniciativas a favor del desarrollo de la comunidad, principalmente en León.





Del Legislativo, al Judicial, y ahora al Ayuntamiento

Sin más rodeos les confirmo el primer nombre que ya está seguro en el equipo de funcionarios que acompañen el gobierno de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Se trata de Jorge Jiménez Lona como Secretario del Ayuntamiento.

Alejandra no ha dicho ni pío de los perfiles de su equipo pero en este caso tarde que temprano iba a trascender, pues se trata de un Consejero del Poder Judicial que en las próximas horas debe presentar su renuncia ante el Congreso del Estado, Poder que lo nombró, para votarse en la sesión extraordinaria del Pleno el 10 de agosto.

A Jorge le queda todavía un año y 10 meses de los cuatro años que es el periodo como Consejero al que llegó en junio del 2019. Pero lo invitaron y él aceptó. No es una oportunidad que se tenga todos los días en la política, y había que tomarla.

El abogado panista leonés, yerno del exgobernador Juan Manuel Oliva, ha hecho desde el principio una carrera propia y sólida. Tiene el reconocimiento a su trabajo y el aprecio de los compañeros con quienes ha compartido en la función pública.

Fue Encargado de Despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado del 30 de abril al 2 de junio del 2018. Fue el Coordinador de Asesores en el Grupo Parlamentario del PAN del 25 de septiembre del 2015 al 16 de junio del 2019.

Puede que no haya sido la primera opción para el cargo, pero, de entrada, parece ser un acierto por su perfil conciliador al interior del PAN y con otras fuerzas políticas en un Ayuntamiento que estará conformado por 10 azules y cinco de oposición. Pero además para facilitar la interlocución con otros sectores sociales y poderes.

Es también un contraste frente al perfil de Chuy López Gómez, quien ocupó el cargo en los dos últimos trienios y en otros tantos de los gobiernos panistas en la ciudad.

Es también la prueba de fuego en la carrera de Jiménez Lona, no es lo mismo la función en el Legislativo y el Judicial, que atender todas las broncas que un día sí y otro también se viven en un Gobierno Municipal. Veremos de qué está hecho.

Estacionamiento, el dicho y el hecho

El estacionamiento subterráneo del Parque Morelos en Celaya terminó siendo un dolor de cabeza para el Gobierno Municipal ante lo poco redituable de su operación.

Esta semana, el Ayuntamiento de Celaya aprobó una adecuación al convenio de concesión del estacionamiento que es la antesala para que se firme un nuevo convenio y que el ISSEG (Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato) sea el nuevo administrador.

Desde que se presentó el proyecto, en la administración del ex alcalde Ismael Pérez Ordaz, dicho estacionamiento no estuvo exento de polémica.

Dicha obra se planeó bajo el sistema de asociación público-privada, en que el Municipio otorgó a través de una concesión el permiso para que un particular invirtiera y recuperara la inversión y en 20 años pasara a control del Municipio.

El particular que salió ganando fue la empresa constructora Mueve Tierra de Celaya, a través de la empresa Concesionaria de Estacionamientos y Desarrollos.

Uno de sus impulsores fue el entonces regidor, y hoy director del Code (Comisión del Deporte de Guanajuato), Marco Gaxiola, quien presumía que su maestría era justo sobre la asociación público-privada y que sería aplicada a este proyecto.

Ese Ayuntamiento hizo de todo para favorecer la operación del estacionamiento subterráneo y en abril de 2015 aprobaron un nuevo reglamento para los estacionamientos del municipio donde se pretendió regular las tarifas, implementar seguros por daños, regular el número de cajones, entre otras cosas.

De inmediato, los dueños de estacionamientos de la zona Centro señalaron favoritismo para concentrar la afluencia en el estacionamiento subterráneo.

La construcción del estacionamiento duró casi 20 meses y abrió al público en octubre de 2016. Desde un inicio, el estacionamiento no tuvo la respuesta esperada y la concesionaria reportó de inmediato que no era redituable el proyecto.

Inclusive, en abril de 2019, ya en el gobierno de Elvira Paniagua, se buscó favorecer la entrada de automovilistas y se adaptó un carril a contraflujo.

Tras cuatro años, la empresa determinó que de plano no era redituable y pidió terminar la concesión, aunque el contrato no contemplaba esta figura legal, por lo que se conformó una comisión especial.

Al final de cuentas, este proyecto terminó por fracasar y ahora se pretende que el ISSEG salga al rescate y el Municipio no se vea afectado.





Puras patadas

El Grupo Tecamachalco está claro que no es del agrado del alcalde fresero Ricardo Ortiz Gutiérrez, que ya les cerró por completo las puertas del Sergio León Chávez.

El grupo de Fernando San Román ya había anunciado visorias y participación en la próxima temporada de la Liga Premier con el Club Deportivo Irapuato.

De inmediato el Alcalde no dudó en decir que esto podría ser un engaño para la afición y los jóvenes que estarían interesados en formar parte de la Trinca Fresera, que no pudieron probarse porque las visorías no se llevaron a cabo.

Ortiz Gutiérrez dice que no se quieren ganar un pleito con la Federación Mexicana de Futbol pues las broncas con los San Román ni les van ni les vienen.

Además señala que ya se dio fin al convenio firmado con el Grupo Tecamachalco, por lo que ya nada tienen que hacer en la plaza de Irapuato.

La afición parece ya estar cansada de la novela en la que se ha convertido el futbol de Irapuato y con manifestaciones y comunicados lo han dejado claro, un grito de basta a las burlas hacia los aficionados que un día están tristes y el otro ilusionados.

De la última manifestación, se escucharon rumores de que habría sido gente afín al Gobierno Municipal la que había orquestado la queja de los aficionados, pero nada ha sido probado aún.

Parece que Irapuato continuará sin futbol, al menos hasta que algún empresario local o foráneo decida aventarse el paquete.

