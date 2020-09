***Transparencia judicial

La Ley General de Transparencia se reformó y los poderes judiciales locales deberán difundir una versión pública de todas las sentencias que emitan. En Guanajuato se han propuesto comenzar el año 2021 cumpliendo el compromiso.

***Prueba piloto

El Poder Judicial que comanda el magistrado Héctor Tinajero en febrero inició a desarrollar un programa informático que auxilie en la elaboración de las versiones públicas, ya está listo para probarse en la Quinta Sala Civil y en la Primera Penal.

***Lupa a otro poder

En promedio el PJ del Estado emite 60 mil sentencias por año. Cuidando desde luego la reserva de los datos personales esta vitrina será muy importante para conocer los criterios de los juzgadores, reconocer a los buenos y exhibir a los malos.

***Planta, visita

De la entrega-recepción de la planta de tratamiento municipal queda todo por saber. Luego de que el miércoles 23 Sapal tomó por la fuerza el control de la operación al terminar 20 años de concesión de Ecosys, hoy abren las puertas para un recorrido.

*A dar cuentas

El Consejo de Sapal que comanda Jorge Ramírez, y la Contraloría Municipal con Leopoldo Jiménez, deben dar cuentas lo antes posible, de manera amplia y clara, del estado en que reciben la planta, que, ya lo sabemos, tiene un brutal deterioro.

*Sin responsables

¿Quién es pues el responsable de recibir una planta chatarra? El reto ahora es que el Ayuntamiento ponga lupa al Organismo Operador para que cumpla lo que prometió: modernizar el proceso de tratamiento y garantizar agua para el futuro.

*En pedazos

De lo poco que sabemos es que se encontraron con circuitos de alumbrado y de distribución eléctrica sin cableado, así que había zonas sin luz y equipo parado. Equipo en mal estado, vamos, ni los baños funcionaban. Imagine entonces la planta.

*Las cuadrillas

Desde el miércoles Sapal envió cuadrillas de mantenimiento que están trabajando para arreglar lo que se pueda. Lo importante será conocer los resultados del proceso de tratamiento, la calidad del agua tratada, si de algo es que nos sirve.

*Preguntas

Y si, como se advierte, simplemente no cumple con la norma, ¿cómo se ejecutará la cacareada inversión para la modernización?, ¿cuándo habrá una planta funcional? ¿quién vigilará que esta vez no nos den gato por liebre? ¿por qué confiar en Sapal que hoy se llama a sorpresa pero que fue omiso hasta el desastre actual?, etc, etc.

*El recurso

Es cierto que el contrato de concesión establece que Ecosys debía haber entregado la planta de tratamiento y su módulo de desbaste en perfectas condiciones de operación, de no ser así Sapal tiene (y debe) usar las armas legales para exigir en tribunales lo que no pudo supervisar en los hechos. Esa era su obligación ¿o no?

***Los consejos

Por todo esto y más es que el primer exalcalde y exgobernador panista, Carlos Medina Plascencia, en su charla del pasado viernes con la militancia panista puso en la mesa de la reflexión la necesidad de ‘refrescar’ a los consejos ciudadanos.

*Menos grilla

Así lo dijo: “No debemos impulsar los nombramientos de esos Consejos por decisiones políticas, y últimamente está sucediendo mucho eso. El que va al Consejo de Sapal es porque le gusta cultivar agua, el que está en el Zoológico es porque ama a los animales, y no porque está políticamente relacionada conmigo”.

***Declarar ausencia

Otro de los pendientes con las familias de los desaparecidos de Guanajuato es la aprobación de la Ley de Declaración Especial de Ausencia que tiene como finalidad el que las familias puedan acceder a los bienes y derechos de los desaparecidos (por ejemplo una cuenta bancaria) sin padecer el viacrucis de la norma vigente.

*Por nueva ley

Se trata de una nueva legislación que está en la cancha de la Comisión de Gobernación, que por segunda Legislatura comanda la panista Libia García. El compromiso es iniciar a la brevedad las mesas de trabajo con las familias.

Alternativas por Guanajuato

Aquí algunos del equipo de 26 guanajuatenses sumados en el proyecto “Alternativas por México”. Los acompaña el presidente ejecutivo y el coordinador nacional de la asociación civil, Manuel Herrera y César Damián Retes, respectivamente. El viernes 25 comieron en una sala del G100 del Puerto Interior, en Silao, para revisar el avance de los proyectos sociales que se han comprometido a trabajar. Algunos buscarán también candidaturas y/o cargos públicos. Otros ya son funcionarios, como Misraim Macías (IMJU) o Jorge Hernández (Educafin).

Foto: Cortesía Coparmex León.