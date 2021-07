***Tristes recuerdos

En apenas un sexenio, cómo han cambiado las cosas. Recordamos que el gobernador Miguel Márquez, cuando comenzó a crecer la violencia, sostenía que gatilleros venían a tirarnos cadáveres desde Michoacán y Jalisco.

***Al revés

Ahora, la situación es diferente y el gobernador electo de Querétaro, otro destacado panista, habla con el presidente López Obrador de que busca garantizar que la violencia que nos agobia no se infiltre para allá. Y AMLO, faltaba más, aprovecha y batea.

***Servido

El líder de los panistas del terruño dice que a los de la 4T les duelen los éxitos de Guanajuato, pero omite que a los guanajuateneses nos duele lo que pasa aquí.

***Quiere reelección

Después de que logró la reelección como diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks anda moviéndose para conseguir también la ratificación como coordinador de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados.

*La otra campaña

Dicen habitantes de San Lázaro que en estos días anda buscando a sus 78 compañeros de bancada para pedirles el apoyo para tener un segundo periodo a partir del 1 de septiembre que inicia la siguiente Legislatura.

*Ya hay favorito

Pero no la tendrá nada fácil, pues también dicen los bien enterados de la grilla legislativa, que "el bueno" para ser el jefe de la próxima bancada azul es Jorge Romero, quien fue delegado en Benito Juárez, también es diputado federal en la actual Legislatura y es vicecoordinador con Juan Carlos Romero.

*El más votado

Sus compañeros en San Lázaro lo distinguen porque fue el diputado federal más votado en todo el país hace 3 años cuando lo eligieron por primera vez.

Ahora se reeligió con honores pues fue el primer lugar de la plurinominal del CEN, por eso se infiere que tiene el respaldo de Marko Cortés, Presidente nacional del PAN.

*Le falta enjundia

Pero el factor más importante por el que se busca cambiar a Romero Hicks de la coordinación azul es que los panistas consideran que se necesita un coordinador más "echado para adelante", que tenga más dinámica de oposición.

*Coordinador distante

Dicen algunos de sus compañeros de bancada que en esta Legislatura no fue un legislador cercano a ellos, que siempre fue un coordinador muy ausente, no abordaba temas importantes sino que sólo andaba en sus cosas. Incluso aseguran que a veces había broncas en el pleno de la Cámara y no estaba.

*Dos apoyos

Por si fuera poco, entre los legisladores guanajuatenses diagnostican que lo apoya sólo Ector Jaime Ramírez Barba, porque “lo consentía mucho” y lo enviaba en representación del grupo a eventos cuando él no podía ir. También tiene el apoyo de Saraí Núñez, de Celaya y nada más. Sus probabilidades de llegar a la coordinación son pocas.

Relevo en el DIF Estatal

Después de vario años de no estar tan cerca de los reflectores, el ex líder estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores fue nombrado por el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como titular del DIF.

La Presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Adriana Ramírez Lozano presentó ayer al personal del DIF a Trujillo Flores, como el nuevo Director General.

Foto: Especial