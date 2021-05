El jueves de la semana pasada falleció el profesor Carlos Julio Trujillo Becerra, querido docente del colegio Benavente y de la Preparatoria Oficial. Me enteré mientras estaba por ingresar a un evento protocolario universitario y recibí la noticia por parte de la miss Angelina González de Stefanoni.

En mi mente se agolparon infinidad de recuerdos. Trujillo era un maestro que rompía con el molde tradicional, permitía que le hablaras de tú, aunque nunca me acostumbré a ello. Era mal hablado, políticamente incorrecto, desinhibido y un extraordinario docente, de esos que dejan huella. Tuve la fortuna de recibir sus conocimientos en las materias de Etimologías Grecolatinas y posteriormente de Historia de México en los años 2002 y 2003. Recuerdo perfectamente que mi amigo Aldo Rico y yo nos poníamos de pie cada que Trujillo llegaba al salón y decíamos “Muy buenos días honorable catedrático”. Trujillo se detenía, me volteaba a ver y me decía “Gómez, no mames”. Nos sentábamos de inmediato felices ante la reacción del profe.

Era un erudito de la historia. Contaba los verdaderos acontecimientos y evitaba caer en las ridiculeces y exageraciones de los libros de texto. Amaba su materia porque permitía el cuestionamiento y el debate.

En la clase de Etimologías que dominaba como los verdaderos grandes, nos hablaba mucho de René Descartes y hacía énfasis en la cita “Cogito ergo sum”, (Pienso, luego existo) pero cuando decía “sum” elevaba la voz, era una especie de “suuuuum”. En una ocasión dijo “Cogito ergo…..” y yo de manera natural dije “suuuuuum” tal y como él lo decía, provocando la carcajada de mis compañeros pero mi incomodidad. Me quedé callado y le dije “perdón profe”. Trujillo se quedó serio mientras me observaba y luego me dijo “Gómez…..” y con la mano me mentó la madre.

En otra ocasión me pidieron que lo imitara y no había visto que él estaba muy cerca. Se dio cuenta, lo cual me hizo morir de pena. Lo hice siempre con respeto.

En otra clase nos hablaba sobre la elegancia del idioma francés. Un compañero llamado Jonathan Roots le dijo: “Qué tiene de elegante” y Trujillo le contestó “Lo que tú tienes de pendejo”, provocando la carcajada del propio Jonathan.

Compartió con nuestro grupo un viaje inolvidable a Teotihuacán previa visita al convento de Acolman, lugares donde dio rienda suelta a todo su conocimiento, generosamente compartido.

Quizá cuando lean esto piensen que Trujillo era un mal tipo. Yo les puedo decir que era todo lo contrario. La noticia me dejó triste pues se va un profesor icónico, inigualable, extraordinario e inolvidable. Trujillo fue parte de una generación dorada que recordaremos siempre. Que descanse en paz.