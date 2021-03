Tu camino para sanar, 12 pasos para cuidar de ti

¡Saludos sanos! Una de mis responsabilidades como ciudadano y como lector, es compartir mis lecturas con ustedes mis lectores a través de mi columna “UN LIBRO TE ESTÁ ESPERANDO”. Columna que aparece los domingos en el afamado periódico A.M. Procuro escoger algún libro que haya sido recomendado a nivel mundial, escrito por autores confiables, conocedores del tema que lo tratan siendo muy estudiosos y competentes y que lo escriben con mucha documentación. El libro “Tú camino para sanar” tiene una peculiaridad, fue escrito con la colaboración de cuatro mujeres. El editor afirma que esas cuatro mujeres son súper poderosas y todas juntas aconsejan cómo responder la pregunta del millón: “¿Cómo puedo aprovechar la vida al máximo?”. Por su cuenta la autora Martha Debayle nos relata que: “Las conozco muy bien y las interrogo todo el tiempo en el programa para que me cuenten las claves de la vida. Sé que han encontrado la respuesta, pues de tras de ellas hay mucho, pero mucho trabajo personal”. Yo por mi cuenta sugiero que pongamos atención a: “Cada uno de los doce verbos que conforman este libro, los cuales son un paso que debemos dar en el camino hacia el amor propio y el autocuidado, NECESITAMOS MOVERNOS DE UN ESTADO QUE NOS DAÑA A UNO QUE NOS SANA”. Enseguida leamos parte de lo que está escrito en el prólogo del libro: “Vivir es terapiarse constantemente. Puede ser con un libro, una canción de cortarse las venas, un podcast, una serie con la que te carcajeas o un programa de radio. A veces agarras a un amigo y, sin decir agua va, te dejas ir contándole todos tus miedos, tus angustias y lo que no te deja dormir. Es algo que nunca para porque, ni modo, vivir es que no pasen cosas y hay que contar esas cosas a otros para poder vivir. Una red de apoyo es indispensable, así como entender que lo que nos pasa nunca es en vano. Como siempre digo, NO SIRVE VIVIR UNA EXPERIENCIA SI NO APRENDES NADA. Ah, porque, además, las cosas de las que no sacas aprendizaje regresan y regresan y así aumentas tu daño. Pareciera ser complicada la existencia de cada quien. Para mí, todo lo que hago (El programa de radio, podcats, los videos en youtube, las revistas, las redes), es en gran parte para poder compartirnos, hablar de nuestras cosas y sentir que no estamos solos. Soy fiel creyente que para tener un verdadero crecimiento necesitamos tener la información y las herramientas correctas, pero también tener cerca a la gente indicada. El proceso de convertirte en la mejor versión de ti mismo, es una conversación que nunca acaba siempre hay algo que podemos reinventar, renovar o mejorar. Para eso me he rodeado de diversos especialistas como: Gaby Pérez Islas, Renata Roa, Claudia Sánchez M. y Mercedes D’Acosta entre muchas otras que son unas locas apasionadas infernales de sus temas y le dedican horas y horas de lecturas y trabajo a lo que hacen para después compartirlos. Como todo lo bueno en la vida las lecciones de este libro las vas a poder aplicar y si las chambeas. Es más, la portada del libro debería decir: NO APTO PARA FLOJOS. Aquí el trabajo no solo es de las autoras sino también de los que lean, si no hay una verdadera intensión de ponerlas en acción, podemos engañarnos como tal vez haya resultado con cualquier otro libro, haciendo que lo leemos, aunque a los tres días ya ni nos acordemos ni como se llamaba”. Adelanto la lista de los verbos que son la esencia del libro: AGRADECER, PERDONAR, ESCUCHAR (A los demás y sobre todo a ti mismo), TRANSCENDER, ELEGIR, ATREVERSE, ELABORAR, REESCRIBIR, SANAR, DISFRUTAR, CONECTAR Y RECAPITULAR. Convéncete de que, aunque sea difícil estos verbos deben ser transformadores. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “Nuestra vida buena, regular, exitosa, fracasada etc., etc. es el resultado de nuestros hábitos sean los buenos o los defectuosos”.

Editorial: Diana

Precio: $248

