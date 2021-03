III domingo de cuaresma

“Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna”. Esta aclamación del salmo la podemos poner como clave para dar un profundo sentido a las lecturas de la Palabra de Dios de este domingo.

En primer lugar, Dios nos habla en sus mandamientos (cfr. Ex. 20, 1-17). Estos, son un auténtico resumen de la sabiduría que el ser humano necesita para vivir bien. Como indica el mismo salmo 18, confortan, dan sabiduría y alegría al corazón. Son luz que alumbra el camino, son verdaderos y enteramente justos. Su sabiduría es tan alta, que pueden asumirse como ética universal, pues los principios que ahí se expresan son un bien no sólo para el creyente, sino para toda persona. Parten de una visión muy clara del significado y grandeza de la vida humana, que, hasta la fecha, no pierden su valor. Están tan bien pensados en favor del ser humano que, faltar a ellos no es atentar contra Dios, su autor, sino atentar contra la misma persona; mientras que, por el contrario, la vivencia de estos significa facilitar la vida y encontrar el camino de felicidad más seguro.

El pueblo de Israel venía de Egipto, después de una difícil experiencia de esclavitud de años, pero para Dios lo más complicado no fue sacarlos del dominio del faraón, sino hacerles entender que estaban llamados a vivir en la libertad. De hecho, esa sigue siendo una de nuestras grandes dificultades, como seres humanos, aprender a vivir libres. Más aún, hoy, más que nunca, con tanta facilidad nos volvemos esclavos de muchas situaciones. De ahí la belleza de la sabiduría divina mostrada en los mandamientos, que nos enseñan a vivir en libertad.

Ahora, la sabiduría de los mandamientos alcanza su plenitud en Cristo, que es la Palabra viva de Dios. Esa palabra hoy se expresa en el templo de Jerusalén, donde nos indica que viene para purificarlo todo. Echó fuera a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, e hizo lo mismo con los cambistas de monedas, diciéndoles: “quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre” (Jn. 2, 13ss). Empieza por la purificación del templo construido con piedra y lugar de encuentro para el creyente, pero esa purificación era signo de algo más grande: la purificación del corazón humano, donde a Dios más le gusta estar.

Cristo, Palabra viva de Dios, se expresa, con la sabiduría más alta, desde la Cruz. Por eso, san Pablo se gloría de predicar a Cristo crucificado. Los judíos piden señales milagrosas, los paganos piden demostraciones racionales, mientras que el buen cristiano ve en la Cruz la expresión más profunda del amor misericordioso que lo renueva todo (1 Cor. 1, 22-25). Los mandamientos tienen cumplimiento pleno en Cristo, que nos trazó el mejor de los caminos, el del amor a Dios y el amor al prójimo. La nueva fe, la que hace enteramente libre al hombre, se fundamenta, precisamente, como dice el Papa Benedicto XVI, en que “hemos creído en el amor de Dios” (Dios es amor, n. 1). En ese sentido, el amor, ya no es sólo un mandamiento, sino también la respuesta humana al don del amor. Desde ahí encontramos los motivos más trascendentales para vivir.

Los mandamientos eran un medio, un camino, pero el fin es el hombre mismo que logra su plenitud en el encuentro con Dios, que es amor. Y como dice Benedicto XVI: “Es ahí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad” (Dios es amor, n. 12). Sólo desde el misterio de la Cruz el hombre podrá comprender plenamente el amor de Dios. Solo desde la mirada amorosa de Cristo en la cruz, “el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amor” (ibídem, n. 13).

El que entiende el misterio de la Cruz, entiende por qué Dios siempre tiene Palabra de vida eterna. Aún en el dolor y en la adversidad. Lo que era signo de la derrota, Cristo lo convierte en el paso contundente a la victoria.