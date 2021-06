Tu voto decidirá el futuro de México

En sólo unos días más sabremos el destino de nuestro país. Entre amenazas, atentados y asesinatos de candidatos de distintos partidos se libra esta elección. Así es de trascendental. Es hora de darle a tu voto la importancia que merece y valorar el poder de tu decisión. Es cierto que fácilmente se puede caer en la apatía al pensar que todos los partidos y políticos son lo mismo, y que no vale la pena hacer el esfuerzo de pasar parte de un día Domingo haciendo fila para echar un papel en una urna y que todo siga igual. En esta ocasión tu “papelito” puede hacer la diferencia entre dejar el futuro de México en manos de una sola persona que no administra con eficiencia y responsabilidad los recursos, o que a través de la alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD pongan freno a las acciones desordenadas e ineficientes que existen en la administración actual.

La muy mencionada transformación política, económica y social, que vive México desde hace dos años con la 4T no tiene resultados palpables. La pobreza no disminuye y por el contrario aumenta, las medicinas escasean y la desunión que el mandatario propicia con descalificaciones, ataques e improperios, ha sembrado rencores y odio entre las y los mexicanos.

Pregunté a una persona cómo veía a los partidos y su criterio para decidir por quién votar. Me cuenta su desencanto al haber apoyado a algunos partidos que luego le dieron la espalda y no recibió nada a cambio. Ahora con MORENA, su hijo fue de los afortunados en recibir una beca Benito Juárez con lo cual recibe un dinerito fijo cada mes. “Algo es algo y ayuda”, comenta. Seguidamente le pregunté a dónde recurría cuando se enfermaba porque no está afiliado al IMSS. Se quedó pensativo. Le mencioné que el Seguro Popular había desaparecido. Seguidamente me comenta que su papá se salvó de una afección gracias al Seguro Popular, reconociendo al mismo tiempo su eficiencia y utilidad. Entonces, le pregunté: “¿es mejor el dinerito de la beca que reciben unos cuantos o algo que beneficia a toda la población y es de vital importancia?”. Se quedó pensativo y exclamó: “No, pos sí”.

El socialismo que quiere impulsar MORENA en México, no funciona. Pretende establecer un colectivismo de igualdad limitando la libertad personal y aniquilar el progreso. Es fácil entenderlo cuando se ve a nicaragüenses, venezolanos y cubanos querer salir de su país que les coarta su realización y les oprime. Aunque un país invierta mucho en educación, si no hay economía empresarial, la gente seguirá siendo pobre.

Esto es lo que hay que entender para salir a votar y sumarnos al voto de la oposición que quiere frenar el abuso de autoridad de un mandatario que no escucha, se acomoda las leyes a su modo, se burla de las instituciones e impone su voluntad. Hoy más que nunca tu voto es importante.

