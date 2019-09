***UG, CANNABIS

La Universidad de Guanajuato abre un espacio para reflexionar sobre ‘La regulación de la cannabis y su impacto en los derechos humanos, la justicia y seguridad, la política de drogas y la salud’.

***DEBATE QUE VIENE

La cita es hoy a las 8:30 horas en el Edificio Central. En el Senado están a la espera de que la Corte declare inconstitucionales artículos de la Ley de Salud que prohíben su uso para entrarle al tema.

***LA PREVENCIÓN

El debate es inaplazable y nos recuerda también los pendientes de Guanajuato en la agenda de prevención de las adicciones. Diego prometió una intensa campaña pero todavía no se nota el cambio.

***INFORME FRESERO

El próximo 26 de septiembre toca turno al alcalde panista de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, de presentar el I Informe del Gobierno (que como en León vendrá a hacer su cuarto, pues fue reelecto).

*SEGURIDAD, DEUDA

Seguridad, Obra Pública y Transparencia fueron los rubros más cuestionados por la oposición. Aunque también reconocieron avances en algunas acciones a favor de la Seguridad, como la contratación de plazas y el equipamiento, pero la percepción ciudadana no cambia y la incidencia delictiva tampoco.

*JUSTICIA CÍVICA

Ahí está por ejemplo la implementación de la Justicia Cívica de la que tanto habló el Alcalde. En la transición organizó un viaje a Morelia Michoacán para conocer este modelo en el que mucho confiaba. Un año después dice que siempre no, resulta ahora que la Justicia Cívica (que ya se aplica en León) no es tan necesaria, que no da mayores resultados y no baja las cifras delictivas, según dijo el Alcalde.

*PRETEXTOS

Pone el pretexto de que la ley a nivel federal está detenida, y que hacer un juzgado cívico es muy caro. Ni lo uno ni lo otro, también hay una iniciativa sobre Justicia Cívica del gobernador Diego Sinhue en revisión en el Congreso, pero los ayuntamientos bien pueden arrancar sin esperar, como León. Se requiere recurso para habilitar el espacio y capacitar a los jueces calificadores, es cosa de voluntad.

*SUENA RARO

Habrá que revisar por qué las dudas ahora del Alcalde. La experiencia de Morelia es la del asesor de seguridad de León, Bernardo León, descalificado hace unos días por el fiscal Carlos Zamarripa. Aunque en León el conflicto se origina por la tarea pendiente de la Policía Preventiva para poder levantar denuncias e investigar delitos, y no con la Justicia Cívica que arrancó desde mayo pasado.

*JUZGADOS PENDIENTES

En León el compromiso del Municipio fue el de tener funcionando este mismo año los cuatro juzgados cívicos en las delegaciones de la Policía, pero hasta hoy seguimos con el que inició (en Cepol Norte).

***OTROS DATOS

El viernes en la madrugada hubo una persecución en que la Policía de Celaya fue atacada a balazos y en la que los criminales quemaron vehículos para bloquear la carretera. La información fue dada en principio por la Policía, luego por la Fiscalía y corroborada por reporteros que estuvieron en el sitio.

*FISCALÍA REPORTA

El reporte de la Fiscalía dice textual: “Reporte C-5 que en el carretera Celaya – Salvatierra a la altura del Motel Coimbra, se encuentran un tráiler incendiado, así como al acudir Gendarmería al lugar ven una camioneta Tahoe negra con placas americanas, con sujetos a bordo quienes realizan detonaciones con armas de fuego, después darse a la fuga, rumbo al Sauz de Villaseñor donde los perdieron de vista”.

*POLICÍA LO NIEGA

Sin embargo, horas más tarde el Gobierno Municipal de Celaya emitió un comunicado en el que niega los hechos. “No hubo ataque o enfrentamiento de civiles armados con elementos de la Dirección General de Policía Municipal y/o Gendarmería durante la madrugada de este viernes en la zona sur”.

*ALGUIEN MIENTE

Según el Gobierno Municipal lo que ocurrió fue un incendio de dos tractocamiones, los que fueron sofocados por los bomberos.

Pese a ello, la Fiscalía se mantiene en lo dicho, por lo que una vez más queda claro que no existe coordinación entre las dependencias que se suponen trabajan para cuidarnos.