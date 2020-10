***UNAM alza la voz

El 1 de octubre, antes de que la Cámara de Diputados votara por desaparecer 109 fideicomisos de distinto objeto, ahora en cancha del Senado, la UNAM envió al Congreso de la Unión un Pronunciamiento firmado por 102 directivos y académicos.

***Desde la ENES

La primera en la lista de firmas, por orden alfabético, es Laura Susana Acosta Torres, directora general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, cuya extensión en San Miguel Allende está por iniciar construcción.

***Daño irreparable

En ciencia los mejores logros fueron por los fideicomisos y eliminarlos “afectará el desarrollo educativo, cultural, científico y tecnológico, sería un error que llevaría al país décadas para recuperarse”. “Se producirá un grave daño a la nación”, alertan. Que los legisladores vayan a preguntarles al CIATEC, Cinvestav, Cimat, CIO, etc.

***Carta a los reyes

A unos días de votarse la Ley de Ingresos 2020 de la Federación, el martes 20 es el plazo en Cámara de Diputados y el 31 en el Senado, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, asegura que insistirán en su lista de buenos deseos para que se contemplen mayores estímulos fiscales a personas y empresas.

*Ingreso universal

El PAN insiste en etiquetar desde ya recursos al Ingreso Básico Universal para emergencias (IBU) que permitan entregar un apoyo económico familiar a la población afectada por la crisis sanitaria y económica. Morena les da largas, nada.

*Manita a la empresa

Mencionan que en Parlamento Abierto recogieron ideas. Una es reincorporar temporalmente la compensación universal de impuestos en sectores generadores de saldos a favor de IVA, como son alimentos, medicinas, y el de exportaciones. Algo que peleó en su momento el Consejo Coordinador Empresarial de León.

*Y al contribuyente

En materia del Impuesto Sobre la Renta: Permitir temporalmente la deducción al 100% de los gastos de previsión social pagada a los trabajadores y la deducción inmediata de las inversiones; deducibilidad en automóviles hasta $350,000; del 100% en restaurantes; y deducción personal para un viaje turístico nacional al año.

*Ingreso, a la baja

Todo suena muy bonito pero la realidad es que la propuesta que envió el Ejecutivo presupuesta ingresos (de por sí para muchos sobreestimados) por $5 billones 539 mil millones, un 3 por ciento menos en términos reales que lo aprobado en 2020. Con el gasto social y las obras faraónicas, se ve difícil que le muevan una coma.

*MC, se mueve

Movimiento Ciudadano dio de qué hablar en la semana al poner en el arrancadero al ex alcalde interino de León, Octavio Villasana, para ser candidato en 2021. También con el fichaje de la regidora panista Wendy Martínez, en Uriangato. Y van por más, dicen que buscarán perfiles ciudadanos que les den reconocimiento, y más votos.

*Poca presencia

MC tiene hoy una presencia bastante modesta en la geografía política estatal, no gobiernan ningún municipio y cuentan con 18 regidores en la zona sur y norte, ninguno en los municipios del corredor industrial; tienen un diputado local plurinominal, Jaime Centeno; y un diputado federal de mayoría, Ariel Rodríguez.

*Se buscan

Hoy, con la integración del Consejo Consultivo Ciudadano que preside el joven abogado ex priísta leonés, Luis Andrés Álvarez, van a la caza de personas que puedan aportar ideas al proyecto, y algunas, si así lo buscan, estar en la boleta.

*Luis Andrés, proyecto

El mismo Luis Andrés, ex secretario particular de Villasana Delfín en la Alcaldía de León, y ex funcionario federal en Relaciones Exteriores y en Diconsa, es una carta interesante cuyo proyecto está más bien apuntando al 2024, pero tampoco puede descartarse que en 2021 se ‘suba al ring’ para abonar a darle votos a los naranjas.

*Fichaje fresero

En Irapuato, por ejemplo, nos cuentan que hay pláticas avanzadas para que otro ex priísta y ex contralor municipal, Francisco Martínez, pueda ser candidato a Alcalde.

*A competir

Otros municipios donde MC, que comanda el leonés Rodrigo González, alista proyectos competitivos, son: San Miguel de Allende, San José Iturbide, Doctor Mora, Ocampo, Cuerámaro, Huanímaro, Dolores Hidalgo, San Francisco del Rincón, etc. Ya veremos si les alcanza para tomar un protagonismo que no han podido tener...

Alejandra aprieta el paso

Luego de presentar su II Informe de Labores Legislativas y confirmar su interés por la candidatura del PAN a la Alcaldía de León, la diputada local del III distrito completó la semana con presencia en redes sociales, cruceros y recorridos. Sacó las banderas con la leyenda “es tiempo de darlo todo”, pegó calcomanías en los carros y regaló bolsas biodegradables azules con su nombre. Huele al 2021.

