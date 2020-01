*** URGE

Ayer durante su gira por Tierra Blanca el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo volvió a hacer un llamado a los diputados locales para que le autoricen cuanto antes la solicitud de crédito que presentó el año pasado.

*** QUE TRABAJEN

No les pasa nada si trabajan un poco en enero, dijo el gobernador a los diputados al exhortarlos para que convoquen a un periodo extraordinario en este mismo mes y no tengan que esperar hasta febrero para revisar su propuesta.

*** INVERSIÓN

El crédito que busca el gobernador por poco más de 5 mil millones de pesos es para invertirlo en obra social, infraestructura y seguridad principalmente.

***¿AVANCE?

Un primer paso han dado las exigencias de los familiares de guanajuatenses desaparecidos, el próximo 16 de enero se reunirán con el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, tras mucho insistir.

*EN ESPERA

Los familiares que integran colectivos esperan que haya respuesta, pues aseguran que notaron que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, se mostró interesado en dar todo el apoyo en la búsqueda de sus familiares.

*SIN DATOS

Ayer al concluir la reunión que tuvieron en Irapuato, el Secretario de Gobierno no quiso dar cifras totales de personas desaparecidas en Guanajuato y mucho menos ahondar en el descubrimiento de varias fosas clandestinas durante 2019 y a principios de este 2020.

*EN VEREMOS

Otras promesas vinieron de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas en México, Karla Quintara Osuna, quien también participó en la reunión y confía en que la Fiscalía General de Guanajuato dará a conocer las cifras de desaparecidos y fosas.

***SIN REPORTES

Karla Quintana Osuna no quiso hablar mucho de las fosas, pues en Guanajuato no tienen reportes oficiales de ellas, la Fiscalía Estatal no reportó ninguna a la Federación y se localizaron al menos 13 en 2019.

***ELECCIÓN

Ayer inició formalmente el proceso de renovación de las dirigencias municipales del PRI, todo transcurrió en completa calma, fueron nueve los municipios que presentaron propuesta.

*LOS ASPIRANTES

En este primer bloque presentaron sus propuestas los priistas de los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Pueblo Nuevo, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Santiago Maravatío y Uriangato.

*A LA ESPERA

Será hasta el 13 de enero cuando el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos emitirá el dictamen sobre procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de quienes aspiran a dirigir a los tricolores en esos municipios.

*PASE RÁPIDO

Tan calmado está el arranque del proceso que en cada uno de los nueve municipios sólo se presentó una fórmula, por lo que de cumplir con los requisitos que marca la convocatoria prácticamente serían los próximos dirigentes, es decir, hasta ahí se queda el proceso, no será necesario someterlos a votación de la militancia.

*¿QUIÉNES SON?

En la lista de los que se registraron están por Dolores Hidalgo, José Eduardo Gloria Zavala; de Jaral del Progreso, Francisco Vega Arroyo; David Emmanuel Rojas Jaramillo de Manuel Doblado, Andrés Ruiz García de Santiago Maravatío y Pablo Ruiz Rico de Uriangato.

*EN LA LISTA

También Karen Alejandra San Agustín Gutiérrez de Jerécuaro, Valeria Pantoja González de Pueblo Nuevo, Eliodoro Peña Mejía de San Luis de la Paz y Olga Ríos Segura de San Francisco del Rincón.

*LO QUE SIGUE

Pero falta el corredor industrial y la capital y ahí es donde podría ponerse complicada la elección, pues a pesar de que el PRI se encuentra desdibujado en el terruño, aún hay varios que quieren pelear una silla por los menos en sus municipios.

*FUTURO

Para el segundo bloque se contemplan 21 municipios y 14 en un tercer bloque, veremos si siguen igual de calmados o comienzan las peleas internas por el poder o lo poco que les queda.