Ultimátum al perdón

¿Cómo aprender a amarte, con todo lo que me das? Tus cientos de regalos me invitan a la generosidad y los ignoro, entonces das más. Me regalas ese aire que vibra en mis pulmones; alimentas con tus frutos más todas tus riquezas naturales a los míos, a mi cuerpo; cobijas con tu sombra, das alivio a los amigos y hasta a quien no conozco; eres cuna de riqueza y progreso, generosa te abres siempre a la vida pues a la menor provocación cubres de brotes tu facha albergando en el corazón otros miles de relucientes sorpresas. Debería amarte, con ese amor #deadeveras, pues sin ti no podría ser ni hacer, existir quedaría en la memoria de algún sueño Borgiano. Eres la misma, que me cubrirá cuando mi alma se fusione con el eterno firmamento; vibro en el regazo que me lava y limpia, pernocto en la casa de pobres, de ricos, de señores, de infames. Hoy te dedico estas líneas pues bien sé estas cansada, parece que te has hartado de mis locuras y estupideces, de esa insistente manera que tengo por ensuciar tus ríos, de manchar tus mares, sé que te he fallado. No hay excusas si hay lamento.

Cuando recuerdo a Marshall Mcluhan en sus reflexiones ya no hay dudas: no hay pasajeros en esta nave espacial tierra, todos somos tripulantes; sé bien que es a mí a quien me toca cuidarte, ofrendarte mi respeto mientras disfruto de este breve y maravilloso viaje llamado vida; te necesito sana para existir, de lo contrario seré un fósil atrapado en las grietas de ese abismo de basura que he creado y fomentado con el descuido. Eres querida tierra, mi punto de encuentro, la sede en donde mis hijos crecen, forjan sus familias, soy responsable del legado que con mi cuidado entrego al futuro y encima te destruyo con la ignorancia, con la apatía o simplemente con ese hábito insano de creer que tu madre tierra, eres mi gran estercolero.

Aun así, Ezequiel siembra árboles, Raquel los riega para la esperanza de aquel que aún no ha nacido más que comerá de sus frutos. Proteger cada ser vivo, cada trocito que te compone es la llave maestra para que pueda tener casa, salud y sustento. Cuántas veces he sido tu enemiga para después llorar mi desventura, maltrecha y enferma he terminado; seca y ajada a tu hermosa faz he depositado mis lágrimas para pedir perdón y reconciliación hoy que mi pocilga me ahoga y tapa los pulmones.

Bien sé que al descuidarte me aborrezco, destruyendo en conciencia la materialidad de mis días; cuando te saqueo es a mi a quien robo, al quemarte son mis pies que calcino; al maltratarte me injurio, forjo la zahurda en la que preparo mi lento suicidio.

¿Hay otra oportunidad? ¿será que sembrando arbolitos, recogiendo mis desechos, desacumulando rencores o cosechando leña me perdonarás? De veras ya no entiendo, y a la vez lo vivo todo ,al mirar que son mis líderes los más débiles de la manada, fruto del mismo botadero de esa nada que he creado. Hoy por eso en estas líneas desde mi corazón desde siempre te pido perdón.