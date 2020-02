Un día sin nosotras (Primera parte)

La historia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres viene de lejos y nunca ha sido fácil romper las inercias patriarcales; me llevaría varias páginas narrar las agresiones, los insultos y los “argumentos” con los que se ha defendido posturas conservadoras, cuando desde el movimiento feminista nos hemos atrevido a abrir brecha de cara a la progresividad que implican estos derechos.

A nuevas situaciones, a mayores niveles de consciencia, nuevas prerrogativas que reclamar y defender.

Las estrategias que hemos adoptado los distintos feminismos son variadas y abarcan una gran gama: acciones legislativas, construcción de instituciones que defiendan y protejan a las mujeres, la colocación en la agenda pública de la teoría de género, la capacitación de las y los servidores públicos en los tres poderes, la intervención en la empresa privada, universidades y escuelas, la influencia en medios de comunicación para evitar mensajes misóginos y por supuesto las movilizaciones y protestas en los espacios públicos.

Pero nada de esto ha sido suficiente y en un afán de autocrítica debemos reconocerlo.

Para el tamaño de la tarea pendiente no hay estrategia única y eso debemos de entenderlo, se requieren de todas y al mismo tiempo.

Hay feminismo académico, eco feminismo, feminismo radical, feminismo partidista, feminismo institucional, feminismo de la diferencia, ciberfeminismo, feminismo poscolonial, feminismo legislativo, feminismo que le apuestan a la transformación de políticas públicas e incluso hay actoras que simultáneamente ocupan algunos de estos espacios.

Como dice Rita Segato, lo que debe unir verdaderamente a los feminismos es la lucha contra el orden patriarcal para desmontarlo en todas sus dimensiones estructurales.

De ahí que me sume a esta masiva movilización del próximo 9 de marzo, retomada de buenas prácticas del feminismo internacional para que de este modo inédito en el país se visibilice la aportación no reconocida de las mujeres en la economía, en la política, en la cultura, en el trabajo doméstico y de cuidados.

Quienes hemos impulsado el feminismo como compromiso de vida, consideramos esta movilización como una acción masiva de apoyo a los derechos de las mujeres y las niñas, aunque existan grupos simuladores impulsados por intereses vulgares y mezquinos. Sabemos, desde hace muchos años, quiénes son y qué quieren.

Para Guanajuato es importante analizar por qué ahora la derecha se asume feminista, o partidaria de reivindicaciones feministas ¿de cuándo a acá? Encarcela mujeres por decidir sobre su cuerpo e incluso quiere imponernos la pena de muerte.

Tradicionalmente ha impulsado políticas públicas ciegas a la perspectiva de género.

Esa derecha que inventó los delitos de infanticidio y homicidio en razón de parentesco para encarcelar a las mujeres víctimas de un aborto fortuito y que ante la emergencia prefirió llamar al cura y al ministerio público antes que brindar servicios de emergencia, la que se opone a la educación sexual y reproductiva, la derecha más allá de los partidos, que no hizo nada cuando les correspondía, esa que tiene abandonadas sus Fiscalías para feminicidios o a sus Institutos municipales o estatales de las mujeres.

Sorprende que el conservadurismo omiso no asuma su responsabilidad histórica y reconozca que no sólo ha olvidado sino combatido los derechos humanos de las mujeres.

Sería bueno que hicieran un ejercicio de autocrítica y verdaderamente trabajaran por, con y desde las mujeres y las niñas, que tuvieran programas de atención integral en los estados que gobiernan para erradicar los factores que provocan la violencia, expresada de forma tan cruda en los feminicidios ocurridos, no sólo ahora, sino en décadas pasadas.

Mejor deberían leer y atender la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como sus legislaciones estatales en la materia.

Expresaron su sorna cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló al neoliberalismo como uno de los elementos de descomposición social.

Su pobreza intelectual debe ser materia de reflexión urgente. Sólo quiero recordarles que hay una producción académica abundante sobre la multidimensionalidad del neoliberalismo; recomiendo leer a Fernando Escalante del Colmex, a Manuel Castells, a Immanuel Wallertsein, a la misma Rita Segato, a Marcela Lagarde o a David Harvey para que se documenten un poco.

Hacia mediados de los ochenta, los jesuitas publicaron un documento que se tituló Carta sobre el Neoliberalismo en América Latina.

En su punto 10 se lee: “Detrás de la racionalidad económica «neoliberal» hay una concepción del ser humano que delimita la grandeza del hombre y la mujer en la capacidad de generar ingresos monetarios.

Esto exacerba el individualismo y el afán de ganar y poseer, y lleva fácilmente a atentar contra la integridad de la creación. En muchos casos desata la codicia, la corrupción y la violencia.

Así, al generalizarse en los grupos sociales, destruye radicalmente la comunidad”. A esto se refería nuestro Presidente.

Si el embate mediático contra la 4T expresa un cambio de paradigma en la derecha mexicana, ¡adelante! Queremos sus votos a favor de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, de la educación sexual integral en las escuelas, de las maternidades libres y voluntarias.

Pero no lucren, no intenten engañar a la gente y no se monten políticamente en un problema humano tan grave con tal de sacar un puñado de votos.

Este 9 de marzo, un día sin mujeres, simboliza la protesta pacífica no para denostar un gobierno, sino para visibilizar lo que por décadas hemos enarbolado en el movimiento feminista: que sin nosotras, no hay país, no hay democracia, no hay economía, no hay justicia ni paz.

Ojalá sea una chispa que encienda las conciencias y se reconozca la dinámica de muerte enraizada en el pensamiento patriarcal.

#ElNueveNadieSeMueve