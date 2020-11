Una buena y una mala

La buena, alumbrado público puso poste de luz para evitar robos en Av. Miguel Alemán, col. Tresguerras y arregló tres lámparas fundidas; agradezco a la Srita. Georgina sus atenciones y al responsable: Héctor A. Hernández Gámez, su gestión.

La mala, que en la misma calle, Miguel Alemán esquina con Melchor Muzquiz, está el salón de fiestas “El Escondite”, donde, sin control de volumen y sin protección sanitaria, operan hasta en domingo en la noche.

S- Mi Rufo. Debe ser mucha la necesidad para, de forma inmoral, “hacer negocio” con la gente idiota que, desconociendo el riesgo que representa el Covid-19, hace fiestas y se dedica con singular alegría al bailongo y a tomar, obvio, sin tapabocas.

R- Guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos. Te comparto, hoy me desperté con la noticia, en El Universal, de que en León Gto. habían detenido el sábado a 27 jóvenes por no traer tapabocas; eso refleja una responsabilidad y compromiso social del alcalde Héctor López Santillana, quién, como autoridad, entiende que no es opcional el cuidarse, ya que uno está en su derecho de enfermarse o joder su cuerpo, pero no tiene el derecho a contagiar a otros.

S- Pues ese es el tema, perro, que la pandemia no es juego y se requieren actos de autoridad.

R- Guarf, guarf, me vuelves a hacer reír, mi Santias, al tiempo que pones el dedo en la llaga ¡El problema es que en Celaya no hay autoridad!; es por eso que los negocios no necesitan cumplir con la reglamentación y… ¡Nada pasa!

S- El 22 de julio del 2019 escribí, mi Rufo: “Tengo la desgracia de vivir a cuadra y media de un salón de fiestas “abierto” y la verdad, quizás por mi edad y necesidad de descanso, eventualmente el ruido me parece fastidioso. Sé, porque he platicado con los dueños, que ellos se ajustan al reglamento”. Hoy la realidad es que, irresponsablemente, el reglamento que a la letra dice: “EL DOMINGO DEBERÁN PERMANECER CERRADOS.”… no importa, como tampoco importa la salud de la gente… Y es de entenderse, cuando el eje es el dinero, justificaciones como: “El gobierno da permiso de abrir”, o “es problema de la gente si quiere hacer su fiesta y enfermarse, yo no los obligo”, son comunes; lo que es parte de la descomposición moral y social que hoy vivimos, algunos le llaman “valemadrismo”; primero el negocio; o, irresponsabilidad y hago lo que se me antoja, hago fiesta y ando sin cubrebocas, y si contagio a otros, su problema.

R- Grrr, El problema, mi Santias, es que el caso no es aislado, es mucha la gente irresponsable y conozco salones que al hablar de horario dicen: “Hasta que Ud. quiera”, de la forma en la que el control del volumen y el respeto a los vecinos les importa un cacahuate.

S- Mi Rufo, yo cumplo mi responsabilidad denunciando, por ello le reporté personalmente a la alcaldesa la anomalía (nada pasó) y por eso, por este medio denuncio hoy; esperemos que Elvira Paniagua haga su chamba y haga cumplir los reglamentos y asuma el papel de autoridad para proteger a la sociedad durante la pandemia con acciones como el suspender pachangas y hacer obligatorio el uso del cubrebocas.

R. Auuu, yo voy un paso más allá, mi Santias, y de manera respetuosa sugiero e imploro a las autoridades, al Congreso y al Cabildo, que legislen para: 1.- Pongan supervisión nocturna y un teléfono para reportar para que se cumplan los reglamentos vigentes, verificando el volumen, horarios y que los domingos dejen descansar. 2.- Revisar el reglamento; estoy convencido de que debemos reducir el nivel de ruido (los decibeles permitidos), reconociendo que con la inseguridad y la violencia presentes, somos una sociedad que vive bajo estrés y más ruido y no dejar descansar, es inhumano, 3.- Reglamentar el volumen con los músicos, con multas por incumplimiento y 4.- Dar un plazo de uno o dos años para que los salones “abiertos”, en zona urbana, se cierren con muros que amortigüen el sonido, a partir de la premisa de que: tu derecho a hacer ruido, termina donde empieza mi derecho a descansar… ¡Así de sencillo!

Un saludo, una reflexión.

Escritor y soñador